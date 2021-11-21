وداعا للمكياج.. بملعقة خميرة اصنعي كريم أساس طبيعي عالي التغطية يناسب جميع أنواع البشرة

طريقه عمل كريم اساس بالخميرة ، ريمات الأساس الطبيعية من الممكن أن نقوم بالتحضير لها بحيث تكون متوفرة لدينا معظم الوقت في المنزل وتلك الكريمات الطبيعية تغني عن الاستعمال للكريمات الغير طبيعية والتي تترك المزيد من الآثار السبية على سائر نحاء البشرة ومنها ما يؤدي إلى تصبغ الوجه نتيجة التعرض لأشعة الشمس، ومن خلال الآتي من السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص مكونات ومقادير أساسية عمل أفضل وصفة كريم أساس من مكون لا يخطر ببال الكثيرين وهو مكون الخميرة المنظف للبشرة والمفتح الطبيعي والذي يحوي المزيد من الفوائد والفيتامينات التي تعزز من نسب نقاء البشرة، وفيما يأتي المزيد من التفاصيل حول تلك الخلطة المتميزة.

مكونات كريم الأساس الطبيعي بالخميرة

المكونات الطبيعية الهامة والتي تعد الأساس لعمل أفضل أنواع من الفاونديشن تعد الحل الأمثل لعلاج البشرة من العيوب وفي نفس الوقت تصفيتها ومنحها المزيد من النضارة الجلدية، ومن خلال التحضير للآتي من المكونات يسهل علينا عمل أفضل خليط كريم الأساس المعزز بمكون هام وهو الخميرة، حيث تعتبر الخميرة من أفضل المكونات المحتوية على البيوتين، كما أنها المصدر الأساسي لكل مشتقات الفيتامين بي المفيد للجلد.

الفاونديشن أو كريم الأساس الطبيعي كي يكون مجدي نفعا وفعل لا بد من الإحضار للآتي من المكونات:

ملعقة صغيرة من مكون الخميرة.

ملعقتان من مكون الفازلين.

ملعقة صغيرة جل الصبار.

ملعقة واحدة من بودرة التفتيح المستعملة أي ماركة تفضلين.

ملعقة من النشاء.

ملعقة من مكون الدقيق الأبيض.

ملعقة من مكون زيت لافندر.

قطرات من مكون زيت الياسمين.

طريقة تحضير لهذا الكريم المعزز بالخميرة:

من الممكن أن يتم التحضير لهذا الخليط من خلال الاستعمال لبولة صغيرة نضع فيها الخميرة مع الزيوت الطبيعية، ونقوم بتركها القليل من الوقت لاختبار مدى فعاليتها ونشاطها ومن ثم يتم استعمال مكونات الكريم الأخرى وخلطها بشكل جيد مع الخميرة والزيوت وبعد الخلط نجد أن التركيبة أصبحت مثل الكريم من الممكن أن يتم تطبيقها بعد تنظيف البشرة، والخلطة تعتبر أفضل التركيبات المنعمة للجلد والتي تخفي العيوب وتوحد اللون.