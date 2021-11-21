طريقة عمل حمص الشام المشروب الرسمي للشتاء ذي المحلات تماماً

يعتبر مشروب حمص الشام هو واحد من المشروبات الساخنة المرتبط تقديمها خلال فصل الشتاء، ويكثر البحث عن طريقة تحضيره في الوقت الحالي بسبب برودة الطقس بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في حالة الطقس التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية، وهو من المشروبات التي تتمتع بالكثير من الفوائد العظيمة، وبخلاف طعمه الرائع للغاية الذي لا يقام، ومن السهل جداً إعداد مشروب حمص الشام في البيت بكل سهولة، فتابعونا في هذا المقال لنطلعكم عن طريقة تحضيره ذي المحلات تماماً.

طريقة عمل حمص الشام

حمص الشام هو عبارة عن مشروب دافئ يتم تناولها بشكل خاص خلال فصل الشتاء، ويشتهر بشكل كبير للغاية في مصر، ويتمتع بالكثير من المميزات والفوائد، حيث له دور كبيرة في مد الجسم بالطاقة التي يحتاج لها الجسم في الشتاء للقيام بالمهام اليومية، كما أنه يشعر الإنسان بالدفء ويحمي من نزلات البرد، كما أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة يتناسب تناولها مع الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لخسارة الوزن، ونظراً لكل تلك المميزات سوف نتعرف في هذا المقال عن خطوات عمل حمص الشام.

ربع كيلو من حمص الشام.

بصلة كبيرة.

2 حبة ليمون.

3 فصوص ثوم.

2 حبة طماطم.

شطة.

ملح.

كمون.

فلفل أسود.

في بداية الأمر يتم غسل الحمص جيداً ثم ننقعه لمدة 12 ساعة أي ليلة كاملة.

يرفع الحمص على النار في وعاء متوسط الحجم لمدة خمس دقائق، ثم نضيف له البصل والثوم والملح والكمون ويترك يغلي قليلاً.

يتم إضافة الطماطم وقطع الليمون لشرائح ونضيفه للخليط، وتترك المكونات كلها معاً حتى تغلي وتنضج المكونات معاً

نسكب حمص الشام في أكواب التقديم ونضيف عصير الليمون، ونقدم بالهناء والشفاء.

حمص.

كمون.

بصلة.

باربكيو صوص.

كمون ناعم.

فلفل أخضر رومي.

ملح.

فلفل أسود.

يتم سلق الحمص مع البصل والكمون ونقوم بهرس المكونات مع الماء جيداً.

نضيف الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وباربكيو صوص وقطع الفلفل الأخضر، وتترك المكونات لتغلي تماماً.

ثم يقدم الخليط بالطريقة المعتاد عليها.

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