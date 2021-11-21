طريقة تحضير شوربة العدس المصرية الشتوية بطعم لذيذ وشهي وخطير

شوربة العدس الرائعة تعتبر من الأكلات الشهية التي تناسب فصل الشتاء خاصة في مثل هذا الوقت، حيث أنها تساعد على الدف ، وهي من الأطباق التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط ولها العديد الفوائد الصحية من فيتامينات ومعادن وحديد ، فهو طبق مميز ويعتبر صحي حيث أنه يحمي الجسم من الأمراض المختلفة كما أنه يقوى المناعة ويساعد على الهضم، فيمكنك عمل شوربة العدس ليتم تقديمها مع الخبز الطازج وأيضا يتم استخدام الجرجير والفجل وطبق المخللات، وهي من البقوليات المغذية التي تحافظ على صحة العظام والأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من البروتنيات والمعادن ومن الوجبات المغذية للأشخاص النباتين،ولذلك نقدم لكم من خلال موقع ثقفني كيفية تحضير شوربة العدس في مطبخك بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مكونات شوربة العدس الشتوية ربع كيلو عدس أصفر.

لتر شوربة دجاج.

بصل كبير.

2 قطعة طماطم.

فلفل أخضر.

أربعة فصوص من الثوم.

حبة واحدة من البطاطس.

جزرتان

ملح وكمون وفلفل اسود.

نستخدم مكرونة شعرية. طريقة تحضير شوربة العدس: نحضر وعاء عميق على النار ونضع فيه البصل وكذلك الفلفل الأخضر ومعه الطماطم والبطاطس والجزر جميع المكونات ومعهم كمية ماء وفيره بعد ذلك نضع العدس مغسول جيداً على الخضروات، ثم نضيف التوابل الملح ومعه الفلفل الأسود وكذلك الكمون وتنضج جميع المكونات على نار متوسطة حتي تنضج تماماً ثم نهرس جميع المكونات بالخلاط الكهربائي وتقدم مع الشعرية المحمرة على الوجه الطبق وبالصحة والعافية طريقة اخرى لشوربة العدس المصرية مكونات: كوب عدس أصفر.

2 بطاطس متوسطة الحجم.

بصلة متوسطة الحجم.

3 جزر صافي.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

5 أكواب من الماء المغلي.

ملعقة كمون.

ملح وفلفل أسود. كيفية التحضير شوربة العدس: أولاً يتم غسل العدس جيداً، ثم نقوم بوضع العدس ومعه الخضروات وكذلك نضع البطاطس والجزر والبصل في وعاء على النار ونقلب المكونات جيداً نضيف الماء المغلي ويترك مكونات العدس على النار حتي تنضج نرفع المكونات عن النار ويفرم بالخلاط الكهربائي يعاد العدس إلى الوعاء ونضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والكركم ونقلب المكونات نقدم طبق العدس الساخن على السفرة بطريقة لذيذه وشهية. طريقة تحضير شوربة العدس:طريقة اخرى لشوربة العدس المصرية الوسوم

شوربة العدس الرائعة تعتبر من الأكلات الشهية التي تناسب فصل الشتاء خاصة في مثل هذا الوقت، حيث أنها تساعد على الدف ، وهي من الأطباق التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط ولها العديد الفوائد الصحية من فيتامينات ومعادن وحديد ، فهو طبق مميز ويعتبر صحي حيث أنه يحمي الجسم من الأمراض المختلفة كما أنه يقوى المناعة ويساعد على الهضم، فيمكنك عمل شوربة العدس ليتم تقديمها مع الخبز الطازج وأيضا يتم استخدام الجرجير والفجل وطبق المخللات، وهي من البقوليات المغذية التي تحافظ على صحة العظام والأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من البروتنيات والمعادن ومن الوجبات المغذية للأشخاص النباتين،ولذلك نقدم لكم من خلال موقع ثقفني كيفية تحضير شوربة العدس في مطبخك بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مكونات شوربة العدس الشتوية ربع كيلو عدس أصفر.

لتر شوربة دجاج.

بصل كبير.

2 قطعة طماطم.

فلفل أخضر.

أربعة فصوص من الثوم.

حبة واحدة من البطاطس.

جزرتان

ملح وكمون وفلفل اسود.

نستخدم مكرونة شعرية. طريقة تحضير شوربة العدس: نحضر وعاء عميق على النار ونضع فيه البصل وكذلك الفلفل الأخضر ومعه الطماطم والبطاطس والجزر جميع المكونات ومعهم كمية ماء وفيره بعد ذلك نضع العدس مغسول جيداً على الخضروات، ثم نضيف التوابل الملح ومعه الفلفل الأسود وكذلك الكمون وتنضج جميع المكونات على نار متوسطة حتي تنضج تماماً ثم نهرس جميع المكونات بالخلاط الكهربائي وتقدم مع الشعرية المحمرة على الوجه الطبق وبالصحة والعافية طريقة اخرى لشوربة العدس المصرية مكونات: كوب عدس أصفر.

2 بطاطس متوسطة الحجم.

بصلة متوسطة الحجم.

3 جزر صافي.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

5 أكواب من الماء المغلي.

ملعقة كمون.

ملح وفلفل أسود. كيفية التحضير شوربة العدس: أولاً يتم غسل العدس جيداً، ثم نقوم بوضع العدس ومعه الخضروات وكذلك نضع البطاطس والجزر والبصل في وعاء على النار ونقلب المكونات جيداً نضيف الماء المغلي ويترك مكونات العدس على النار حتي تنضج نرفع المكونات عن النار ويفرم بالخلاط الكهربائي يعاد العدس إلى الوعاء ونضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والكركم ونقلب المكونات نقدم طبق العدس الساخن على السفرة بطريقة لذيذه وشهية. طريقة تحضير شوربة العدس:طريقة اخرى لشوربة العدس المصرية

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