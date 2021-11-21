14 طريقة غير تقليدية وفعالة لتخزين الاطعمة

في انواع اطعمة كتير بنشتريها بنكون مش هنستخدمها على طول وبنحتاج نخزنها ، وللاسف ان في كتير منها ممكن يبوظ بعد فترة قصيرة وبنضطر نرميها ، ولكن لحسن الحظ ان في طرق بسيطة تقدري تستخدميها هتحفظ لك الاطعمة طازة لفترة اطول ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك طرق لحفظ الاطعمة وكلها اثبتت فعاليتها.

طرق لحفظ الاطعمة لفترة اطول:

1- حافظي على الخيار لفترة اطول لفي كل واحدة منهم بورق مطبخ ، واحفظيهم في كيس بلاستيك زيبلوك او محكم الغلق.

2- احفظي علب الجبنة او كريمة الطبخ مقلوبة في التلاجة ، ده بيعمل تأثير فراغ بيبطء من نمو البكتيريا اللي ممكن تبوظها.

3- عشان تمنعي حشرات الدقيق ، حطي قطعة من اللبان بالنعناع ملفوفة بورق فويل جوه كيس الدقيق.

4- عشان تحافظي على الفراولة او التوت لفترة اطول ، اشطفيها بمحلول متكون من 2 معلقة كبيرة خل مع 3 كوبايات ماية.

5- الطماطم المجمدة تقدري تستفادي منها وتعملي بيها شوربة او صلصة ، وبالطريقة دي تقدري تخزنيها لمدة توصل ل 6 شهور.

6- لفي الاعشاب بورق مطبخ مبلول بشكل بسيط يعني يادوب يكون رطب ، وحطيهم في كيس بلاستيك ، واتأكدي انك تخرجي كل الهوا من الكيس ، وبعدين احفظيه في التلاجة ، الاعشاب هتفضل طازة ومش هتدبل لحد ما تخلص.

7- عشان تحافظي على الخبز طري وخالي من العفن ، حطي معاه في الكيس قطعة كرفس.

8- عشان تحافظي على السكر ناعم ورطب من غير تكتلات ، حطي معاه كام قطعة مارشميلو.

9- بمجرد ما تقطعي التفاحة لشرايح ومش هتاخديها كلها ، لفي حواليها استك عشان تثبتي باقي القطع مع بعض ، ده هيمنع ان التفاحة تتحول للون البني.

10- لو عايزة الافوكادو ينضج بشكل اسرع ، حطيه في كيس فيه موز ، الموز بيدي مستويات عالية من الايثيلين وده هيخلي الافوكادو ينضج بشكل اسرع.

11- خزني الفاكهة المجففة في برطمان زجاج محكم الغلق في مكان بارد ، بالطريقة دي الفاكهة هتفضل طرية لاطول فترة.

12- لفي الخس بقطعة من الورق الفويل ، بالطريقة دي هيفضل طازة معاكي لحد 4 اسابيع.

13- عشان تمنعي ان التوت طازة يلزق في بعضه اثناء التجميد ، رصيه على صينيه او طبق الاول منفصلين عن بعض وجمديهم ، وبعدين خديهم واحفظيهم في كيس بلاستيك.

14- عشان تحافظي على الليمونة المقطوعة طازة ، اغمسيها في ملح وحطيها في التلاجة.

مين جربت اي واحدة من الطرق دي ونجحت معاها؟ ومين عندها طرق تانية غير اللي قولناهم تشاركها معانا؟

15 نوع طعام المفروض متحفظيهاش في التلاجة