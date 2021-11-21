طريقة عمل خبز البالون الهش الشهي اللذيذ بكل سهولة بالمنزل

خبز البالون من المخبوزات الرائعة التي تمتلك طعم رائع وشكل جميل ومميز عن المخبوزات الأخرى، وطريقة صنعه بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت طويل أو مجهود عند عمله بالمنزل، ولا يحتاج لفرن أثناء التسوية، ومكوناته بسيطة وسهلة تجعل الكثير من الأمهات يقومون بصنعه في البيت بكل سهولة، كما يحتوي على السمسم اللذيذ الذي يعطي له نكهة جميلة ومختلفة، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خبز البالون الهش الشهي اللذيذ الخفيف بكل سهولة بالمنزل وبأقل التكاليف الممكنة. مكونات عمل خبز البالون الهش مكونات عمل خبز البالون الهش يتكون الخبز من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ٢ كوب من الحليب السائل.

٥ أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز البالون الهش الشهي اللذيذ بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر العجان الكهربائي، ثم نضع بداخله جميع المكونات السابقة مع بعضها، ثم نقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نغطي العجين، ثم نتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر العجين جيدًا. بعد أن يتضاعف حجم العجينة، نقوم بتقسيمها إلي كرات متوسطة الحجم، ثم نتركها حتى ترتاح. نحضر طبق الحليب، وطبق السمسم، ثم نضع كرات العجين في الحليب، ثم في السمسم حتى يلتصق السمسم جيدًا بالعجين. نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة متوسطة الحجم، ثم نقطعها على شكل مثلثات متوسطة. نرص قطع العجين على صينية، ثم نغطيها بقطعة قماش نظيفة ونترك الخبز حتى يتضاعف حجمه. طريقة تسوية خبز البالون سوف نتعرف على طريقة تسوية الخبز بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نتركها حتى تسخن جيدًا.

نضع قطع الخبز في الزيت، ثم نقلب من حين لآخر حتى ينتفخ الخبز ويصبح لونه ذهبي جميل.

نخرج الخبز من الزيت ونضعه على منديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت نهائياً.

بعد أن يبرد الخبز تماماً، نقوم بتقديمه بجانب الجبن واللانشون والخضروات وبألف صحة وهنا. الوسوم

خبز البالون من المخبوزات الرائعة التي تمتلك طعم رائع وشكل جميل ومميز عن المخبوزات الأخرى، وطريقة صنعه بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت طويل أو مجهود عند عمله بالمنزل، ولا يحتاج لفرن أثناء التسوية، ومكوناته بسيطة وسهلة تجعل الكثير من الأمهات يقومون بصنعه في البيت بكل سهولة، كما يحتوي على السمسم اللذيذ الذي يعطي له نكهة جميلة ومختلفة، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خبز البالون الهش الشهي اللذيذ الخفيف بكل سهولة بالمنزل وبأقل التكاليف الممكنة. مكونات عمل خبز البالون الهش مكونات عمل خبز البالون الهش يتكون الخبز من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ٢ كوب من الحليب السائل.

٥ أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز البالون الهش الشهي اللذيذ بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر العجان الكهربائي، ثم نضع بداخله جميع المكونات السابقة مع بعضها، ثم نقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نغطي العجين، ثم نتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر العجين جيدًا. بعد أن يتضاعف حجم العجينة، نقوم بتقسيمها إلي كرات متوسطة الحجم، ثم نتركها حتى ترتاح. نحضر طبق الحليب، وطبق السمسم، ثم نضع كرات العجين في الحليب، ثم في السمسم حتى يلتصق السمسم جيدًا بالعجين. نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة متوسطة الحجم، ثم نقطعها على شكل مثلثات متوسطة. نرص قطع العجين على صينية، ثم نغطيها بقطعة قماش نظيفة ونترك الخبز حتى يتضاعف حجمه. طريقة تسوية خبز البالون سوف نتعرف على طريقة تسوية الخبز بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نتركها حتى تسخن جيدًا.

نضع قطع الخبز في الزيت، ثم نقلب من حين لآخر حتى ينتفخ الخبز ويصبح لونه ذهبي جميل.

نخرج الخبز من الزيت ونضعه على منديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت نهائياً.

بعد أن يبرد الخبز تماماً، نقوم بتقديمه بجانب الجبن واللانشون والخضروات وبألف صحة وهنا.

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