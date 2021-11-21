طريقة عمل انواع المحشى المصرى بخطوات سهله وبسيطه

يعتبر أنواع المحشى المصري من أفضل الأكلات المصرية. والشهية لما يتميز به من مذاق وطعم وهو غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة والضرورية للإنسان في جميع المراحل العمرية. ويعتبر المحشي من الأكلات العربية المشهورة في الوطن العربي. وهناك العديد من أنواع المحشى المصري مثل محشى الفلفل. محشى ورق العنب. ومحشى الكوسة. و الملفوف أو الكرنب. محشى البطاطس. محشا ورق الخس. وتعتبر طريقة عمل خلطة المحشى أهم خطوة في عمل المحشى وسوف نتناول طريقة عمل خلطة المحشى وطريقة تجهيز وحشو الأصناف المختلفة من الأطعمة. والتي تهتم الكثير من ربات البيوت بطريقة عمل الخلطة والتجهيز بأفضل الطرق وأسهلها. ونقدم إليكم طريقة عمل الخلطة وكيفية الحشو في الخطوات التالية.. طريقة تحضير وتجهيز خلطة المحشى المصرى لكل أنواع المحاشى طريقة تحضير وتجهيز خلطة المحشى المصرى لكل أنواع المحاشى هناك العديد من الخطوات الهامة اللازمة لتحضير وتجهيز خلطة المحشى المصرى التى يجب اتباعها وهى كالتالى. المكونات والمقادير اللازمة لعمل الحشو بصلتان كبيرتان مقطعة قطع ناعمة او مفرومه.

كيلو من ثمرات طماطم مفرومه.

واحد ونصف كيلو من الأرز المصري النقى.

مقدار كيلو من اللحم المفروم.

ورق عنب وورق خس مقدار مناسب حسب الحاجة.

ورق ملفوف مقدار مناسب حسب الرغبة.

كوسة نصف كيلو.

فلفل نصف كيلو.

بازنجان نصف كيلو.

ربطة من البقدونس مفرومة.

كميه مناسبه من الشبت مفرومه مقدار ربطه.

ربطة صغيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ثلاث مكعبات مرقة دجاج.

ربع ملعقة قرفة .

ملعقتان من البهارات المشكلة.

مقدار مناسب من الملح ملعقة كبيرة.

ست قرون فلفل من الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر شرائح صغيرة.

ثلاث معالق من معجون الطماطم.

ربع ربطة نعناع أخضر مفروم.

خمس فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان من السمن. المكونات والمقادير اللازمة لعمل الحشو طريقة تجهيز وعمل الحشو اللازم لعمل المحشى فى خطوات بسيطة طريقة تجهيز وعمل الحشو اللازم لعمل المحشى فى خطوات بسيطة اولا يجب سلق كلا من ورق الملفوف وورق الخس وورق العنب كل صنف على حده نصف سلقه قبل الحشو وكذلك تقوير الفلفل والباذنجان والكوسه والبطاطس اى إخلائها من الداخل مع ترك طبقة تتحمل التسوية. طريقة عمل الحشو اللازم انواع المحشى المختلفه بطريقه سهله يمكن فرم كلا من البقدونس والشبت والنعناع والكزبرة فى الخلاط معا أو تقطيعها قطع صغيرة وناعمة.

قومى بوضع وعاء كبير على النار وضعى فيه السمن والزيت ثم البصل والثوم حتى يصفر لونهما

ثم ضعى الطماطم وقلبى جيدا ثم معجون الطماطم والملح والبهارات والقرفة والفلفل الأسود والملح ومرق الدجاج.

قومى بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس وتتماسك.

احضرى وعاء آخر وضعيه على النار ثم قومى بتقسيم الخلطه السابقه الى نصفين ضعي نصف الكمية فيه وضعى عليها اللحم المفروم وقلبيه لمدة عشر دقائق حتى يقارب من النضج.

ضعى الارز بعد غسله جيدا فى النصف الاخر من الخلطه الجاهزه الصلصة على نار هادئة وقلبيه جيدا خمس دقائق.

بعد ذلك ضعى البقدونس والشبت والنعناع و الكزبرة بعد فرمها عليه وقلبى جيدا حتى تتجانس.

ثم احضرى الوعاء الذي به اللحم المفروم وضعي اللحم المفروم على خلطة الارز وقلبيه جيدا حتى تتجانس المكونات وتتماسك.

احضرى أصناف الحشى من كوسه وفلفل وباذنجان وورق عنب وورق خس وورق ملفوف وبطاطس.

قومى بحشو الأرز مع الخليط فى هذه الأصناف ثم ضعى الباذنجان والفلفل اولا فى وعاء التسوية ثم ضعى الكوسة والبطاطس وقومى بوضع الوعاء على نار متوسطة وضعي عليها ماء او مرق حتى يغطيهم وغطى الاناء واتركيه على النار حتى النضج.

باقى الاصناف من ورق ملفوف وورق عنب وورق خس توضع فى وعاء اخر بنفس الطريقة وتترك حتى النضج.

بعد ذلك افرغى أصناف المحشى ورصيها فى صينية تقديم الطعام وقدمى الوجبة الى اسرتك او ضيوفك مع قطع اللحم او الدجاج المعده لتقديمها مع المحشى. طريقة عمل الحشو اللازم انواع المحشى المختلفه بطريقه سهله الوسوم

يعتبر أنواع المحشى المصري من أفضل الأكلات المصرية. والشهية لما يتميز به من مذاق وطعم وهو غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة والضرورية للإنسان في جميع المراحل العمرية. ويعتبر المحشي من الأكلات العربية المشهورة في الوطن العربي. وهناك العديد من أنواع المحشى المصري مثل محشى الفلفل. محشى ورق العنب. ومحشى الكوسة. و الملفوف أو الكرنب. محشى البطاطس. محشا ورق الخس. وتعتبر طريقة عمل خلطة المحشى أهم خطوة في عمل المحشى وسوف نتناول طريقة عمل خلطة المحشى وطريقة تجهيز وحشو الأصناف المختلفة من الأطعمة. والتي تهتم الكثير من ربات البيوت بطريقة عمل الخلطة والتجهيز بأفضل الطرق وأسهلها. ونقدم إليكم طريقة عمل الخلطة وكيفية الحشو في الخطوات التالية.. طريقة تحضير وتجهيز خلطة المحشى المصرى لكل أنواع المحاشى طريقة تحضير وتجهيز خلطة المحشى المصرى لكل أنواع المحاشى هناك العديد من الخطوات الهامة اللازمة لتحضير وتجهيز خلطة المحشى المصرى التى يجب اتباعها وهى كالتالى. المكونات والمقادير اللازمة لعمل الحشو بصلتان كبيرتان مقطعة قطع ناعمة او مفرومه.

كيلو من ثمرات طماطم مفرومه.

واحد ونصف كيلو من الأرز المصري النقى.

مقدار كيلو من اللحم المفروم.

ورق عنب وورق خس مقدار مناسب حسب الحاجة.

ورق ملفوف مقدار مناسب حسب الرغبة.

كوسة نصف كيلو.

فلفل نصف كيلو.

بازنجان نصف كيلو.

ربطة من البقدونس مفرومة.

كميه مناسبه من الشبت مفرومه مقدار ربطه.

ربطة صغيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ثلاث مكعبات مرقة دجاج.

ربع ملعقة قرفة .

ملعقتان من البهارات المشكلة.

مقدار مناسب من الملح ملعقة كبيرة.

ست قرون فلفل من الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر شرائح صغيرة.

ثلاث معالق من معجون الطماطم.

ربع ربطة نعناع أخضر مفروم.

خمس فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان من السمن. المكونات والمقادير اللازمة لعمل الحشو طريقة تجهيز وعمل الحشو اللازم لعمل المحشى فى خطوات بسيطة طريقة تجهيز وعمل الحشو اللازم لعمل المحشى فى خطوات بسيطة اولا يجب سلق كلا من ورق الملفوف وورق الخس وورق العنب كل صنف على حده نصف سلقه قبل الحشو وكذلك تقوير الفلفل والباذنجان والكوسه والبطاطس اى إخلائها من الداخل مع ترك طبقة تتحمل التسوية. طريقة عمل الحشو اللازم انواع المحشى المختلفه بطريقه سهله يمكن فرم كلا من البقدونس والشبت والنعناع والكزبرة فى الخلاط معا أو تقطيعها قطع صغيرة وناعمة.

قومى بوضع وعاء كبير على النار وضعى فيه السمن والزيت ثم البصل والثوم حتى يصفر لونهما

ثم ضعى الطماطم وقلبى جيدا ثم معجون الطماطم والملح والبهارات والقرفة والفلفل الأسود والملح ومرق الدجاج.

قومى بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس وتتماسك.

احضرى وعاء آخر وضعيه على النار ثم قومى بتقسيم الخلطه السابقه الى نصفين ضعي نصف الكمية فيه وضعى عليها اللحم المفروم وقلبيه لمدة عشر دقائق حتى يقارب من النضج.

ضعى الارز بعد غسله جيدا فى النصف الاخر من الخلطه الجاهزه الصلصة على نار هادئة وقلبيه جيدا خمس دقائق.

بعد ذلك ضعى البقدونس والشبت والنعناع و الكزبرة بعد فرمها عليه وقلبى جيدا حتى تتجانس.

ثم احضرى الوعاء الذي به اللحم المفروم وضعي اللحم المفروم على خلطة الارز وقلبيه جيدا حتى تتجانس المكونات وتتماسك.

احضرى أصناف الحشى من كوسه وفلفل وباذنجان وورق عنب وورق خس وورق ملفوف وبطاطس.

قومى بحشو الأرز مع الخليط فى هذه الأصناف ثم ضعى الباذنجان والفلفل اولا فى وعاء التسوية ثم ضعى الكوسة والبطاطس وقومى بوضع الوعاء على نار متوسطة وضعي عليها ماء او مرق حتى يغطيهم وغطى الاناء واتركيه على النار حتى النضج.

باقى الاصناف من ورق ملفوف وورق عنب وورق خس توضع فى وعاء اخر بنفس الطريقة وتترك حتى النضج.

بعد ذلك افرغى أصناف المحشى ورصيها فى صينية تقديم الطعام وقدمى الوجبة الى اسرتك او ضيوفك مع قطع اللحم او الدجاج المعده لتقديمها مع المحشى. طريقة عمل الحشو اللازم انواع المحشى المختلفه بطريقه سهله

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