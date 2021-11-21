وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد تحت العينين وتخفيف الانتفاخات وشد لوجه هترجعي شباب

عندما تبدأ علامات التجاعيد تظهر على البشرة وخاصتًا الوجه، يبدأ القلق والانزعاج يسيطر على الكثير من النساء، وذلك لأنها تدل على بداية الدخول في سن الشيخوخة، وتعكس شكل غير مرغوب فيه، ويبحث الكثير عن إيجاد حلول فعاله للتخلص من هذه المشكله بشكل أمن على البشرة، واليوم سنتعرف على بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من التجاعيد.

طرق طبيعية لإزالة التجاعيد من البشرة

هناك بعض الطرق الطبيعية الامنه على البشرة التي تساعد في علاج التجاعيد بشكل كامل والتخلص منها نهائيًا ومن أهم هذه الطرق الآتي:

وصفة زيت الزيتون للتخلص من التجاعيد

زيت الزيتون من أهم الزيوت التي تساعد في شد التجاعيد في البشرة فهو يحتوي في خصائصه على مضادات اكسدة، وطريقة استخدامه كالتالي:

المكونات

ملعقتين من زيت الزيتون البكر .

ملعقة من العسل النحل.

اربع نقاط من الجلسرين.

طريقة الاستخدام والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعض حتى يصبح خليط متجانس.

وزعي الخليط على البشرة.

اتركيه على الوجه لمدة عشرة دقائق.

قومي الان بغسل وجهك بالماء الفاتر.

وصفة خل التفاح للتخلص من التجاعيد

المكونات

يساعد خل التفاح على التخلص من أدق العلامات الصغبرة التي تتواجد على الوجه والتجاعيد وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من العسل الابيض.

ملعقة صغيرة من كريم مرطب للبشرة الخاص.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي وامزجي كل المكونات جيدًا مع بعض.

الان وزعي الخليط على الوجه وأماكن التجاعيد.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة على الوجه.

ثم قومي بغسل وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

بعد تجفيف البشرة جيدًا قومي بوضع المرطب المناسب للبشرة.

وصفة الزنجبيل للتخلص من التجاعيد

الزنجبيل أيضًا من أهم المواد الطبيعية التي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في التخلص من التجاعيد وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير