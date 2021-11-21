بدون تكلفة طريقة عمل الكرواسون بعجينة قطنية وهشة في المنزل بطعم ألذ وأحلي من الجاهز

يعتبر الكرواسون من المخبوزات التي يقبل عليها الكثير من الأطفال والكبار، حيث يعتبر هذه النوع من المخبوزات متعدد الحشوات، حيث يمكن حشوه بالشيكولاتة أو بالمربي أو الجبنة، حيث يمكن تقديم الكرواسون كوجبة في الإفطار مع العصائر حيث يعمل على إشباع المعدة لفترة طويلة، وذكلك يمكن تقديمه كنوع من أنواع الحلو من بعد تناول وجبة الغذاء، وفي الغالبية العظمى من السيدات تقوم بشرائه من محلات المخبوزات، علي الرغم من أن يمكن أن تقوم كل سيدة بعمله في المنزل وبأقل تكلفة وصحية علي صحتك وصحة أبنائك، وسوف نقدم لكي طريقة عمل الكرواسون في المنزل ذات نتيجة مبهرة وشهية. طريقة عمل الكرواسون طريقة عمل الكرواسون المكونات كوبان إلا ربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة وربع من الخميرة الجافة.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة واحدة من الماء الإضافي. طريقة التحضير في طبق صغير نضع فيه ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الجافة وملعقة واحدة صغيرة من السكر وثلاث ملاعق كبيرة من الماء الدافئ، قومي بتقليب هذه المكونات الثلاثة مع بعضها، واتركيها جانبا حتي تتضاعف كميتها.

وفي طبق صغير آخر، نضع به نصف كوب من الحليب الدافئ وملعقتان كبيرتان من السكر، ونقوم بإذابة السكر في الحليب.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع به كوبان إلا ربع من الدقيق ونضيف إليه خليط الخميرة والسكر والماء الدافئ بعد أن تضاعف كميته، ثم نقوم بعجن هذه المكونات مع بعضها حتى أن تتكون عجينة متماسكة القوام مع العلم أن تكون ناعمة وسلسة وخالية من التشققات.

بعد أن يتم الحصول علي هذه العجينة، نقوم بتغطية الوعاء بكيس بلاستيكي، ونترك العجينة في مكان دافئ حتي تختمر.

يعد وصول العجينة إلي الخمور اللازم، نقوم بعجنها مرة أخرى، ثم نتركها لمدة ساعتين حتي تتضاعف كميتها مرة أخرى.

أثناء خمور العجينة، نقوم بتحضير الزبدة وعلينا بذوبانها ثم نتركها حتي تبرد ونقوم بتشكيلها علي شكل مستطيل.

ثم نحضر العجينة بعد الخمور، ونقوم بتقطيعها على شكل مستطيل، ونضع بها قطعة الزبدة المستطيلة، مع ترك أطرافها دون وضعها زبدة.

ثم نقوم بلف طرف العجينة المدهونة بالزبدة علي الثلث المتوسط في العجينة ولف الثلث الأخر فوقها، ثم نقوم بفردها.

ثم نحضر كيس بلاستيكي ونقوم بوضع الكرواسون بعد لفه بالزبدة ونقوم برش سطحه الخارجي بكمية قليلة من الدقيق ونضعه في الثلاجة ونتركه لمدة ساعة ونصف.

بعد خروج الكرواسون من الثلاجة، نقوم بعجنة مرة أخري، وإعادة اللف الذي قمنا بلفه ونضعه في الثلاجة مرة أخرى ونتركه لمدة ساعة ونصف.

ثم نخرجه من الثلاجة ونقوم بعجنة مرة أخري ونقوم بإعادة تشكيله النهائي وهو الشكل الذي ترغبين به.

ثم نحضر طبق صغير، ونضع به البيضة وملعقة واحدة كبيرة من الماء الدافئ مع بعضها.

ثم نقوم بتحضير صينية كبيرة ونضع بها كمية من ورق الزبدة، ونقوم برص كمية الكرواسون عليها، ونقوم بدهن سطح الكرواسون بخليط البيض مع الماء.

