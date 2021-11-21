بــ 2 كوب دقيق اعملي 30 قطعة من الكرواسون الفرنسي الأصلي الهش

الكرواسون بالشوكولاتة يعتبر من أبسط أطباق الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل، لكي تقدمها لأفراد العائلة، لأن جميعهم يعشقونها ويريدون تناولها بكثرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة في البيت. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة مكونات الكرواسون بالشوكولاتة 2 كوب كبير من الطحين الأبيض المنخول.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

ملعقتان من السكر.

4 ملاعق صغيرة من الحليب المجفف.

أربع ملاعق صغيرة من الزبادي.

بيضة متوسطة الحجم.

رشة من الملح.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

كوب متوسط من الشيكولاتة الغير مجمدة. طريقة تحضير عجينة الكرواسون بالشوكولاتة خطوة بخطوة اخفقي الخميرة مع مقدار الماء جيدا، ثم ضيفي إليهم مقدار السكر، ثم اخفقيهم حتى تذوب الخميرة تماما. ثم اتركيها جانبا لمدة لا تقل عن ربع ساعة، حتى يتفاعل الخليط. بعد ذلك ضيفي كوب من الطحين فوق خليط الخميرة، ثم قلبيهم مع بعضهم البعض، ثم ضيفي إليهم الملح، والحليب. ثم قومي باضافة الزبادي، والبيض، وزيت الذرة، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك اسكبي كوب الطحين المتبقي فوق خليط الطحين السابق، ثم اعجني المكونات بواسطة أصابع اليد لمدة 15 دقيقة، حتى يتكون لديك عجينة. ثم اتركي العجينة في وعاء جانبا، ثم ضعي فوقها غطاء، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة حتى تتخمر. بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات متوسطة الحجم. ثم قومي بفردها بواسطة النشابة، ثم قطعي كل عجينة إلى عدة مثلثات. وزعي مقدار الشيكولاتة فوق سطح العجين بشكل متساوي، ولكن ابتعدي عن توزيعها على الأطراف، ثم قومي بلف المثلثات، حتى يتشكل لديك الكرواسون. ضعي العجينة على قالب غير لاصق، ثم اتركيه جانبا لمدة عشر دقائق، حتى تتخمر مرة أخرى، ثم قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى يسخن قبل استخدامه. ثم قومي بإدخال قالب العجين في الفرن، ثم اتركيه على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج تماما، ويصبح لونه ذهبي. قدمي الكرواسون بالشكولاتة قبل أن يبرد مع مشروبات ساخنة. طريقة تحضير عجينة الكرواسون بالشوكولاتة خطوة بخطوة الوسوم

الكرواسون بالشوكولاتة يعتبر من أبسط أطباق الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل، لكي تقدمها لأفراد العائلة، لأن جميعهم يعشقونها ويريدون تناولها بكثرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة في البيت. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة مكونات الكرواسون بالشوكولاتة 2 كوب كبير من الطحين الأبيض المنخول.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

ملعقتان من السكر.

4 ملاعق صغيرة من الحليب المجفف.

أربع ملاعق صغيرة من الزبادي.

بيضة متوسطة الحجم.

رشة من الملح.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

كوب متوسط من الشيكولاتة الغير مجمدة. طريقة تحضير عجينة الكرواسون بالشوكولاتة خطوة بخطوة اخفقي الخميرة مع مقدار الماء جيدا، ثم ضيفي إليهم مقدار السكر، ثم اخفقيهم حتى تذوب الخميرة تماما. ثم اتركيها جانبا لمدة لا تقل عن ربع ساعة، حتى يتفاعل الخليط. بعد ذلك ضيفي كوب من الطحين فوق خليط الخميرة، ثم قلبيهم مع بعضهم البعض، ثم ضيفي إليهم الملح، والحليب. ثم قومي باضافة الزبادي، والبيض، وزيت الذرة، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك اسكبي كوب الطحين المتبقي فوق خليط الطحين السابق، ثم اعجني المكونات بواسطة أصابع اليد لمدة 15 دقيقة، حتى يتكون لديك عجينة. ثم اتركي العجينة في وعاء جانبا، ثم ضعي فوقها غطاء، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة حتى تتخمر. بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات متوسطة الحجم. ثم قومي بفردها بواسطة النشابة، ثم قطعي كل عجينة إلى عدة مثلثات. وزعي مقدار الشيكولاتة فوق سطح العجين بشكل متساوي، ولكن ابتعدي عن توزيعها على الأطراف، ثم قومي بلف المثلثات، حتى يتشكل لديك الكرواسون. ضعي العجينة على قالب غير لاصق، ثم اتركيه جانبا لمدة عشر دقائق، حتى تتخمر مرة أخرى، ثم قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى يسخن قبل استخدامه. ثم قومي بإدخال قالب العجين في الفرن، ثم اتركيه على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج تماما، ويصبح لونه ذهبي. قدمي الكرواسون بالشكولاتة قبل أن يبرد مع مشروبات ساخنة. طريقة تحضير عجينة الكرواسون بالشوكولاتة خطوة بخطوة

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