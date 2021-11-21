طريقة عمل الاكلير المنفوش الهش وحشوه وتزيينه بأبسط التكاليف

يعد الاكلير من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويتم تناوله مع المشروبات الساخنة، فيتسم الاكلير بمذاق شهي للغاية وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الاكلير في المنزل بدلًا من شرائه من الخارج.

طريقة عمل عجينة الاكلير

يتم تحضير عجينة الاكلير بكل سهولة من خلال إحضار كلًا من تلك المكونات البسيطة.

كوب من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات. رشة من الملح الناعم. كوب من المياه. زبدة طرية. ربع كوب من السكر الأبيض. أربعة حبات من البيض. صفار بيضة دجاج. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوبان من الكاسترد. شوكولاتة مذوبة.

مقادير عجينة الاكليرطريقة تحضير عجينة الاكلير

يتم تحضير عجينة الأكلير بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير عجينة الاكلير في المنزل بالترتيب المظبوط للخطوات للحصول على أفضل النتائج.

يجب القيام بنخل الدقيق والملح في طبق عميق. تحضير إناء ويتم وضع كوب من المياه به ويضاف للماء الزبدة ثم يتم إضافة السكر ويتم ترك الخليط على النار لحين أن تذوب الزبدة. القيام بإضافة الدقيق المنخول إلى الوعاء ويتم التقليب جيدًا بعد ذلك يتم إعادة الخليط إلى الإناء ويتم وضعه على النار ويتم التقليب لمدة دقيقتين. يتم إضافة البيض إلى الخليط بصورة تدريجية ويتم الخلط الجيد وبعد ذلك يتم إضافة صفار البيض ويتم الخلط ثم يتم وضعه في الكيس الخاص بالتزيين. تحضر صينية ويتم دهنها بالزبدة بعد ذلك يتم عصر الكيس من أجل إخراج الخليط منه في شكل أصابع ومن الأفضل أن يتم ترك مسافة بين كل كتلة والأخرى. بعد ما يتم وضع الكمية كلها يتم تركها في الفرن لمدة عشرة دقائق وبعد ذلك يتم خفض النار قليلاً وتركه لمدة خمسة وعشرين دقيقة. يمكن مراقبة الاكلير لحين أن يتغير لونه ويصبح مائل إلى اللون البني. يتم إخراج صينية الاكلير من الفرن ويتم وضعها جانبًا حتى يبرد الأكلير تماماً. بعد ما يبرد يتم فتح كل حبة من حبات الاكلير من جانب واحد ويتم وضع الكاسترد فيها أو الفراولة أو الشوكولاتة. يتم الحصول على كمية من الشوكولاتة المذابة ويتم وضعها فوق كل قطعة من الاكلير. يوضع الاكلير في الثلاجة حتى تتماسك الشيكولاتة ويقدم وبالهناء على الجميع.

خطوات تحضير عجينة الاكليركيفية تحضير الكاسترد لحشو الاكلير به

من أشهر الحشوات التي دائماً ما يقدم بها الاكلير حشوة الكاسترد وطريقة تحضير الكاسترد بسيطة وسهلة ويمكن إعدادها في المنزل وتقطيعها وحشو الاكلير بها.

كيس من مسحوق الكاسترد. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض. كوب ونصف الكوب من اللبن السائل. نصف كوب من الماء.

مكونات الكاسترد لحشو الاكلير