طريقة كيكة الرواني بدون لبن او زبدة احلي من البسبوسة و أخف من الكيك

كيكة الرواني من الوصفات التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات، فهذا النوع من الكيكة من أخف الكيكات التي يمكن أن نقوم بتحضيرها، كما أن كيكة الرواني تتميز بطراوة والهيشان وهذا ما يجعلها أخف من الكيك العادي بكثير، ولان جميع السيدات والأمهات ملون من تحضير الكيك العادي للإفطار حرصنا على تقديم وصفة جديدة للكيك ستعجب أطفالك وجميع أفراد أسرتك وهي كيكة الرواني هذه الكيكة السهل والبسيطة جداً كما أن مكوناتها متواجدة في جميع المنازل وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة الرواني لا تحتاج إلى مكونات باهظة الثمن، فمن المؤكد أن جميع مكوناتها متوفرة في خزانة مطبخك وإليكم المكونات وهي:

واحد كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السميد الناعم.

3 حبات بيض.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

نصف كوب الزيت النباتي.

2 كوب من الزبادي.

ملعقتين من النشا.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب جوز هند، ويمكن الاستغناء عنه أو استبداله بمكسرات أو الزبيب.

معلقتين كبيرة من البيكنج بودر.

فانيليا.

معلقة كبيرة بشر برتقال.

رشة من الملح الأبيض.

مقادير الشربات أو القطر

كوب و نصف ماء.

كوب سكر.

عصير نصف ليمونة.

تعد كيكة الرواني من أسهل أنواع الكيك الذي يمكنك تحضيره من المنزل فهو سهل وسريع جدا، وطريقة تحضيره هي: