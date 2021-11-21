مطاطية اصلية الجبنة الموتزاريلا في المنزل .. أفضل وأوفر من المحلات جربيها

مطاطية اصلية الجبنة الموتزاريلا في المنزل حيث أنه أصبح لا غنى عن الجبنة الموتزاريلا أو المعروفة أيضًا باسم “الجبنة المطاطية” فأصبحنا نستخدمها في العديد من الأكلات للزيادة من لذتها فلم يعد يقتصر استخدام الجبنة المتوتزاريلا في البيتزا والفطائر فقط وإنما في العديد من الوجبات مثل المكرونة بالبشاميل وعلى البرجر وتعد هذه الوجبات هي الوجبات المفضلة لدينا وخاصة بالنسبة للأطفال ولكن تكلفة الجبنة المطاطية في المحلات عالية جدًا وسنوضح لك طريقة موفرة لعملها في المنزل بأبسط المكونات. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل إذا كنتي تريدين معرفة طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل قومي بقراءة السطور التالية بدقة. مكونات الطريقة ثمان أكواب ونصف من لبن خالي الدسم ( حوالي 2 لتر).

1\4 كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الخل الأبيض حوالي 120 مللي لتر. خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل وضع الحليب على نار هادئة ثم نقوم بإضافة الخل الأبيض وعصير الليمون إليه وتقليبهم جيدًا.

نستمر بتقليب اللبن مع الخل والليمون حتى يتحول إلى تكتلات ويتحول إلى قطع جبن صغيرة.

بعد ظهور هذه التكتلات نقوم بوضع الشياطة بين النار والإناء المحتوي على اللبن المتكتل.

نقوم باختبار قطعة اللبن المتكتلة بالضغط عليها باستمرار وحتى تصبح ذات قوام مطاطي.

بعد تحول اللبن على النار إلى تكتلات كثيرة نقوم باطفاء النار واخراج هذه التكتلات ونعصرها جيدًا حتى تتخلص من أي سائل موجود بها.

نضع الجبن المتكتل المطاطي داخل الثلاجة حتى يتجمد.

نخرجها بعد فترة من الثلاجة وبعد أن تحولت إلى جبن موتزاريلا تمامًا لاستخدامها وبشرها لوضعها على أي وجبة مثل البيتزا والفطائر. عمل الجبنة الموتزاريلا بدون استخدام اللبن المكونات:- كيلو من الجبنة القريش.

2 كوب من الماء. الطريقة:- نضع طاسة طهي عميقة على النار ونضع عليها القليل من الماء.

نضع عليها الجبنة القريش ونقوم بتهدئة النار قليلًا ونقوم بعد ذلك بوضع وجمع الجبنة على بعضها البعض.

نقلبها جيدًا على النار بعد التخلص من الماء ثم نضيف بعض من الماء عليها حتى تتحول إلى عجين مطاطي.

بعد حصولنا على القوام المطاطي نخرجها ونضعها في الثلاجة حتى تتجمد ونخرجها وقت الحاجة لاستخدامها. مكونات الطريقةخطوات عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزلعمل الجبنة الموتزاريلا بدون استخدام اللبن المكونات:-الطريقة:- الوسوم

مطاطية اصلية الجبنة الموتزاريلا في المنزل حيث أنه أصبح لا غنى عن الجبنة الموتزاريلا أو المعروفة أيضًا باسم “الجبنة المطاطية” فأصبحنا نستخدمها في العديد من الأكلات للزيادة من لذتها فلم يعد يقتصر استخدام الجبنة المتوتزاريلا في البيتزا والفطائر فقط وإنما في العديد من الوجبات مثل المكرونة بالبشاميل وعلى البرجر وتعد هذه الوجبات هي الوجبات المفضلة لدينا وخاصة بالنسبة للأطفال ولكن تكلفة الجبنة المطاطية في المحلات عالية جدًا وسنوضح لك طريقة موفرة لعملها في المنزل بأبسط المكونات. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل إذا كنتي تريدين معرفة طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل قومي بقراءة السطور التالية بدقة. مكونات الطريقة ثمان أكواب ونصف من لبن خالي الدسم ( حوالي 2 لتر).

1\4 كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الخل الأبيض حوالي 120 مللي لتر. خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل وضع الحليب على نار هادئة ثم نقوم بإضافة الخل الأبيض وعصير الليمون إليه وتقليبهم جيدًا.

نستمر بتقليب اللبن مع الخل والليمون حتى يتحول إلى تكتلات ويتحول إلى قطع جبن صغيرة.

بعد ظهور هذه التكتلات نقوم بوضع الشياطة بين النار والإناء المحتوي على اللبن المتكتل.

نقوم باختبار قطعة اللبن المتكتلة بالضغط عليها باستمرار وحتى تصبح ذات قوام مطاطي.

بعد تحول اللبن على النار إلى تكتلات كثيرة نقوم باطفاء النار واخراج هذه التكتلات ونعصرها جيدًا حتى تتخلص من أي سائل موجود بها.

نضع الجبن المتكتل المطاطي داخل الثلاجة حتى يتجمد.

نخرجها بعد فترة من الثلاجة وبعد أن تحولت إلى جبن موتزاريلا تمامًا لاستخدامها وبشرها لوضعها على أي وجبة مثل البيتزا والفطائر. عمل الجبنة الموتزاريلا بدون استخدام اللبن المكونات:- كيلو من الجبنة القريش.

2 كوب من الماء. الطريقة:- نضع طاسة طهي عميقة على النار ونضع عليها القليل من الماء.

نضع عليها الجبنة القريش ونقوم بتهدئة النار قليلًا ونقوم بعد ذلك بوضع وجمع الجبنة على بعضها البعض.

نقلبها جيدًا على النار بعد التخلص من الماء ثم نضيف بعض من الماء عليها حتى تتحول إلى عجين مطاطي.

بعد حصولنا على القوام المطاطي نخرجها ونضعها في الثلاجة حتى تتجمد ونخرجها وقت الحاجة لاستخدامها. مكونات الطريقةخطوات عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزلعمل الجبنة الموتزاريلا بدون استخدام اللبن المكونات:-الطريقة:-

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