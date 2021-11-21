أهمية زيت الزيتون للبشرة وكيفية الاستفادة منه لعمل أنجح الوصفات

يعتبر زيت الزيتون من أكثر الوصفات الطبيعية التي تقدم الكثير من الفوائد للبشرة، فهو من الزيوت المتواجدة في كل منزل نظرًا لاستخداماته العديدة سواء الاستخدامات الشخصية كوضعه على البشرة والشعر وعمل أنجح الوصفات منه، أو استخدامه كزيت صحي للطعام لتحضير أشهى الأطباق به، ومن خلال مقالنا هذا يوف نتعرف معكم على طريقة الاستفادة من زيت الزيتون في الاستخدامات الشخصية للبشرة وسوف نتعرف على فوائده العديدة وكيفية عمل وصفات مفيدة وناجحة للبشرة منه، سنقدم إليكم بعض الفوائد لزيت الزيتون للبشرة، فتابعوا موقعنا للتعرف على كل ما هو جديد ومفيد في كافة المجالات.

أهمية زيت الزيتون للبشرة

يقدم زيت الزيتون الكثير من الفوائد للبشرة التي لو تعرفت عليها مستحيل الاستغناء عن وجوده في منزلك، وإليكم في السطور الآتية أهم تلك الفوائد

يعمل زيت الزيتون على حماية البشرة من أثار أشعة الشمس وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة وبالتالي يحمي الجلد من عمليات الأكسدة المضرة. يعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين (أ، د، ك، هـ) ولكل نوع من هذه الفيتامينات أهميته على سبيل المثال فيتامين هـ فيعمل على تخفيف الأعراض التي تكون مصاحبة لمختلف الأمراض الجلدية كالصدفية. يعمل على تعقيم وتنظيف البشرة ويحميها من التعرض للبكتيريا والمشاكل الجلدية.

يساعد على التخفيف من مشكلة التجاعيد وأعراض تقدم السن وذلك لأن زيت الزيتون يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية البشرة من ظهور علامات تقدم السن المبكر. يحمي زيت الزيتون من التعرض لمشكلة الرؤوس السوداء والبيضاء. يعمل على حماية البشرة من التهيج. يساعد على تجديد خلايا البشرة وتحسين شكل الندوب.

فوائد زيت الزيتون للبشرةطرق استخدام زيت الزيتون للوجه

يتم استخدام زيت الزيتون بأكثر من طريقة حيث أن لكل طريقة فوائدها للبشرة ويمكنك استخدام زيت الزيتون كالتالي

يتم خلط ملعقتين من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون وقطرات من الليمون. يتم فرك الوجه بذلك المقشر برفق منعًا لتجريح البشرة. تشطف البشرة بالمياه الدافئة أولاً ثم الباردة لسد المسام.

زيت الزيتون كمقشر للوجه