مفعول كريم النشا وزيت جونسون لتفتيح البشرة وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت من أول دقيقة

هناك العديد من السيدات اللواتي يبحثن بشكل كبير عن بشرة بيضا خالية تماماً من الأتربة والأوساخ العالقة بها، فزيت جونسون جاء ليصبح علاج فعال ومؤثر في تفتيح البشرة، بالإضافة إلى قدرته على التخلص من البقع الداكنة التي تسبب إزعاج بشكل كبير على الوجه والجسم.

خلطة زيت جونسون والنشا لتبييض الوجه

زيت جونسون ليس فقط مهم جدًا للأطفال كما يظن البعض ولكنه أيضًا مهم جداً للنساء فهو له الكثير من الفوائد خاصتًا للبشرة، فهو زيت خفيف يسهل على البشرة امتصاصه بدون أي أضرار على البشرة، فهو يساعد في تفتيح الوجه، ونعومته، وترطيبة، ومن خلال هذه السطور التالية سوف نتعرف على طريقة استخدام زيت جونسون مع إضافة النشا أيضًا لتبيض الوجه.

المقادير:

ملعقتين من النشا.

3 ملاعق من زيت جونسون.

كيفية التحضير:

يتم مزج المكونات مع بعضها البعض، مع تقليبها جيداً، للحصول على خليط متجانس.

تطبيق المزيج على البشرة لفترة تصل إلى ثلث ساعة باستخدام الماء الفاتر.

ينصح بتكرار هذه الوصفة كل يوم 3 مرات، حتى يتم الحصول على النتائج المرجوة.

فوائد الخلطة

تساعد في الحصول على بشرة خالية تماماً من أي أتربة.

تمنحها نضارة وجمال وحيوية.

خلطة زيت جونسون والفازلين

المقادير:

مقدار من ماء الورد.

2 ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقتين أو 3 ملاعق من زيت جونسون.

كيفية التحضير:

مزج المكونات مع بعضها البعض جيداً، ليصبح خليط متجانس.

ترك الخليط على الوجه لفترة تصل إلى 5 دقائق.

شطف الوجه بالماء الفاتر.

ينصح بتكرار هذه العملية مرتين أسبوعياً، حتى يتم الحصول على النتائج المرجوة.

خلطة زيت جونسون والليمون

المقادير:

4 ملاعق من زيت جونسون.

لوشن جونسون.

مقدار من ماء الورد.

نصف ثمرة ليمونة.

كيفية التحضير:

يمكن اتباع الخطوات التالية، لعمل وصفة الليمون وزيت جونسون، وهي كالتالي:

مزج المكونات مع بعضها البعض في إناء.

تطبيق جميع المكونات على الوجه وجميع مناطق الجسم.

ترك الوصفة على الوجه طوال الليل.

غسل الوصفة في الصباح.

يجب التنويه بعدم التعرض إلى أشعة الشمس عند وضع الخلطة.

فوائد زيت جونسون

هناك العديد من الفوائد التي تعود بالنفع عند استخدام زيت جونوسون على البشرة، وإليكم أهم الفوائد، كالتالي: