احذروا.. وفاة أسرة كاملة بسبب غسل الكبدة بهذه الطريقة الخاطئة إليكم الطريقة الصحيحة لغسل الكبدة

وفاة أسرة كاملة بسبب غسل الكبدة بهذه الطريقة الخاطئة، الكثير من المشكلات والمخاطر والتي يكون الإنسان أكثر عرضة لها حال التناول للكبدة حينما تكون معرضة للماء، وباستعمال الماء في التنظيف لطعام الكبدة فهنا تكمن الخطورة إذ أن التعامل مع الكبدة قبل الطهي باستخدام الماء يعزز من احتمالية أن تكون سبب من أسباب المشكلات الحقيقية بالجهاز الهضمي ومنه إلى بقية أعضاء وأنحاء جسم الإنسان، ومن خلال الآتي التوضيح لكامل الأضرار المتحققة من التناول للكبدة التي قد تعرضت للماء.

وفاة أسرة كاملة بسبب غسل الكبدة بهذه الطريقة الخاطئة

الكبدة المغسولة من الممكن أن تعرض حياة الإنسان بالفعل للخطر المحقق، فنستطيع أن نقول أن الكبدة المغسولة قد تجعل الإنسان مصابا بالتسمم الغذائي في أقل وقت بعد التناول للكبدة ومجرد دخول الكبدة للنظام الهضمي لجسم متناولها فهذا يعمل على التعزيز من الألم في البطن ويصبح أشد بمرور الوقت وعدم إسعاف الشخص، كما أن التقلصات المعدية تزداد ويزيد الشعور بالغثيان، والقيء، ويكون لإنسان في حالة لا يستطيع فيها أن يتحرك.

الطريقة الصحيحة لغسل الكبدة

الكبدة لا بد وأن يتم تنظيفها بطريقة صحيحة، ففي الخطوة الأولى لا بد من إحضار الكبدة، ونقوم بالتقطيع لها في صورة شرائح، ومن ثم يتم وضع الشرائح في مصفاة لتصفية كل ما قد تحويه من سوائل، ومن ثم يتم استعمال المناديل الورقية، وتلك المناديل أهم وظائفها المزيد من التجفيف للكبدة، كما أن المناديل تساعد في الإزالة لأي شوائب أو مواد قد تكون عالقة في النسيج الدموي للكبدة مع استعمال الوصفة الآتية لتنظيف الكبدة وتعقيمها قبيل الطهي:

مكونات أساسية تساعد في التنظيف والتعقيم للكبدة:

من أهم تلك المكونات ما يلي

قطرات من الليمون.

القليل من الفلفل الأسود الخشن.

ملعقة خل.

ملح بحري خشن.

كيف يمكن استعمال تلك المكونات

هذه المكونات تعد أساسية لتنظيف الكبدة، ومن الممكن أن نستعملها من خلال الاعتماد على تجفيف الكبدة في البداية ثم نقوم بوضعها في وعاء عميق، وهذا الوعاء نضع فيه الكبدة، ونقوم بتدليكها بالسابق من كل المقادير، ثم نضعها في المصفاة لأطول فترة ممكنة حتى تمام جفافها