تعرف على سر طريقة عمل قرص السكر بالقرفة بدون حليب وزبدة

طريقة عمل قرص السكر بالقرفة يمكنك أن تقوم بصنعها بكل سهولة لتحصل على افضل فطور وعشاء خفيف مع كوب من الحليب أو الشاي الأحمر وستحصل على تجربة ممتعة مشابهة لمنتجات المخابز الشهيرة وإليك الآن هذه الوصفة المميزة التي ستجعل كل أفراد الأسرة يشتهونها، فقط تابع لتتعرف على تفاصيل أكثر.

طريقة عمل قرص السكر بالقرفة

طريقة عمل قرص السكر بالقرفة من أكثر الوصفات المحبوبة فإذا لم تكن عاشق للقرفة أو الدارسين لن تستطيع أن تقاومها في هذه الوصفة المثالية، لذلك لنتعرف أكثر على طريقة العمل والمكونات السحرية التي تدخل في صنعها، فتابع الآن:

نصف كيلو دقيق.

كوب إلا ربع من المياه الفاترة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو مكعب من الخبيرة الطازجة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

2 ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة كبيرة كاكاو.

أربع ملاعق كبيرة سكر بني أو أبيض.

يجب أن تقوم في أول الأمر باختبار الخميرة حتى لا تفسد الوصفة بالكامل، فقم بوضع مقدار من المياه بمقياس نصف كوب على ملعقة سكر ومقدار الخميرة الفورية أو الخميرة الطازجة.

إذا قامت الخميرة بتكوين فوم على الوجه أو قشرة هوائية فإنها فعالة، وإذا لم تكون فبالتأكيد فاسدة ويجب أن تقوم باستخدام نوع آخر فعال.

تحرص على وضع الطحين المنخول بالتدريج على خليط الخميرة والمياه والسكر.

تقوم بتقليب العجين بشكل جيد، سيتحول الخليط إلى ملمس رملي تقوم بوضع مياه بالتدريج.

تبدأ في العجن لمدة عشر دقائق حتى تتمكن من الحصول على عجينة ملساء لكنها تلزق بشكل بسيط.

تقوم بوضع القليل من الزيت بدون أي نكهة على العجين وتتركها ترتاح في هذه الأجواء الشتوية ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

تحرص الآن على القيام بخلط مقدار الكاكاو والسكر البني والقرفة سويًا وتبدأ في إحضار العجينة المخمرة وتقوم بفردها على يديك وتبدأ في وضع الخليط وتقوم بقفلها حتى لا يتسرب الحشو إلى الخارج.

تقوم بوضع قرص السكر والقرفة في صينية الخبز المخصصة للمعجنات وتتركها ربع ساعة مع التغطية حتى تكمل فترة تخميرها بشكل ناجح.

تحرص الآن على تسخين الموقد بدرجة حرارة مناسبة وبعد ذلك تقوم على الفور بوضع القرص المزينة بحبيبات السمسم حتى تنضج.

ستلاحظ الوجه قاسي بعض الشيء تقوم بوضع قطعة قماشة نظيفة أعلى صينية الخبز فور إخراجها من الموقد حتى تحصل على طريقة مثالية لقرص القرفة والسكر.

المكوناتطريقة العمل