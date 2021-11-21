بصوص الكراميل اعملي صدور دجاج بطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل

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تعد صدور الدجاج بصوص الكراميل من الأكلات الشهية التي لها مذاق وطعم رائع، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل، وكثير من الأمهات يردن تغيير الوجبة المعتادة وهنا سوف نقدمها بمذاق رائع غير المعتاد، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي صدور الدجاج والتوابل وصوص الكراميل الذي يتم تحضيره ببساطة من السكر، وكثير من السيدات تعتقد أن طريقة عمل السكر طريقة صعبة ومتعبة، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الكراميل في المنزل.مقادير عمل صدور دجاج بصوص الكراميل
تحتوي صدور الدجاج بصوص الكراميل على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو إلا ربع من صدور الدجاج المخلية.
- نصف كوب من الماء.
- عصير ليمون.
- ٣ ملاعق من السكر.
- كوب كريمة لباني.
- ملعقة من السمن.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- رشة من الملح.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير صدور الدجاج بالكراميل في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل صدور الدجاج جيداً بالماء والملح.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٣ ملاعق من السكر على النار حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الماء ونتركها لتغلي على نحصل على صوص الكراميل ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد مع إضافة عصير الليمون إليها.
- بعد ذلك نحضر مقلاة مع وضع ملعقة من الزبدة ونشوي بها صدور الدجاج، ثم نخرجها بعد 2٠ دقيقة.
- ثم نقوم بإضافة صوص الكراميل مع الليمون ونتركه ليغلي لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- بعد ذلك نضيف الكريمة الباني ونتركها تغلي لمدة لا تقل عن خمس دقائق آخرى مع إضافة الملح والفلفل.
- ثم نخرجها على طبق التقديم بجانب الأرز والسلطات وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق صدور دجاج بصوص الكراميل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
أهم فوائد الثوم للجسم
هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يعمل على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم بشكل ملحوظ.
- يمنع التجلطات الدموية ويقي من الإصابة بالسكتة الدماغية.
- يكافح الأمراض المعدية ويستخدم كمضاد حيوي قوي.
- يحمي من الإصابة بنزلات البرد والزكام.
- يقي من الإصابة بالأمراض السرطانية ويقوي جهاز المناعة.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير صدور الدجاج بالصوص الأبيض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية ونغسله جيداً بالماء.
- ثم نقوم بإحضار طاسة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزبدة مع إضافة الدجاج ونقلبهم جيداً حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الدجاج على طبق ونقوم بإضافة ٢ فص من الثوم المفروم بنفس الطاسة ونقلبهم جيداً حتى تحمر ثم نقوم بإضافة مكعب من المرق مع كوب من الماء.
- ثم نقوم بإضافة ٢ كوب من البشاميل مع رشة من الملح والفلفل والبابريكا ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الدجاج إلى الخليط ونغطيها ونتركها حتى تنضج.
الوسوم
تعد صدور الدجاج بصوص الكراميل من الأكلات الشهية التي لها مذاق وطعم رائع، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل، وكثير من الأمهات يردن تغيير الوجبة المعتادة وهنا سوف نقدمها بمذاق رائع غير المعتاد، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي صدور الدجاج والتوابل وصوص الكراميل الذي يتم تحضيره ببساطة من السكر، وكثير من السيدات تعتقد أن طريقة عمل السكر طريقة صعبة ومتعبة، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الكراميل في المنزل.مقادير عمل صدور دجاج بصوص الكراميل
تحتوي صدور الدجاج بصوص الكراميل على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو إلا ربع من صدور الدجاج المخلية.
- نصف كوب من الماء.
- عصير ليمون.
- ٣ ملاعق من السكر.
- كوب كريمة لباني.
- ملعقة من السمن.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- رشة من الملح.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير صدور الدجاج بالكراميل في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل صدور الدجاج جيداً بالماء والملح.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٣ ملاعق من السكر على النار حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الماء ونتركها لتغلي على نحصل على صوص الكراميل ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد مع إضافة عصير الليمون إليها.
- بعد ذلك نحضر مقلاة مع وضع ملعقة من الزبدة ونشوي بها صدور الدجاج، ثم نخرجها بعد 2٠ دقيقة.
- ثم نقوم بإضافة صوص الكراميل مع الليمون ونتركه ليغلي لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- بعد ذلك نضيف الكريمة الباني ونتركها تغلي لمدة لا تقل عن خمس دقائق آخرى مع إضافة الملح والفلفل.
- ثم نخرجها على طبق التقديم بجانب الأرز والسلطات وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق صدور دجاج بصوص الكراميل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
أهم فوائد الثوم للجسم
هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يعمل على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم بشكل ملحوظ.
- يمنع التجلطات الدموية ويقي من الإصابة بالسكتة الدماغية.
- يكافح الأمراض المعدية ويستخدم كمضاد حيوي قوي.
- يحمي من الإصابة بنزلات البرد والزكام.
- يقي من الإصابة بالأمراض السرطانية ويقوي جهاز المناعة.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير صدور الدجاج بالصوص الأبيض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية ونغسله جيداً بالماء.
- ثم نقوم بإحضار طاسة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزبدة مع إضافة الدجاج ونقلبهم جيداً حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الدجاج على طبق ونقوم بإضافة ٢ فص من الثوم المفروم بنفس الطاسة ونقلبهم جيداً حتى تحمر ثم نقوم بإضافة مكعب من المرق مع كوب من الماء.
- ثم نقوم بإضافة ٢ كوب من البشاميل مع رشة من الملح والفلفل والبابريكا ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الدجاج إلى الخليط ونغطيها ونتركها حتى تنضج.
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