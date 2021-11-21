لن تصدقي مفعول ملعقة الفازلين للتخلص من شيب الشعر المبكر بدون رجعة ومواد ضارة

عند تحول الشعر من لونه الطبيعي الى اللون الأبيض عند بعض الأشخاص، فإن ذلك يعمل على تغير نفسيتهم، وهذا النوع من التحول لن يقتصر على كبار السن فقط، فشيب الشعر لا يعد من مظاهر الشيخوخة فقط بل من الممكن أن يظهر في بعض الحالات عند الشباب سواء من الرجال أو النساء، فهناك عده طرق لعلاج شيب الشعر، ومنها الفازلين، وفي هذا المقال سنقوم بعرض طرق علاج شيب الشعر بالفازلين.

علاج شيب الشعر بالفازلين

تعتبر مشكلة شيب الشعر من أعظم المشاكل التي تواجه بعض الأشخاص ويختلف أسبابها، ولكي يعود شعرك للونه الطبيعي عليك باستخدام الفازلين، وسوف نقوم بعرض بعض الوصفات.

الفازلين وجل الصبار لعلاج شيب الشعر

يمكن استخدام الفازلين مع جل الصبار لعلاج شيب الشعر، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي.

ملعقتين كبيرتين من جل الصبار.

كبسولتين من فيتامين E.

غطاء للشعر.

الطريقة:

احضري الطاسة وضعيها على نار هادئة.

قومي بوضع جل الصبار بها، وذوبيه جيداً.

اضيفي الفازلين الي جل الصبار، واخلطيهم سوياً، وذوبيهم.

قومي بإضافة كبسولات فيتامين E إليهم، وقلبي المكونات جيداً.

اغسلي شعرك بالماء الساخن.

ضعي الخليط على شعرك بعد أن يبرد تماماً.

دلكي فروة رأسك بالخليط

غطي شعرك بغطاء الشعر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة.

ازيلي الغطاء من على شعرك، واغسليه بالشامبو.

ازيلي رغوة الشامبو بالماء الفاتر.

كرري الخلطة مرتان أسبوعياً، ولاحظي كل مرة تستخدمي الخلطه فيها من تغير لون الشعر.

الفازلين وزيت اللوز لعلاج شيب الشعر

استخدمي زيت اللوز في علاج شيب الشعر من خلال الوصفة التالية:

المكونات:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الشاي الجاف.

ست ملاعق من الماء الدافئ.

نصف ملعقة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من زيت الخروع.

نصف ملعقة من النشا.

الطريقة: