حلويات سهلة وسريعة بدون فرن وبأربع مكونات بمذاق لذيذ ومميز جداً

حلويات سهلة وسريعة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة التي تقدم للضيوف، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى بارد بالحليب وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة لم تجربوها من قبل.

مكونات حلويات سهلة وسريعة

تتكون حلويات سهلة وسريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الدقيق.

120 جم من الزبدة.

باكيت فانيليا.

3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

100 جم من الشوكولاتة المذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات سهلة وسريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الدقيق ونقلب باستمرار حتى يكتسب لوناً ذهبياً.

ثم نضيف إليه الزبدة والفانيليا ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف السكر الناعم ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نرفع المقلاة من على النار.

ثم نحضر صينية مربعة ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نضع فوقها قالب مربع الشكل مفتوح، ثم نوزع فيه الخليط ونساويه جيداً.

ثم ندخل الصينية بالقالب في الفريزر ونتركها لمدة نصف ساعة لكي يتجمد الخليط ويتماسك.

بعد ذلك نخرج القالب من الثلاجة، ثم نرفعه ونقطع الحلوى إلى مربعات.