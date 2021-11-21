هشة كالقطن.. كيكة البرتقال السريعة فى الخلاط بالصوص الرائع بمكونات بسيطة اسهل واجمل طريقة

هشة كالقطن.. كيكة البرتقال السريعة ، نجد أن كيكة البرتقال من أكثر الحلويات شهرة بين الكثير من أنواع الكيك، فكل فرد في كل أسرة يعشق طعمها اللذيذ وخاصًة أن بها العديد من العناصر ذات القيمة الغذائية، وتفيد جسم الإنسان بشكل جيد وذلك بسبب وجود مكون البرتقال الطبيعي في الوصفة، وتستطيعي أن تتناولينها أو تقدميها لضيوفك مع الشاي، بل سيسعد أطفالك بها كوجبة لذيذة على الفطار وكذلك تستطيعي تقديمها لهم خلال العشاء فهي شهية وذات طعم طيب وسنوضح لكم بشكل تفصيلي طريقة عمل كيكة البرتقال ذات اللون البرتقالي المبهج خطوة بخطوة كما سنتعرف على مكوناتها الأساسية نوضح قيمتها الغذائية.

هشة كالقطن.. كيكة البرتقال السريعة

إذا كنت تبحثين عن المكونات الخاصة بتحضير كيكة البرتقال الشهية دون شراءها من محلات الحلويات بمبلغ كبير، يمكنك إعدادها في منزلك بنصف الثمن من خلال شراء المكونات الآتية:

كيلو من الطحين.

باكو بيكنج بودر.

ربع ملعقة فانيليا صغيرة

عدد اثنين من البيض.

كوب ونص كبير من السكر.

كوب عصير البرتقال.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة قشر برتقال.

نقدم إليكم الطريقة الصحيحة لتحضير كيكة البرتقال الشهية واللذيذة والتي حيرت الكثير من السيدات خلال تحضيرها نتيجة عدم اتباع الخطوات التحضير السليمة، وفي الخطوات الآتية نقدم إليكم الطريقة الصحيحة لتحضيرها، وهي:

ضعي قشر البرتقال بعصير برتقال في الثلاجة لمدة ساعة ثم قومي بتنقية العصير من القشر

يتم وضع الدقيق والبيكنج باودر في وعاء

قومي بضرب و السكر وكذلك الفانيليا والزيت لعدة دقائق حتى يتكون خليط كريمي.

نضيف خليط الطحين والبيكنج باودر وعصير البرتقال تدريجيًا إلى الخليط السابق ونقلب مرة أخرى.

دهن الصينية بالزيت أو السمن ثم ضع الخليط في صينية.

ضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تصبح الكعكة جاهزة.

تعتبر كيكة البرتقال من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأطفال الصغار خاصة أنها ذو مذاق حلو يجذبهم، بالإضافة إلى ذلك فإنها تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية لكل شخص يتناولها، فالبرتقال معروف عنه أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على علاج مشاكل العظام والعديد من الفوائد التي تقي الإنسان من الأمراض الروماتيزم وغيرها.