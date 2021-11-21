اصنعي بنفسك كريم البنجر السحري لتبييض الوجه وتوريد الخدود بشكل رائع

كريم البنجر السحري من الوصفات الرائعة والجميلة، التي تعمل على توريد الخدود وتفتيح البشرة وتمنحها النضارة والحيوية وتجعلها أكثر جمالاً وجاذبية، وتخلصها من جميع المشاكل التي تواجهها، وهو كريم مذهل في إزالة التجاعيد المبكرة، وإخفاء علامات تقدم السن التي تصيب الوجه وتجعله يبدو أكبر سناً، كما يحمي خلايا البشرة من التلف ويجعلها أكثر مرونة، كما يساعد على تدفق الدم إليها بشكل رائع، ويحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بتحضيره في المنزل بكل سهولة بدل من شراء الكريمات الأخرى التي تسبب تلف البشرة على مدي استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البنجر السحري الرائع في تبييض البشرة وتوريد الخدود بشكل رائع وجميل بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم البنجر السحري مكونات كريم البنجر السحري يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ربع كوب من عصير البنجر الطازج.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفازلين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البنجر السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وتوريد الخدود بشكل رائع وجميل بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع بها البنجر، والنشا، ثم نقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تماماً. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار ساخن، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام. نقوم برفع الوعاء من حمام الماء الساخن، ثم نضيف إليه زيت جوز الهند، والفازلين ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح ناعمة الملمس. نضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به في الثلاجة، ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة لمدة شهر وسوف نلاحظ الفرق من أول استعمال. فوائد كريم البنجر للبشرة يحتوي هذا الكريم الرائع على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الجفاف وهى كما يلي:- يعطي للبشرة النعومة ويحافظ عليها من الجفاف.

يقضي على التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة.

يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر نعومة ولمعان.

يجعل الخدود وردية وجميلة طول اليوم.

يخلص البشرة من الجفاف ويعمل كملطف طبيعي رائع.

يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس.

يعطي للبشرة لمعان وبريق ويجعلها أكثر إشراق ونضارة. الوسوم

كريم البنجر السحري من الوصفات الرائعة والجميلة، التي تعمل على توريد الخدود وتفتيح البشرة وتمنحها النضارة والحيوية وتجعلها أكثر جمالاً وجاذبية، وتخلصها من جميع المشاكل التي تواجهها، وهو كريم مذهل في إزالة التجاعيد المبكرة، وإخفاء علامات تقدم السن التي تصيب الوجه وتجعله يبدو أكبر سناً، كما يحمي خلايا البشرة من التلف ويجعلها أكثر مرونة، كما يساعد على تدفق الدم إليها بشكل رائع، ويحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بتحضيره في المنزل بكل سهولة بدل من شراء الكريمات الأخرى التي تسبب تلف البشرة على مدي استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البنجر السحري الرائع في تبييض البشرة وتوريد الخدود بشكل رائع وجميل بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم البنجر السحري مكونات كريم البنجر السحري يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ربع كوب من عصير البنجر الطازج.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفازلين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البنجر السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وتوريد الخدود بشكل رائع وجميل بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع بها البنجر، والنشا، ثم نقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تماماً. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار ساخن، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام. نقوم برفع الوعاء من حمام الماء الساخن، ثم نضيف إليه زيت جوز الهند، والفازلين ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح ناعمة الملمس. نضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به في الثلاجة، ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة لمدة شهر وسوف نلاحظ الفرق من أول استعمال. فوائد كريم البنجر للبشرة يحتوي هذا الكريم الرائع على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الجفاف وهى كما يلي:- يعطي للبشرة النعومة ويحافظ عليها من الجفاف.

يقضي على التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة.

يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر نعومة ولمعان.

يجعل الخدود وردية وجميلة طول اليوم.

يخلص البشرة من الجفاف ويعمل كملطف طبيعي رائع.

يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس.

يعطي للبشرة لمعان وبريق ويجعلها أكثر إشراق ونضارة.

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