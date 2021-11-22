ألذ قهوة بوش هتشربيها طريقة عمل القهوة التركية برغوة كثيفة زي الكافيهات

تعتبر القهوة مشروب يفضله الناس في الصباح، وذلك لاحتواء القهوة على الكافيين وهو منبه يعمل على زيادة الشعور بالنشاط، ويعمل أيضاً على تحسين الذاكرة وتحسين المزاج، كما انها تساعد على زيادة قدرة التحمل أثناء التمارين الرياضية، كما أن الكافيين الموجود في القهوة يساعد على الوقاية من خطر الإصابة بألزهايمر، وتساعد على الحماية من تليف الكبد ولها الكثير من الفوائد الأخرى.

يوجد عدة طرق لعمل القهوة، ومن أشهر الطرق هي طريقة عمل القهوة التركية، كما أن القهوة التركية مشروب يفضله الكثير من الناس، وطريقة عمل القهوة التركية هي:

المكونات:

كوب إلا ربع من الماء البارد.

معلقة ونصف من السكر.

ثلاث ملاعق من القهوة المطحونة.

طريقة التحضير:

يجب خلط جميع المكونات ووضعها في الكنكه على نار منخفضة جداً وعدم تحريك المكونات.

بعد مرور ثلاث دقائق يجب أزاله القهوة من على النار، ويتكون وش سميك للقهوة.

يجب ازاله القهوة وتقسيم الكمية على فنجانين، ثم بعد ذلك نعيد القهوة على النار لعدة ثواني.

وفي النهاية نسكب القهوة في الفنجان ببطء ويجب أن تكون الكنكه قريبة من جانب الفنجان لكي تحافظ على وش القهوة، ونقدمه مباشر.

المكونات:

كوب من الماء البارد.

معلقة كبيرة من البن المطحون.

ثمن معلقة من الهيل المطحون.

سكر حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

وضع القهوة السكر والقهوة والماء في كنكة القهوة ونتركه حتى يغلي.

إزالة القهوة من النار ثم نضع عليه الهيل.

نعيد كنكة القهوة الي النار إلى أن يغلي، وازالة القهوة عند الحصول على وش ثم نعيد القهوة مره اخرى ونزيل القهوة مره اخرى عند تكون الوش مره اخرى.

وفي النهاية سكب القهوة في فنجانين.

المكونات:

ربع كوب من القهوة.

٨ حبوب من الهيل.

نصف كوب حليب.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير: