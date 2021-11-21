سواد اليدين و أصابع اليدين وما هي الحلول الطبيعية للتخلص منه

سواد اليدين و أصابع اليدين لونهم يزعج الكثير من السيدات خاصة الفتيات قد يلجا الكثير منهم إلى وضع طلاء الأظافر بلون فاقع بغرض إعطاء بريق و إضاءة للتخفيف أو الحد من اسمرار لون اليدين ولكن تعد هذه الطرق حل مؤقتة ولكن يجب التخلص من سواد اليدين والتصبغات والمواد المترسبة فوق اليدين، لذلك جئنا لكم بمجموعة من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تخلص اليدين والأصابع من التصبغات و تعمل على تبييض اليدين وتعطي نتائج ملحوظة، سوف نطالعكم عليها من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري. كبسولات زيت فيتامين E لتفتيح سواد اليدين وعقل الأصابع كبسولات زيت فيتامين E من افضل وأجمل وأسهل الطرق للتخلص من سواد اليدين والتخلص أيضا من سواد مفاصل الأصابع.

الطريقة نشتري كبسولا زيت فيتامين E الزيتية يتم فتحها ويسكب منها الزيت ويضاف إليها بعض الحليب ثم تدهن اليدين بمزيج فيتامين E والحليب بشكل يوم ويترك حتى يجف على اليدين و عقل الأصابع.

بعد مرور أيام قليلة فقط من استخدام هذه الخلطة سوف تلاحظين نتيجة روعة.

بالنسبة لسواد أصابع اليدين يفضل استخدام هذه الجلطة على أصابع اليدين طوال فترة الليل للحصول على نتائج أفضل ومبهرة. وصفة العسل لتفتيح اليدين و أصابع اليدين يعد العسل من الوصفات المذهلة للغاية التي تعمل على علاج سواد مفاصل الأصابع لما له من قدرة عالية على التبييض والمعالجة. كما يعد من المواد المهمة الثانية وهي الليمون الذي يعمل على التبييض بطريقة هائلة. في وعاء صغير يمزج العسل والليمون سويا للحصول على فوائد مضاعفة و يتم مزج المكونين بكميات متساوية من العسل والليمون وتفرك اليدين ومفاصل اليدين بهذا المركب يوميا لمدة عشر دقائق. كبسولات زيت فيتامين E لتفتيح سواد اليدين وعقل الأصابعوصفة العسل لتفتيح اليدين و أصابع اليدين خلطة الجلسرين: يعد من الوصفات السهلة السريعة بدون استخدام الزيوت ممكن دهنة لتبييض اليدين أو استخدامه بخلطه مع ماء ساخن والقليل من الجلسرين وماء الورد والقليل من البيكنج صودا.

تنقع اليدين في المزيج المسبق تخضيره لتقليل سواد اليدين ومفاصل اليدين. خلطة الحليب والخبز: نحضر قطعة من الخبز ثم تونقع في الحليب لمدة دقيقة من الوقت وبعد يتم عمل مساج اليدين في مزيج الخبز واللبن لمدة خمس دقائق ثم تشطف اليدين في الماء البارد.

تعمل كمية الخبز والحليب على التخلص من اسمرار اليدين وأيضا اسمرار مفاصل اليدين بشكل ملحوظ وكبير. وصفة الليمون: يعد الليمون من أفضل وأسرع طرق لتبييض اليدين بفرك قطعة من الليمون اليدين و مناطق المفاصل باليدين.

يترك الليمون على اليدين لمده خمس دقائق وبعدها تغسل اليدين بالماء البارد يوميا. وصفة الشوفان.. يساعد على التبيض بشكل واسع يجب استعماله بنقع الشوفان في اللبن وعصير الخيار. يوضع المزيج على اليدين ويفرك جيدا وبعد مرور نصف ساعة من الوقت تغسل اليدين بالماء البارد. الوسوم

سواد اليدين و أصابع اليدين لونهم يزعج الكثير من السيدات خاصة الفتيات قد يلجا الكثير منهم إلى وضع طلاء الأظافر بلون فاقع بغرض إعطاء بريق و إضاءة للتخفيف أو الحد من اسمرار لون اليدين ولكن تعد هذه الطرق حل مؤقتة ولكن يجب التخلص من سواد اليدين والتصبغات والمواد المترسبة فوق اليدين، لذلك جئنا لكم بمجموعة من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تخلص اليدين والأصابع من التصبغات و تعمل على تبييض اليدين وتعطي نتائج ملحوظة، سوف نطالعكم عليها من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري. كبسولات زيت فيتامين E لتفتيح سواد اليدين وعقل الأصابع كبسولات زيت فيتامين E من افضل وأجمل وأسهل الطرق للتخلص من سواد اليدين والتخلص أيضا من سواد مفاصل الأصابع.

الطريقة نشتري كبسولا زيت فيتامين E الزيتية يتم فتحها ويسكب منها الزيت ويضاف إليها بعض الحليب ثم تدهن اليدين بمزيج فيتامين E والحليب بشكل يوم ويترك حتى يجف على اليدين و عقل الأصابع.

بعد مرور أيام قليلة فقط من استخدام هذه الخلطة سوف تلاحظين نتيجة روعة.

بالنسبة لسواد أصابع اليدين يفضل استخدام هذه الجلطة على أصابع اليدين طوال فترة الليل للحصول على نتائج أفضل ومبهرة. وصفة العسل لتفتيح اليدين و أصابع اليدين يعد العسل من الوصفات المذهلة للغاية التي تعمل على علاج سواد مفاصل الأصابع لما له من قدرة عالية على التبييض والمعالجة. كما يعد من المواد المهمة الثانية وهي الليمون الذي يعمل على التبييض بطريقة هائلة. في وعاء صغير يمزج العسل والليمون سويا للحصول على فوائد مضاعفة و يتم مزج المكونين بكميات متساوية من العسل والليمون وتفرك اليدين ومفاصل اليدين بهذا المركب يوميا لمدة عشر دقائق. كبسولات زيت فيتامين E لتفتيح سواد اليدين وعقل الأصابعوصفة العسل لتفتيح اليدين و أصابع اليدين خلطة الجلسرين: يعد من الوصفات السهلة السريعة بدون استخدام الزيوت ممكن دهنة لتبييض اليدين أو استخدامه بخلطه مع ماء ساخن والقليل من الجلسرين وماء الورد والقليل من البيكنج صودا.

تنقع اليدين في المزيج المسبق تخضيره لتقليل سواد اليدين ومفاصل اليدين. خلطة الحليب والخبز: نحضر قطعة من الخبز ثم تونقع في الحليب لمدة دقيقة من الوقت وبعد يتم عمل مساج اليدين في مزيج الخبز واللبن لمدة خمس دقائق ثم تشطف اليدين في الماء البارد.

تعمل كمية الخبز والحليب على التخلص من اسمرار اليدين وأيضا اسمرار مفاصل اليدين بشكل ملحوظ وكبير. وصفة الليمون: يعد الليمون من أفضل وأسرع طرق لتبييض اليدين بفرك قطعة من الليمون اليدين و مناطق المفاصل باليدين.

يترك الليمون على اليدين لمده خمس دقائق وبعدها تغسل اليدين بالماء البارد يوميا. وصفة الشوفان.. يساعد على التبيض بشكل واسع يجب استعماله بنقع الشوفان في اللبن وعصير الخيار. يوضع المزيج على اليدين ويفرك جيدا وبعد مرور نصف ساعة من الوقت تغسل اليدين بالماء البارد.

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