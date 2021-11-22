جهزي كفتة البطاطس بالتونة بطعم مختلف وجديد لذيذ جداً

كفتة البطاطس بالتونة ، وجبة لذيذة وخفيفة ومن الوجبات الشهية التي تقدم على السفرة كطبق جانبي أو يمكن تقديمها كوجبة عشاء خفيفة مع سلطات الطحينة أو السلطة الخضراء، يتم تحضيرها من خلال مكونات سهلة عبارة عن بطاطس وجبن وتونة والبقدونس الأخضر ومجموعة من البهارات اللذيذة التي تعطي لها نكهة رائعة ومميزة، يتم تغليفها من خلال ثلاث مكونات هي البيض والدقيق والبقسماط ليعطي لها طعم مقرمش ولذيذ، وهناك العديد من أنواع الكفتة المختلفة التي يتم تحضيرها من خلال البطاطس، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل كفتة البطاطس بالتونة

تتكون الكفتة من مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة هي كما يلي:ـ

3 حبات من البطاطس.

4 ملاعق من الزبدة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

علبة تونة صغيرة(150جرام).

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

بصلة مفرومة ناعم.

3 ملاعق من الجبن المبشور النوع حسب الرغبة.

بيضة.

للتغليف

2 حبة من البيض.

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط.

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير

بطريقة سهلة يمكننا تحضير كفتة البطاطس بالتونة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيداً ثم نقوم بغمرها بالماء الساخن ثم نتركها على نار متوسطة حتي تنضج تماماً. ثم نقوم بتصفية البطاطس جيداً من الماء، ثم توضع في وعاء متسع ونقوم بهرسها جيداً باستخدام الشوكة. نضيف إليها الزبدة ونقلب المكونات معاً حتي تختفي الزبدة تماماً، نضيف الثوم البودر والملح والفلفل ونقلب المكونات. ثم نضيف التونة والبقدونس والجبن والبصل المفروم وبيضة مخفوقة، ونقلب المكونات جيداً حتي يصبح الخليط متجانس. نشكل الخليط على شكل أصابع أو كرات صغيرة حسب الرغبة، ثم توضع داخل صينية ثم ندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتي تتماسك .

طريقة تغليف وتسوية الكفتة