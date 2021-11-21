طريقة عمل خبز البرجر الهش كالقطن بطريقة سهلة وبسيطة مثل الجاهز تماما

خبز البرجر من أكثر أنواع المخبوزات التي يتم إستخدامها سواء في سندوتشات البرجر أو في الإفطار، كما أن الأطفال يفضلون خبز البرجر فى سندوتشات المدرسة، لهذا دائماً نقوم بشراء الخبز من المخبز وهذا أصبح مكلف الثمن كثيراً، لذلك يتساءل الأمهات إذا يمكن تحضير خبز البرجر من المنزل، نعم يا سيدتي تستطيعين بعد الآن صنع الخبز من المنزل بمكونات بسيطة وطريقة تحضيره سهلة جداً.

الخبز عادتا لا يلزم في تحضيرة مكونات كثيرة وكذلك خبز البرجر فهو يتكون من مكونات بسيطة وهي:

ثلاثة اكواب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

بيضة كبيرة.

نص كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت النباتي

نص كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف معلقة من الملح الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة ملح.

مقادير وجه الخبز

معلقة من الحليب.

ربع ملعقة من القهوة.

معلقة من السكر.

معلقة من السمسم.

لكي تحصلين على خبز البرجر الهش القطني مثل الجاهز عليكي إتباع هذه الخطوات التالية: