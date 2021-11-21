طريقة عمل القهوة التركية على أصولها مثل الجاهزة في الكفيهات

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اطريقة عمل القهوة التركية، القهوة من المشروبات الساخنة الجميلة التي يفضلها الكثيرون باعتبارها من المشروبات المنبهة التي تقوي التركيز كما أثبتت الدراسات الحديثة أنها مفيدة للقلب والدورة الدموية مع مراعاة عدم الإفراط في تناولها، تتعدد طرق ونكهات القهوة حيث يقبل الكثيرون على القهوة التركية لأنها قهوة تمتاز بمذاق جميل مميز حيث يتم تحميص حبات القهوة بشكل جيد ثم تطحن جيداً حتى تصبح ناعمة وسوف نقدم في هذا المقال طريقة عمل القهوة التركي على أصولها بالرغوة الكثيفة وبمكونات بسيطة تابعي هذا المقال وفي الفقرات التالية بالخطوات.طريقة عمل القهوة التركية
انتشرت القهوة التركية في السنوات الأخيرة ويفضل الكثير تناولها لمذاقها اللذيذ والمتميز ويمكن تحضيرها بسهولة وبشكل جيد ومن الممكن ان نحضر بجانب فنجان القهوة بسكويت القهوة أو بسكويت العجوة حسب ما تفضلون وسووف تتعرف على الطريقة كما في الكافيهات وطريقة التحضير كلأتي:
المكونات
- كوب من الماء البارد.
- 2 ملعقة صغيرة من القهوة التركية الناعمة.
- سكر حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- نحضر الوعاء الخاص بعمل القهوة.
- يتم وضع الماء البارد والسكر ويقلب جيداً حتى يمتزجا.
- نضع الماء على نار هادئة حتى يغلي.
- يتم رفع الماء ونضيف مقدار القهوة التركية على خليط السكر والماء مع التقليب الجيد.
- نضع الوعاء على النار مرة أخرى ويترك حتى يغلي مع مراعاة ألا يفور وجه القهوة.
للحصول على مذاق جديد للقهوة التركية يمكن وضع بعض الإضافات عليها حسب الرغبة حيث تعزز هذه الإضافات من النكهة وتقويها وتحضر بجانبها طبق من الحلوي مثل البسبوسة او قطعة من الكيك.
المقادير
- كوب من الماء البارد.
- 2 ملعقة صغيرة من القهوة التركية الناعمة.
- 2 ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.
- سكر حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- نحضر الوعاء الخاص بعمل القهوة ونضع فيه الماء واللبن ويقلب جيداً ويوضع على نار هادئة حتى يغلى.
- نرفع الوعاء ويتم إضافة القهوة التركية والسكر إلى الحليب وتقلب جيداً.
- يتم وضع الخليط مرة أخرى على نار هادئة حتى يغلي مع مراعاة جعل للقهوة طبقة من الرغوة لأنها تضيف المذاق الجميل ثم نصب القهوة في الفنجان المخصص لها.
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اطريقة عمل القهوة التركية، القهوة من المشروبات الساخنة الجميلة التي يفضلها الكثيرون باعتبارها من المشروبات المنبهة التي تقوي التركيز كما أثبتت الدراسات الحديثة أنها مفيدة للقلب والدورة الدموية مع مراعاة عدم الإفراط في تناولها، تتعدد طرق ونكهات القهوة حيث يقبل الكثيرون على القهوة التركية لأنها قهوة تمتاز بمذاق جميل مميز حيث يتم تحميص حبات القهوة بشكل جيد ثم تطحن جيداً حتى تصبح ناعمة وسوف نقدم في هذا المقال طريقة عمل القهوة التركي على أصولها بالرغوة الكثيفة وبمكونات بسيطة تابعي هذا المقال وفي الفقرات التالية بالخطوات.طريقة عمل القهوة التركية
انتشرت القهوة التركية في السنوات الأخيرة ويفضل الكثير تناولها لمذاقها اللذيذ والمتميز ويمكن تحضيرها بسهولة وبشكل جيد ومن الممكن ان نحضر بجانب فنجان القهوة بسكويت القهوة أو بسكويت العجوة حسب ما تفضلون وسووف تتعرف على الطريقة كما في الكافيهات وطريقة التحضير كلأتي:
المكونات
- كوب من الماء البارد.
- 2 ملعقة صغيرة من القهوة التركية الناعمة.
- سكر حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- نحضر الوعاء الخاص بعمل القهوة.
- يتم وضع الماء البارد والسكر ويقلب جيداً حتى يمتزجا.
- نضع الماء على نار هادئة حتى يغلي.
- يتم رفع الماء ونضيف مقدار القهوة التركية على خليط السكر والماء مع التقليب الجيد.
- نضع الوعاء على النار مرة أخرى ويترك حتى يغلي مع مراعاة ألا يفور وجه القهوة.
للحصول على مذاق جديد للقهوة التركية يمكن وضع بعض الإضافات عليها حسب الرغبة حيث تعزز هذه الإضافات من النكهة وتقويها وتحضر بجانبها طبق من الحلوي مثل البسبوسة او قطعة من الكيك.
المقادير
- كوب من الماء البارد.
- 2 ملعقة صغيرة من القهوة التركية الناعمة.
- 2 ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.
- سكر حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- نحضر الوعاء الخاص بعمل القهوة ونضع فيه الماء واللبن ويقلب جيداً ويوضع على نار هادئة حتى يغلى.
- نرفع الوعاء ويتم إضافة القهوة التركية والسكر إلى الحليب وتقلب جيداً.
- يتم وضع الخليط مرة أخرى على نار هادئة حتى يغلي مع مراعاة جعل للقهوة طبقة من الرغوة لأنها تضيف المذاق الجميل ثم نصب القهوة في الفنجان المخصص لها.
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