من غير ما تمتص زيت نهائي طريقة قلي القرنبيط الصحية بطعم مقرمش ولذيذ

القرنبيط من أهم أنواع الخضار، وهو يعتبر من الاكلات الشتوية اللذيذة، له الكثير من الفوائد ويحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة جدًا للجسم ويساعد على تدفئة الجسم، ولكنه يتم تحضيره من خلال قلية في الزيت الغزير، وذلك قد يكون مضر للكثير من الناس ويؤدي أيضًا إلى زيادة الكوليسترول في الدم، وذلك من أكثر الأشياء خطورة على الصحة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة صحية تحضير القرنبيط المقلي بدون امتصاص الزيت.

طريقة عمل القرنبيط الصحي بدون امتصاص زيت

القرنبيط من أهم الخضروات المفيدة، ولذلك يهتم الكثير من الناس لتناوله منذ بداية ظهوره في الاسواق، فهو يعالج الكثير من الأمراض، ولكنه يمتص الكثير من الزيت عند قليه ولذلك سوف نحل هذه المشكلة ونعرض طريقة عمل القرنبيط بدون امتصاص الزيوت وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

حبة واحدة من القرنبيط.

كوب من الدقيق الأبيض.

عدد واحدة من البيض.

عدد كوب من اللبن الزبادي.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

رشة كزبرة.

احضري وعاء به ماء ارفعي الوعاء على النار واتركيه حتى يغلي.

قطعي زهور القرنبيط، ثم قومي بإضافتها إلى المياه وضعي رشة ملح ورشة كمون واتركيها حتى يتم سلقها قليلًا.

بعد سلقها قومي بوضعها في مصفاه حتى تصفى جيدًا منكل المياه الموجودة بداخله.

الان اتركي القرنبيط في المصفاة واتركيه جانبًا.

قومي بعد ذلك بتحضير الخلطة.

ضعي الزبادي مع الدقيق في الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيدًا.

أضيفي البيض الان واعيدي الثوم والتوابل داخل الخلطة.

الآن أعيدي الخلط حتى تصبح خليط متجانس.

أضيفي القرنبيط إلى كل الخليط الآن.

يمكنك هرس القرنبيط فى الخلطة لعمل أقراص أو وضعة بشكل زهرة صفية.

بعد تغطية كل القرنبيط بالخليط.

احضري مقلاة بها زيت.

اتركي الزيت حتى يتم تسخينه.

الان قومي بوضع القرنبيط في الزيت.

اخفضي النار واتركيه حتى يصبح ذهبي اللون بشكل رائع.

بعد نضج القرنبيط قومي بوضعه على مصفاة للتخلص من اي زيت قد يكون عالق به.

واتركيه حين وقت تناوله ويفضل تناوله ساخنًا.

طريقة التحضير