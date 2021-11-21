طريقة كيكة الرواني بدون لبن او زبدة احلي من البسبوسة و أخف من الكيك

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كيكة الرواني من الوصفات التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات، فهذا النوع من الكيكة من أخف الكيكات التي يمكن أن نقوم بتحضيرها، كما أن كيكة الرواني تتميز بطراوة والهيشان وهذا ما يجعلها أخف من الكيك العادي بكثير، ولان جميع السيدات والأمهات ملون من تحضير الكيك العادي للإفطار حرصنا على تقديم وصفة جديدة للكيك ستعجب أطفالك وجميع أفراد أسرتك وهي كيكة الرواني هذه الكيكة السهل والبسيطة جداً كما أن مكوناتها متواجدة في جميع المنازل وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات.مقادير كيكة الرواني
كيكة الرواني لا تحتاج إلى مكونات باهظة الثمن، فمن المؤكد أن جميع مكوناتها متوفرة في خزانة مطبخك وإليكم المكونات وهي:
- واحد كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب من السميد الناعم.
- 3 حبات بيض.
- ملعقة صغيرة خل أبيض.
- نصف كوب الزيت النباتي.
- 2 كوب من الزبادي.
- ملعقتين من النشا.
- كوب من السكر الناعم.
- نصف كوب جوز هند، ويمكن الاستغناء عنه أو استبداله بمكسرات أو الزبيب.
- معلقتين كبيرة من البيكنج بودر.
- فانيليا.
- معلقة كبيرة بشر برتقال.
- رشة من الملح الأبيض.
مقادير الشربات أو القطر
- كوب و نصف ماء.
- كوب سكر.
- عصير نصف ليمونة.
تعد كيكة الرواني من أسهل أنواع الكيك الذي يمكنك تحضيره من المنزل فهو سهل وسريع جدا، وطريقة تحضيره هي:
- كيكة الرواني تحتاج إلى شربات بارد لهذا قومي بتخضير الشربات أولاً بوضع السكر والماء على النار حتي يتم الغليان ثم قومي بعصر الليمون واتركية يغلي لمدة دقيقتين ثم ارفعيه من النار واتركيه حتي يبرد تماماً.
- في بولة كبير نحضر خليط الكيك بوضع البيض مع السكر الابيض والفانيليا ونقوم بخلطهم بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر قليلاً.
- نبدأ بإضافة باقي المكونات الخل الأبيض والزبادي وجوز الهند ونستمر في خلط المكونات بالمضرب الكهربائي.
- نضيف بالتدريج السميد مع التقليب لكي نحصل على قوام كريمي.
- في وعاء آخر نقلب المكونات الجافة بوضع الدقيق والبيكنج بودر وملعقتين من النشا.
- نضيف الدقيق على خليط كيكة الرواني ويمكن إضافة القليل من الماء إذا احتاجت الخليط.
- نضيف في آخر الخلط بشر البرتقال لكي نحصل على طعم مميز.
- نحضر صينية الخبز مقاس 24 سم ونوزع القليل من الزيت والسميد لكي لا تلتصق.
- نضع خليط كيكة الرواني بداخله.
- ثم ندخله في فرن مسخن مسبقاً بدرجة حراره 180 درجة لمدة 35 دقيقة.
- لابد من التأكد من تمام تسويتها بوضع خله في منتصف الكيكة إذا خرجت دون بقايا فهكذا يكون تم التسوية.
- نضيف عليها الشربات البارد.
- تترك حتي تبرد تماماً ثم تقطع وتقدم للطعام مع كوب من القهوة الساخنة بالصحة والعافية.
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كيكة الرواني من الوصفات التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات، فهذا النوع من الكيكة من أخف الكيكات التي يمكن أن نقوم بتحضيرها، كما أن كيكة الرواني تتميز بطراوة والهيشان وهذا ما يجعلها أخف من الكيك العادي بكثير، ولان جميع السيدات والأمهات ملون من تحضير الكيك العادي للإفطار حرصنا على تقديم وصفة جديدة للكيك ستعجب أطفالك وجميع أفراد أسرتك وهي كيكة الرواني هذه الكيكة السهل والبسيطة جداً كما أن مكوناتها متواجدة في جميع المنازل وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات.مقادير كيكة الرواني
كيكة الرواني لا تحتاج إلى مكونات باهظة الثمن، فمن المؤكد أن جميع مكوناتها متوفرة في خزانة مطبخك وإليكم المكونات وهي:
- واحد كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب من السميد الناعم.
- 3 حبات بيض.
- ملعقة صغيرة خل أبيض.
- نصف كوب الزيت النباتي.
- 2 كوب من الزبادي.
- ملعقتين من النشا.
- كوب من السكر الناعم.
- نصف كوب جوز هند، ويمكن الاستغناء عنه أو استبداله بمكسرات أو الزبيب.
- معلقتين كبيرة من البيكنج بودر.
- فانيليا.
- معلقة كبيرة بشر برتقال.
- رشة من الملح الأبيض.
مقادير الشربات أو القطر
- كوب و نصف ماء.
- كوب سكر.
- عصير نصف ليمونة.
تعد كيكة الرواني من أسهل أنواع الكيك الذي يمكنك تحضيره من المنزل فهو سهل وسريع جدا، وطريقة تحضيره هي:
- كيكة الرواني تحتاج إلى شربات بارد لهذا قومي بتخضير الشربات أولاً بوضع السكر والماء على النار حتي يتم الغليان ثم قومي بعصر الليمون واتركية يغلي لمدة دقيقتين ثم ارفعيه من النار واتركيه حتي يبرد تماماً.
- في بولة كبير نحضر خليط الكيك بوضع البيض مع السكر الابيض والفانيليا ونقوم بخلطهم بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر قليلاً.
- نبدأ بإضافة باقي المكونات الخل الأبيض والزبادي وجوز الهند ونستمر في خلط المكونات بالمضرب الكهربائي.
- نضيف بالتدريج السميد مع التقليب لكي نحصل على قوام كريمي.
- في وعاء آخر نقلب المكونات الجافة بوضع الدقيق والبيكنج بودر وملعقتين من النشا.
- نضيف الدقيق على خليط كيكة الرواني ويمكن إضافة القليل من الماء إذا احتاجت الخليط.
- نضيف في آخر الخلط بشر البرتقال لكي نحصل على طعم مميز.
- نحضر صينية الخبز مقاس 24 سم ونوزع القليل من الزيت والسميد لكي لا تلتصق.
- نضع خليط كيكة الرواني بداخله.
- ثم ندخله في فرن مسخن مسبقاً بدرجة حراره 180 درجة لمدة 35 دقيقة.
- لابد من التأكد من تمام تسويتها بوضع خله في منتصف الكيكة إذا خرجت دون بقايا فهكذا يكون تم التسوية.
- نضيف عليها الشربات البارد.
- تترك حتي تبرد تماماً ثم تقطع وتقدم للطعام مع كوب من القهوة الساخنة بالصحة والعافية.
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