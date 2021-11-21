طريقة عمل خبز البرجر الهش كالقطن بطريقة سهلة وبسيطة مثل الجاهز تماما

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خبز البرجر من أكثر أنواع المخبوزات التي يتم إستخدامها سواء في سندوتشات البرجر أو في الإفطار، كما أن الأطفال يفضلون خبز البرجر فى سندوتشات المدرسة، لهذا دائماً نقوم بشراء الخبز من المخبز وهذا أصبح مكلف الثمن كثيراً، لذلك يتساءل الأمهات إذا يمكن تحضير خبز البرجر من المنزل، نعم يا سيدتي تستطيعين بعد الآن صنع الخبز من المنزل بمكونات بسيطة وطريقة تحضيره سهلة جداً.مكونات خبز البرجر الهش
الخبز عادتا لا يلزم في تحضيرة مكونات كثيرة وكذلك خبز البرجر فهو يتكون من مكونات بسيطة وهي:
- ثلاثة اكواب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.
- بيضة كبيرة.
- نص كوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الزيت النباتي
- نص كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- نصف معلقة من الملح الأبيض.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة ملح.
مقادير وجه الخبز
- معلقة من الحليب.
- ربع ملعقة من القهوة.
- معلقة من السكر.
- معلقة من السمسم.
لكي تحصلين على خبز البرجر الهش القطني مثل الجاهز عليكي إتباع هذه الخطوات التالية:
- يمكن استخدام العجان في تحضير الخبز أو العجن باليد.
- نحضر وعاء كبير ونضيف بداخلة المكونات السائلة الماء والحليب والزيت ويقلب جيدًا.
- نضيف عليهم البيض بعد خفقها ثم نضيف السكر والملح والخميرة ونخلط جميع المكونات.
- نبدأ بإضافة الدقيق الأبيض بالتدريج ونستمر في العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق، يمكننا إضافة القليل من الماء إذا احتاجت العجينة.
- عندما نحصل على عجينة لينة قليلاً نقوم بوضعها فى طبق به القليل من الزيت حتى تخمر.
- نقوم بتغطية العجينة بكيس بلاستيك ونتركها لمدة ساعة على الأقل.
- نقوم بفرد العجينة بشكل طولي ثم نبدأ نقوم بلف العجينة من الأطراف بشكل دائري حتى تحصلين على هيئة وردة.
- افردي العجينة ثم قومي بلفها مرة اخري على بشكل طولي.
- قطعي العجينة بالحجم الذي تريده ويفضل أن يكون حجم متوسط.
- نقوم بلف كل قطعة من العجين حتى تحصلين على كورة.
- نحضر صينية الخبز ونضع القليل من الزيت ثم نرص خبز البرجر في الصينية.
- تترك مرة ثانية حتي تختمر لمدة نصف ساعة.
- في وعاء نضع معلقة من الحليب وربع معلقة القهوة والسكر والسمسم ويخلط جيداً.
- بفرشاة نقوم بتغطية وجه الخبز بهذا الخليط.
- ثم تدخل في الرف الأوسط من الفرن ويكون ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.
- نخرجها من الفرن عندما تحصل على لون ذهبي.
- تترك حتي تبرد تماماً لكي لا تفتف، يمكن حشو خبز البرجر كما تحبيني.
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خبز البرجر من أكثر أنواع المخبوزات التي يتم إستخدامها سواء في سندوتشات البرجر أو في الإفطار، كما أن الأطفال يفضلون خبز البرجر فى سندوتشات المدرسة، لهذا دائماً نقوم بشراء الخبز من المخبز وهذا أصبح مكلف الثمن كثيراً، لذلك يتساءل الأمهات إذا يمكن تحضير خبز البرجر من المنزل، نعم يا سيدتي تستطيعين بعد الآن صنع الخبز من المنزل بمكونات بسيطة وطريقة تحضيره سهلة جداً.مكونات خبز البرجر الهش
الخبز عادتا لا يلزم في تحضيرة مكونات كثيرة وكذلك خبز البرجر فهو يتكون من مكونات بسيطة وهي:
- ثلاثة اكواب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.
- بيضة كبيرة.
- نص كوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الزيت النباتي
- نص كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- نصف معلقة من الملح الأبيض.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة ملح.
مقادير وجه الخبز
- معلقة من الحليب.
- ربع ملعقة من القهوة.
- معلقة من السكر.
- معلقة من السمسم.
لكي تحصلين على خبز البرجر الهش القطني مثل الجاهز عليكي إتباع هذه الخطوات التالية:
- يمكن استخدام العجان في تحضير الخبز أو العجن باليد.
- نحضر وعاء كبير ونضيف بداخلة المكونات السائلة الماء والحليب والزيت ويقلب جيدًا.
- نضيف عليهم البيض بعد خفقها ثم نضيف السكر والملح والخميرة ونخلط جميع المكونات.
- نبدأ بإضافة الدقيق الأبيض بالتدريج ونستمر في العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق، يمكننا إضافة القليل من الماء إذا احتاجت العجينة.
- عندما نحصل على عجينة لينة قليلاً نقوم بوضعها فى طبق به القليل من الزيت حتى تخمر.
- نقوم بتغطية العجينة بكيس بلاستيك ونتركها لمدة ساعة على الأقل.
- نقوم بفرد العجينة بشكل طولي ثم نبدأ نقوم بلف العجينة من الأطراف بشكل دائري حتى تحصلين على هيئة وردة.
- افردي العجينة ثم قومي بلفها مرة اخري على بشكل طولي.
- قطعي العجينة بالحجم الذي تريده ويفضل أن يكون حجم متوسط.
- نقوم بلف كل قطعة من العجين حتى تحصلين على كورة.
- نحضر صينية الخبز ونضع القليل من الزيت ثم نرص خبز البرجر في الصينية.
- تترك مرة ثانية حتي تختمر لمدة نصف ساعة.
- في وعاء نضع معلقة من الحليب وربع معلقة القهوة والسكر والسمسم ويخلط جيداً.
- بفرشاة نقوم بتغطية وجه الخبز بهذا الخليط.
- ثم تدخل في الرف الأوسط من الفرن ويكون ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.
- نخرجها من الفرن عندما تحصل على لون ذهبي.
- تترك حتي تبرد تماماً لكي لا تفتف، يمكن حشو خبز البرجر كما تحبيني.
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