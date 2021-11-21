أبسط طريقة لعمل مينى البيتزا اللذيذة والسريعة مثل المطاعم واحلى

إذا كنتي تبحثين عن طريقة جديدة لوجبة المدرسة لاطفالك تكون سهلة وسريعة اليكي ميني بيتزا فهي تعد نسخة مصغرة من البيتزا الأصلية فهي تحتوي على جميع المكونات التي يتم استخدامها للبيتزا العادية، كما يمكنك إضافة الحشو الذي تريده، ويمكن عمل كمية من الميني بيتزا و وضعها في الثلاجة أو الاحتفاظ بها في الفريزر وعند الاستخدام يتم تسخينها في الميكروويف، هذه الطريقة توفر على الأمهات كثيرًا فهكذا تستطيع أن تنوع من حشوات البيتزا كما يفضل أفراد أسرتها، كما أن مينى البيتزا تصلح أن تكون وجبة مدرسية متكاملة، ولذلك سنقدم لكي أبسط طريقة لتحضير ميني البيتزا من المنزل. مقادير عمل مينى البيتزا سنقدم لكي مكونات عمل مينى البيتزا وهي: 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 معالق صغيرة من السكر.

معلقة من الملح.

3 معالق كبار من اللبن البودر.

معلقة صغيرة من الخميرة

كوب من الزبادي.

ماء دافئ. مقادير الصلصة كوب من عصير الطماطم.

ملعقة من الزعتر.

معلقين من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من الزعتر. مقادير الحشو كوب من الجبنة المشكل.

زيتون مخلي.

4 معالق من زيت الزيتون.

مكعبات بصل.

ربع كوب من البقدونس والكزبرة المفرومين.

.مكعبات فلفل ألوان.

.مكعبات فلفل ألوان. بسطرمة أو سوسيس كما تفضلين.

مكعبات طماطم. طريقة تحضير ميني بيتزا سنقدم لكي أبسط طريقة لصنع ميني البيتزا من المنزل وطريقة التحضير هي: في وعاء كبير نضع المواد الجافة مع بعضها الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح ويخلط جيداً.

نضع عليه اللبن البودر وكوب الزبادي والزيت بالتدريج.

نضيف الماء بالتدريج مع العجن المستمر حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

نضعها في وعاء به مدهون بالزيت وتترك لمدة ساعة حتى تختمر.

نفرد العجينة الآن على رخامة المطبخ بعد وضع القليل من الدقيق نحرص على فردها حتى نحصل على سمك رفيع.

باستخدام القطاعة نقوم بقطع دوائر ميني البيتزا.

ونستمر هكذا حتى ننهي الكمية كلها.

نبدأ بتحضير صلصة البيتزا الآن نضع طاسة على النار وعندما تسخن قليلاً نضيف زيت الزيتون ثم الثوم وبعد ذلك نضيف معجون الطماطم ثم صلصة الطماطم نتركها قليلا حتى تتسبك.

نضيف منها على قطع الميني بيتزا، ثم نضيف الحشو المفضلة من البسطرمة والبصل والفلفل والطماطم و الزيتون.

توضع في الفرن على درجة 180 درجة لمدة 12 دقيقة.

نخرجها من الفرن ثم نتركها حتى تهدئ قليلاً ثم يتم تناولها. الوسوم

إذا كنتي تبحثين عن طريقة جديدة لوجبة المدرسة لاطفالك تكون سهلة وسريعة اليكي ميني بيتزا فهي تعد نسخة مصغرة من البيتزا الأصلية فهي تحتوي على جميع المكونات التي يتم استخدامها للبيتزا العادية، كما يمكنك إضافة الحشو الذي تريده، ويمكن عمل كمية من الميني بيتزا و وضعها في الثلاجة أو الاحتفاظ بها في الفريزر وعند الاستخدام يتم تسخينها في الميكروويف، هذه الطريقة توفر على الأمهات كثيرًا فهكذا تستطيع أن تنوع من حشوات البيتزا كما يفضل أفراد أسرتها، كما أن مينى البيتزا تصلح أن تكون وجبة مدرسية متكاملة، ولذلك سنقدم لكي أبسط طريقة لتحضير ميني البيتزا من المنزل. مقادير عمل مينى البيتزا سنقدم لكي مكونات عمل مينى البيتزا وهي: 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 معالق صغيرة من السكر.

معلقة من الملح.

3 معالق كبار من اللبن البودر.

معلقة صغيرة من الخميرة

كوب من الزبادي.

ماء دافئ. مقادير الصلصة كوب من عصير الطماطم.

ملعقة من الزعتر.

معلقين من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من الزعتر. مقادير الحشو كوب من الجبنة المشكل.

زيتون مخلي.

4 معالق من زيت الزيتون.

مكعبات بصل.

ربع كوب من البقدونس والكزبرة المفرومين.

.مكعبات فلفل ألوان.

.مكعبات فلفل ألوان. بسطرمة أو سوسيس كما تفضلين.

مكعبات طماطم. طريقة تحضير ميني بيتزا سنقدم لكي أبسط طريقة لصنع ميني البيتزا من المنزل وطريقة التحضير هي: في وعاء كبير نضع المواد الجافة مع بعضها الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح ويخلط جيداً.

نضع عليه اللبن البودر وكوب الزبادي والزيت بالتدريج.

نضيف الماء بالتدريج مع العجن المستمر حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

نضعها في وعاء به مدهون بالزيت وتترك لمدة ساعة حتى تختمر.

نفرد العجينة الآن على رخامة المطبخ بعد وضع القليل من الدقيق نحرص على فردها حتى نحصل على سمك رفيع.

باستخدام القطاعة نقوم بقطع دوائر ميني البيتزا.

ونستمر هكذا حتى ننهي الكمية كلها.

نبدأ بتحضير صلصة البيتزا الآن نضع طاسة على النار وعندما تسخن قليلاً نضيف زيت الزيتون ثم الثوم وبعد ذلك نضيف معجون الطماطم ثم صلصة الطماطم نتركها قليلا حتى تتسبك.

نضيف منها على قطع الميني بيتزا، ثم نضيف الحشو المفضلة من البسطرمة والبصل والفلفل والطماطم و الزيتون.

توضع في الفرن على درجة 180 درجة لمدة 12 دقيقة.

نخرجها من الفرن ثم نتركها حتى تهدئ قليلاً ثم يتم تناولها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبسط طريقة لعمل مينى البيتزا اللذيذة والسريعة مثل المطاعم واحلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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