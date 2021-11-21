طريقه عمل مخلل الفلفل الحار في المنزل بمكونات سهلة وبطعم مقرمش زي المحلات

من أكثر الخضروات المستعملة في التخليل هو الفلفل، حيث يعتبر الفلفل المخلل يرغب في تناوله الكثير من الناس، لأنه ذات طعم جميل، من والمعروف أن جميع المخللات تعمل علي فتح الشهية مما تجعلها ذات قابلية كبيرة تناول الطعام، حيث يمكن تقديم هذه المخللات مع العديد من المأكولات مثل المأكولات الشعبية وكذلك الوجبات السريعة، حيث تتعدد الخضروات التي تستخدم في المخلل ومنها الفلفل والخيار والليمون والكرنب، حيث يقوم الكثير من الناس بشراء هذه المخللات من المحلات التجارية مع العلم أن عند شرائها من هذه المحلات نجد نسبة عالية من الملوحة التي قد تؤدي إلي وجود بعض الإصابات في الجسم مثل الإصابة بأمراض الكلي وإلتهابات المعدة نتيجة لهذة الأملاح الشديدة. طريقه عمل مخلل الفلفل الحار طريقه عمل مخلل الفلفل الحار المكونات كيلو واحد من الفلفل الحار.

ثلاث حبات فقط من الليمون الأصفر.

كمية من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كمية من أوراق ورق العنب الأخضر.

كمية من أوراق الليمون.

خمسة فصوص من الثوم المقشر.

كمية من الماء مناسبة لكمية الفلفل المخلل. طريقة التحضير عليكي أولا بوضع كيلو الفلفل الحار الذي تقومين بتخليله في طبق كبير، ثم أغسليه جيدا من أي ميكروبات.

ثم قومي بشق قرن الفلفل الحار شق طولي بواسطة سكين حاد.

ثم أحضري برطمان فارغ ونظيف، وقومي بوضع قرون الفلفل الحار المشقوقة في هذا البرطمان مع مراعاة ترك ربع فارغ في البرطمان.

ثم قومي بغسل ثلاث حبات الليمون الكبير في الحجم، وقومي بتقطيعه إلى أرباع وضعيه بين قرون الفلفل الحارة.

وكذلك قومي بقسم خمسة فصوص من الثوم إلي نصفين ووزعيه بين قرون الفلفل.

ثم أغسلي أوراق الليمون وأوراق العنب الأخضر جيدا بالماء، ثم ضعيها في البرطمان.

ثم قومي بعد ذلك بإضافة الماء حتي تغمري الفلفل.

بعد إضافة وغمر الفلفل الحار بالماء قومي بإضافة كمية الملح التي تناسب مقدار الماء المضاف.

ثم قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون علي سطح البرطمان.

ثم أغلقي البرطمان بإحكام، واتركيها في مكان المطبخ الطبيعي.

وأتركي هذا البرطمان إلى أن يتم تخليل هذا الفلفل جيدا قد يستغرق مدة تصل إلي أربعة أسابيع للحصول على فلفل حار مخلل جيد المذاق. طريقة التحضير الوسوم

من أكثر الخضروات المستعملة في التخليل هو الفلفل، حيث يعتبر الفلفل المخلل يرغب في تناوله الكثير من الناس، لأنه ذات طعم جميل، من والمعروف أن جميع المخللات تعمل علي فتح الشهية مما تجعلها ذات قابلية كبيرة تناول الطعام، حيث يمكن تقديم هذه المخللات مع العديد من المأكولات مثل المأكولات الشعبية وكذلك الوجبات السريعة، حيث تتعدد الخضروات التي تستخدم في المخلل ومنها الفلفل والخيار والليمون والكرنب، حيث يقوم الكثير من الناس بشراء هذه المخللات من المحلات التجارية مع العلم أن عند شرائها من هذه المحلات نجد نسبة عالية من الملوحة التي قد تؤدي إلي وجود بعض الإصابات في الجسم مثل الإصابة بأمراض الكلي وإلتهابات المعدة نتيجة لهذة الأملاح الشديدة. طريقه عمل مخلل الفلفل الحار طريقه عمل مخلل الفلفل الحار المكونات كيلو واحد من الفلفل الحار.

ثلاث حبات فقط من الليمون الأصفر.

كمية من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كمية من أوراق ورق العنب الأخضر.

كمية من أوراق الليمون.

خمسة فصوص من الثوم المقشر.

كمية من الماء مناسبة لكمية الفلفل المخلل. طريقة التحضير عليكي أولا بوضع كيلو الفلفل الحار الذي تقومين بتخليله في طبق كبير، ثم أغسليه جيدا من أي ميكروبات.

ثم قومي بشق قرن الفلفل الحار شق طولي بواسطة سكين حاد.

ثم أحضري برطمان فارغ ونظيف، وقومي بوضع قرون الفلفل الحار المشقوقة في هذا البرطمان مع مراعاة ترك ربع فارغ في البرطمان.

ثم قومي بغسل ثلاث حبات الليمون الكبير في الحجم، وقومي بتقطيعه إلى أرباع وضعيه بين قرون الفلفل الحارة.

وكذلك قومي بقسم خمسة فصوص من الثوم إلي نصفين ووزعيه بين قرون الفلفل.

ثم أغسلي أوراق الليمون وأوراق العنب الأخضر جيدا بالماء، ثم ضعيها في البرطمان.

ثم قومي بعد ذلك بإضافة الماء حتي تغمري الفلفل.

بعد إضافة وغمر الفلفل الحار بالماء قومي بإضافة كمية الملح التي تناسب مقدار الماء المضاف.

ثم قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون علي سطح البرطمان.

ثم أغلقي البرطمان بإحكام، واتركيها في مكان المطبخ الطبيعي.

وأتركي هذا البرطمان إلى أن يتم تخليل هذا الفلفل جيدا قد يستغرق مدة تصل إلي أربعة أسابيع للحصول على فلفل حار مخلل جيد المذاق. طريقة التحضير

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