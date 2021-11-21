الشيكولاتة الباونتي الغنية بجوز الهند اللذيذ بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل الشيكولاتة الباونتي تعد من أهم ما يبحث عنه الأمهات في الفترة الأخيرة، وذلك لأنها تعد من ضمن الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، وهي عبارة عن جوز الهند والشيكولاتة حيث أن جوز الهند يقبل عليه الكثير من الأطفال، ويعشقونه كل هذا بجانب أن له فؤائد غذائية عديدة، وذلك لكونه يعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، كما أنه يحتوي علي ألياف صناعية وفيتامين ب 6 والزنك والحديد والنحاس بالإضافة إلى السيلينيوم كل هذا يفيد جسم الإنسان بشكل كبير، ومن خلال موقعنا اليوم سنعرض لكم طريقة تحضيرها بالمكونات والخطوات.

طريقة عمل الشيكولاتة الباونتي

تعتبر الطريقة التي تعد بيها شيكولاتة باونتي من أسهل الطرق كما أنها من أشهر الحلويات المفضلة للأشخاص في جميع أنحاء العالم، وطريقة إعدادها سهلة جدا ومقاديرها ليست باهظة الثمن، كما يفضلها الكبار والصغار.

كما تعد عبارة عن خليط من الشيكولاتة وجوز الهند، وهذا يساعد علي تقوية جهاز المناعة، وذلك لما لها من فؤائد كبيرة تعطي طاقة كبيرة للجسم عن طريق السعرات الحرارية التي تحتوي عليها، وإليكم في السطور القادمة سوف نوافيكم بخطوات بسيطة لإعداد شيكولاتة باونتي.

50 جرام نشا.

نصف كيلو من الشيكولاتة الخام مع اختيار اللون التي ترغب في استخدامه.

أربعة أكواب من جوز الهند المبشور.

كوب متوسط من اللبن الحليب.

مقدار مناسب من السكر.

مكونات شيكولاتة باونتيطريقة تحضير شيكولاتة باونتي

نقدم لكم الآن طريقة إعداد الشيكولاتة باونتي بكل سهولة وسرعة، وتتمثل خطواتها كما يلي:

نحضر بتحضير وعاء كبير نضع به اللبن الحليب مع الزبدة والسكر، ثم نرفع الخليط علي النار، مع التقليب المستمر إلي أن تذوب المكونات بشكل جيد.

بعد اكتمال الذوبان نقوم برفع الوعاء من النار ثم يُضاف عليه جوز الهند، ويُقلب جيدا، حتي يتجانس، بعد ذلك نقوم بوضعه في الثلاجة ليتماسك ويصبح عجينة متماسكة.

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة للتزيين

من أكثر الأشياء التي تزيد من جمال الشيكولاتة باونتي تزيين أصابع شيكولاتة باونتي بالشيكولاتة الغامقة، وإليكم الآن طريقة تحضير صوص الشيكولاتة فيما يلي.

نصف كوب من الكاكاو.

مفدار نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزيت واللبن السائل.

تخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها في الخلاط الكهربائي حتي يتجانس تماما، ومن ثم يتم استخدمها للتزيين.

مكونات الشيكولاتة للتزيينطريقة تحضير صوص الشيكولاتة