ثم نقوم بتحضير صينية كبيرة ونضع بها كمية من ورق الزبدة، ونقوم برص كمية الكرواسون عليها، ونقوم بدهن سطح الكرواسون بخليط البيض مع الماء. ثم عليكي بتشغيل الفرن، واتركيها حتي تسخن جيدا، ثم قومي بإدخال صينية الكرواسون في الفرن واتركيها حتي تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

بعد وصول الكرواسون إلي هذا اللون نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه حتي يبرد قليلا ونقدمه مع العصائر أو الشاي بطعم شهي وجميل. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر الكرواسون من المخبوزات التي يقبل عليها الكثير من الأطفال والكبار، حيث يعتبر هذه النوع من المخبوزات متعدد الحشوات، حيث يمكن حشوه بالشيكولاتة أو بالمربي أو الجبنة، حيث يمكن تقديم الكرواسون كوجبة في الإفطار مع العصائر حيث يعمل على إشباع المعدة لفترة طويلة، وذكلك يمكن تقديمه كنوع من أنواع الحلو من بعد تناول وجبة الغذاء، وفي الغالبية العظمى من السيدات تقوم بشرائه من محلات المخبوزات، علي الرغم من أن يمكن أن تقوم كل سيدة بعمله في المنزل وبأقل تكلفة وصحية علي صحتك وصحة أبنائك، وسوف نقدم لكي طريقة عمل الكرواسون في المنزل ذات نتيجة مبهرة وشهية. طريقة عمل الكرواسون طريقة عمل الكرواسون المكونات كوبان إلا ربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة وربع من الخميرة الجافة.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة واحدة من الماء الإضافي. طريقة التحضير في طبق صغير نضع فيه ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الجافة وملعقة واحدة صغيرة من السكر وثلاث ملاعق كبيرة من الماء الدافئ، قومي بتقليب هذه المكونات الثلاثة مع بعضها، واتركيها جانبا حتي تتضاعف كميتها.

وفي طبق صغير آخر، نضع به نصف كوب من الحليب الدافئ وملعقتان كبيرتان من السكر، ونقوم بإذابة السكر في الحليب.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع به كوبان إلا ربع من الدقيق ونضيف إليه خليط الخميرة والسكر والماء الدافئ بعد أن تضاعف كميته، ثم نقوم بعجن هذه المكونات مع بعضها حتى أن تتكون عجينة متماسكة القوام مع العلم أن تكون ناعمة وسلسة وخالية من التشققات.

بعد أن يتم الحصول علي هذه العجينة، نقوم بتغطية الوعاء بكيس بلاستيكي، ونترك العجينة في مكان دافئ حتي تختمر.

يعد وصول العجينة إلي الخمور اللازم، نقوم بعجنها مرة أخرى، ثم نتركها لمدة ساعتين حتي تتضاعف كميتها مرة أخرى.

أثناء خمور العجينة، نقوم بتحضير الزبدة وعلينا بذوبانها ثم نتركها حتي تبرد ونقوم بتشكيلها علي شكل مستطيل.

ثم نحضر العجينة بعد الخمور، ونقوم بتقطيعها على شكل مستطيل، ونضع بها قطعة الزبدة المستطيلة، مع ترك أطرافها دون وضعها زبدة.

ثم نقوم بلف طرف العجينة المدهونة بالزبدة علي الثلث المتوسط في العجينة ولف الثلث الأخر فوقها، ثم نقوم بفردها.

ثم نحضر كيس بلاستيكي ونقوم بوضع الكرواسون بعد لفه بالزبدة ونقوم برش سطحه الخارجي بكمية قليلة من الدقيق ونضعه في الثلاجة ونتركه لمدة ساعة ونصف.

بعد خروج الكرواسون من الثلاجة، نقوم بعجنة مرة أخري، وإعادة اللف الذي قمنا بلفه ونضعه في الثلاجة مرة أخرى ونتركه لمدة ساعة ونصف.

ثم نخرجه من الثلاجة ونقوم بعجنة مرة أخري ونقوم بإعادة تشكيله النهائي وهو الشكل الذي ترغبين به.

ثم نحضر طبق صغير، ونضع به البيضة وملعقة واحدة كبيرة من الماء الدافئ مع بعضها.

ثم نقوم بتحضير صينية كبيرة ونضع بها كمية من ورق الزبدة، ونقوم برص كمية الكرواسون عليها، ونقوم بدهن سطح الكرواسون بخليط البيض مع الماء.

ثم نقوم بتحضير صينية كبيرة ونضع بها كمية من ورق الزبدة، ونقوم برص كمية الكرواسون عليها، ونقوم بدهن سطح الكرواسون بخليط البيض مع الماء. ثم عليكي بتشغيل الفرن، واتركيها حتي تسخن جيدا، ثم قومي بإدخال صينية الكرواسون في الفرن واتركيها حتي تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

بعد وصول الكرواسون إلي هذا اللون نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه حتي يبرد قليلا ونقدمه مع العصائر أو الشاي بطعم شهي وجميل. طريقة التحضير

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