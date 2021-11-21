طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الرهيبة بالخلطة المطاعم الشهيرة في البيت

الكبدة الاسكندراني تعد من ألذ الأطباق الشهية والمغذية والمفضلة لدى الكثيرون والمصريين خاصة، وتهتم الكثير من السيدات في البيت بطريقة صنع الكبدة الإسكندراني في البيت بخلطة التوابل الرهيبة مثل التي يتم عملها في المطاعم حيث أن هذه التوابل تتميز بطعم ورائحة شهية، وهي من الوجبات المغذية للأطفال والكبار التي تحتوى على فيتامينات ومعادن والحديد وتقوي الجهاز المناعي بالجسم وتحد من الإصابة من الأمراض الأخري، والكبدة هي من الأطعمة التي تتمتع بنكهة خاصة مما تجعل الإنسان يشعر بالفرح والسعادة المزجية في تناولها في البيت مثل رائحة المحلات والمطاعم، وإليكم طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني بخلطة المطاعم وبمكونات وأسرار بسيطة في البيت. مكونات الكبدة الأسكندراني شرائح من الكبده نقوم بتقطيعها الي قطع رفيعة

ملعقتان ثوم يكون مفروم.

واحد من الفلفل الأخضر

فلفل حار حسب الرغبة

2 ليمون

فلفل أسود.

ملعقة من زيت يكون نباتي

ملعقة كبيرة بهارات سبع التوابل .

رشة من الملح.

ملعقة بربايكا تكون صغيرة

شطة حسب الرغبة طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني أولاً نقوم بعد ذلك بنقع شرائح الكبدة في الحليب وذلك لمدة حوالي نصف ساعة على الأقل ثم يتم غسله جيداً وتصفي. نحضر مقلاة على النار ونضع فيها ملعقة كبيرة من الزيت مع ملعقتين الثوم المفروم ونقلب المكونات. بعد ذلك نضع شرائح الكبدة ونقلب المكونات جيداً على النار. ثم نضع الليمون وكذلك التوابل وهي الملح ومعها الفلفل الأسود والسبع التوابل ونضع الفلفل الأخضر والحار والشطة ونقلب جميع المكونات نقوم بتقليب كل هذه المكونات ثم بعدها نترك حتي تكون قد نضجت تماماً ويمكنك تقديم الكبدة الأسكندراني مع طبق الطحينة والسلطة الخضراء. طريقة أخري لكبدة الأسكندراني في المطاعم المكونات: نصف كيلو من الكبدة تكون مقسمة إلى شرائح.

ملعقتان تكون كبيرتان من الثوم.

ملعقتان تكون كبيرتان من الخل.

قطعة فلفل اخضر

ملعقة فلفل أسود.

كوب من عصير الليمون.

قطعة فلفل أحمر مقطعة إلى شرائح.

ملعقة من الملح

ملعقة كمون

زيت. طريقة التحضير الكبدة الأسكندراني أولاً ننقع الكبدة مع القليل من الملح والليمون لمدة نصف ساعة. نحضر مقلاة وبعدها نقوم بوضع الزيت مع الثوم المفروم مع إضافة الكبدة ونقلب المكونات جيداً. بعد ذلك نضيف الخل والليمون والتوابل ونقلب المكونات جيداً. اضف شرائح الفلفل الأخضر والأحمر. ثم نقدم الكبدة الأسكندراني مع التزين بالكزبرة الخضراء بطعم لذيذ مثل المطاعم المكونات: الوسوم

الكبدة الاسكندراني تعد من ألذ الأطباق الشهية والمغذية والمفضلة لدى الكثيرون والمصريين خاصة، وتهتم الكثير من السيدات في البيت بطريقة صنع الكبدة الإسكندراني في البيت بخلطة التوابل الرهيبة مثل التي يتم عملها في المطاعم حيث أن هذه التوابل تتميز بطعم ورائحة شهية، وهي من الوجبات المغذية للأطفال والكبار التي تحتوى على فيتامينات ومعادن والحديد وتقوي الجهاز المناعي بالجسم وتحد من الإصابة من الأمراض الأخري، والكبدة هي من الأطعمة التي تتمتع بنكهة خاصة مما تجعل الإنسان يشعر بالفرح والسعادة المزجية في تناولها في البيت مثل رائحة المحلات والمطاعم، وإليكم طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني بخلطة المطاعم وبمكونات وأسرار بسيطة في البيت. مكونات الكبدة الأسكندراني شرائح من الكبده نقوم بتقطيعها الي قطع رفيعة

ملعقتان ثوم يكون مفروم.

واحد من الفلفل الأخضر

فلفل حار حسب الرغبة

2 ليمون

فلفل أسود.

ملعقة من زيت يكون نباتي

ملعقة كبيرة بهارات سبع التوابل .

رشة من الملح.

ملعقة بربايكا تكون صغيرة

شطة حسب الرغبة طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني أولاً نقوم بعد ذلك بنقع شرائح الكبدة في الحليب وذلك لمدة حوالي نصف ساعة على الأقل ثم يتم غسله جيداً وتصفي. نحضر مقلاة على النار ونضع فيها ملعقة كبيرة من الزيت مع ملعقتين الثوم المفروم ونقلب المكونات. بعد ذلك نضع شرائح الكبدة ونقلب المكونات جيداً على النار. ثم نضع الليمون وكذلك التوابل وهي الملح ومعها الفلفل الأسود والسبع التوابل ونضع الفلفل الأخضر والحار والشطة ونقلب جميع المكونات نقوم بتقليب كل هذه المكونات ثم بعدها نترك حتي تكون قد نضجت تماماً ويمكنك تقديم الكبدة الأسكندراني مع طبق الطحينة والسلطة الخضراء. طريقة أخري لكبدة الأسكندراني في المطاعم المكونات: نصف كيلو من الكبدة تكون مقسمة إلى شرائح.

ملعقتان تكون كبيرتان من الثوم.

ملعقتان تكون كبيرتان من الخل.

قطعة فلفل اخضر

ملعقة فلفل أسود.

كوب من عصير الليمون.

قطعة فلفل أحمر مقطعة إلى شرائح.

ملعقة من الملح

ملعقة كمون

زيت. طريقة التحضير الكبدة الأسكندراني أولاً ننقع الكبدة مع القليل من الملح والليمون لمدة نصف ساعة. نحضر مقلاة وبعدها نقوم بوضع الزيت مع الثوم المفروم مع إضافة الكبدة ونقلب المكونات جيداً. بعد ذلك نضيف الخل والليمون والتوابل ونقلب المكونات جيداً. اضف شرائح الفلفل الأخضر والأحمر. ثم نقدم الكبدة الأسكندراني مع التزين بالكزبرة الخضراء بطعم لذيذ مثل المطاعم المكونات:

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