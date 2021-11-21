طريقة عمل الشوكولاتة بجوز الهند الباونتي اللذيذة البسيطة في المنزل

لقد اشتهرت شوكولاتة جوز الهند الباونتي وأصبحت حديث الأمهات والفتيات كما أصبحت أكثر بحثا على جوجل وهي على شكل قوالب شوكولاتة محشوة بالداخل جوز الهند الأبيض كما أنها مفضلة لدي الاطفال والكبار وهي سهلة التحضير و شهية الطعم ولا تحتاج الي وقت طويل في الأعداد، ويمكن تحضيرها بجانب الكيك في المناسبات للأطفال فهي محببة ومن أجود الأصناف التي يمكن تقديمها في مثل تلك المناسبات.

تعد شوكولاتة جوز الهند الباونتي من أشهر وأحلى الحلويات وغير مكلفة ومن خلال هذا المقال نقدم لكم الطريقة الأسهل والاسرع لعمل شوكولاتة جوز الهند الباونتي.

طريقة تحضير الشوكولاتة بجوز الهند الباونتي

المكونات:

مقدار أربع أكواب جوز الهند الأبيض الناعم المبشور.

مقدار كوب ونصف من اللبن مكثف.

مقدار كوب شوكولاتة سائلة بيضاء.

مقدار كوب شوكولاتة سائلة سوداء.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

ذرة ملح.

مقدار كوب واحد من اللبن البودرة

مقدار كوب واحد سكر بودرة.

مقدار قطع أثنين جبن.

مقدار ملعقة كبيرة من السمنة.

مقدار كوب ونصف من الماء المغلي.

أحضرى بولة كبيرة الحجم ونضع اللبن والسكر البودرة في الخلاط أو بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي. وضيفي إليه الجبن والسمنة، ثم ضيفي الماء المغلي. ونخلط المقادير جيدا بالمضرب اليدوي أو الخلاط أو المضرب الكهربائي، حتى تذوب السمنة. نحضر وعاء صغير الحجم ونضع فيه الخليط، ويحفظ اللبن المكثف في الثلاجه لحين وقت الاستخدام.

احضر وعاء كبير ونضع فيها اللبن المكثف ثم جوز الهند ثم الملح ونقلبهم جيدا حتى تتماسك المقادير. يتم تشكيل العجينة على حسب ذوق كل شخص بإستخدام القطاعة أو بإستخدام اليد، ثم نوزعها على الصينية مبطنة بالداخل بورقة زبدة. نضع الصينية في الثلاجة قليلًا لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نحضر الشوكولاتة ونقوم بتشكيلها. نقوم بقطع جوز الهند حسب ذوق كل شخص، ثم غمرها في الشوكولاتة بإستخدام الشوكة أو ملعقة كبيرة مسطحة، ثم ضعي شوكولاتة جوز الهند الباونتي علي ورق الزبدة. نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعه حتي تتماسك وتجف الشوكولاتة عليها ونخرجها للتقديم.

مقادير الحليب المكثف:طريقة تحضير اللبن المكثف:طريقه التحضير: