وصفة كريم القهوة والنشا .. تقضي على البقع السوداء وتفتح البشرة من اول استعمال

وصفة كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة والقضاء على البقاء السوداء والداكنة من أفضل الوصفات التي تعطي نتائج ممتازة وتدوم لفترات طويلة بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي تعطيها وصفة كريم القهوة والنشا للبشرة وذلك أفضل من استخدام مساحيق التجميل وكريمات الأساس التي تضر البشرة بعد فترة قصيرة من وضعها على الوجه والتي يحذر منها الأطباء، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني الإلكتروني سنوضح لكم طريقة وخطوات عمل الوصفة في المنزل بمكونات بسيطة وفي وقت سريع جدًا. الخطوات اللازمة لتحضير وصفة كريم القهوة والنشا في المنزل مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق القهوة الناعم.

1 ملعقة نشا ذرة كبيرة.

عدد ملعقة من الجلسرين كبيرة.

وملعقة كبيرة أيضًا من ماء الورد وملعقة صغيرة من الزبادي. طريقة عمل الوصفة لتبييض الوجه:- ماسك القهوة للبشرة نحضر وعاء متوسط مناسب لوضع جميع المكونات به ونضع به ملعقة النشا ومسحوق القهوة ونقلبهم جيدًا.

نحضر وعاء متوسط مناسب لوضع جميع المكونات به ونضع به ملعقة النشا ومسحوق القهوة ونقلبهم جيدًا. نقوم بإضافة ملعقة ماء الورد للخليط ونقلبهم بحرص حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة.

نضيف ملعقة الزبادي الصغيرة للخليط ونمزجهم جيدًا بالملعقة.

بعد ذلك نضيف الجلسرين للخليط السابق ونمزجهم ببعض جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

ثم نحضر علبة مناسبة لوضع الخليط بها ولكن يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي قطرات من الماء.

نضع الخليط كله بداخلها ونحكم غلقها ثم نقوم بوضعها داخل الثلاجة فترة مناسبة حتى يصبح الكريم متماسك أكثر.

نستخدم الكريم بعد أن يتماسك على وجهنا مرتين كل يوم مرة صباحًا ومرة مساءً ثم نقوم بغسل وجهنا بعد كل مرة بالماء الفاتر ونكرر العملية يوميًا لمدة أسبوع للحصول على نتائج فعالة. أهم فوائد كريم النشا والقهوة للبشرة يعد النشا عنصر غني جدًا بالفيتامينات ويخلص البشرة من البثور والبقع السوداء كما أنه يفتح البشرة.

يحتوي على معادن وأحماض أمينية تغذي البشرة وتحميها من ظهور التجاعيد وخطوط الوجه.

يطهر البشرة ويخلصها من الدهون الزائدة التي تجعل شكلها غير لطيف.

يعمل الخليط على تلطيف البشرة وتخلصها من الإلتهابات ومن آثار الحروق واللدغات كما أنه يتخلص من الجلد الميت الموجود على البشرة. الخطوات اللازمة لتحضير وصفة كريم القهوة والنشا في المنزل مكونات الوصفة:-طريقة عمل الوصفة لتبييض الوجه:-أهم فوائد كريم النشا والقهوة للبشرة الوسوم

وصفة كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة والقضاء على البقاء السوداء والداكنة من أفضل الوصفات التي تعطي نتائج ممتازة وتدوم لفترات طويلة بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي تعطيها وصفة كريم القهوة والنشا للبشرة وذلك أفضل من استخدام مساحيق التجميل وكريمات الأساس التي تضر البشرة بعد فترة قصيرة من وضعها على الوجه والتي يحذر منها الأطباء، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني الإلكتروني سنوضح لكم طريقة وخطوات عمل الوصفة في المنزل بمكونات بسيطة وفي وقت سريع جدًا. الخطوات اللازمة لتحضير وصفة كريم القهوة والنشا في المنزل مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق القهوة الناعم.

1 ملعقة نشا ذرة كبيرة.

عدد ملعقة من الجلسرين كبيرة.

وملعقة كبيرة أيضًا من ماء الورد وملعقة صغيرة من الزبادي. طريقة عمل الوصفة لتبييض الوجه:- ماسك القهوة للبشرة نحضر وعاء متوسط مناسب لوضع جميع المكونات به ونضع به ملعقة النشا ومسحوق القهوة ونقلبهم جيدًا.

نحضر وعاء متوسط مناسب لوضع جميع المكونات به ونضع به ملعقة النشا ومسحوق القهوة ونقلبهم جيدًا. نقوم بإضافة ملعقة ماء الورد للخليط ونقلبهم بحرص حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة.

نضيف ملعقة الزبادي الصغيرة للخليط ونمزجهم جيدًا بالملعقة.

بعد ذلك نضيف الجلسرين للخليط السابق ونمزجهم ببعض جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

ثم نحضر علبة مناسبة لوضع الخليط بها ولكن يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي قطرات من الماء.

نضع الخليط كله بداخلها ونحكم غلقها ثم نقوم بوضعها داخل الثلاجة فترة مناسبة حتى يصبح الكريم متماسك أكثر.

نستخدم الكريم بعد أن يتماسك على وجهنا مرتين كل يوم مرة صباحًا ومرة مساءً ثم نقوم بغسل وجهنا بعد كل مرة بالماء الفاتر ونكرر العملية يوميًا لمدة أسبوع للحصول على نتائج فعالة. أهم فوائد كريم النشا والقهوة للبشرة يعد النشا عنصر غني جدًا بالفيتامينات ويخلص البشرة من البثور والبقع السوداء كما أنه يفتح البشرة.

يحتوي على معادن وأحماض أمينية تغذي البشرة وتحميها من ظهور التجاعيد وخطوط الوجه.

يطهر البشرة ويخلصها من الدهون الزائدة التي تجعل شكلها غير لطيف.

يعمل الخليط على تلطيف البشرة وتخلصها من الإلتهابات ومن آثار الحروق واللدغات كما أنه يتخلص من الجلد الميت الموجود على البشرة. الخطوات اللازمة لتحضير وصفة كريم القهوة والنشا في المنزل مكونات الوصفة:-طريقة عمل الوصفة لتبييض الوجه:-أهم فوائد كريم النشا والقهوة للبشرة

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