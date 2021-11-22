الذ واجمل كيك الشاي بطريقة سهلة ومميزة ولذيذة وبطريقة غير مكلفة

تعتبر كيكة الشاي نوع من أهم أنواع الكيك التي يرغب في تناولها الكثير من الناس، حيث يعتبر الكيك من أنواع الحلويات التي يفضلها الناس في وجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب، كما أن لكيك الشاي العديد من الاشكال المختلفة ومنها على شكل قلب ومنها علي شكل دائري ومنها علي شكل مربع، كما أن هناك العشرات من أشكال الأطفال المختلفة والتي تعتبر سر تميز الكيك حيث تساعد الأطفال علي الإقبال على الكيك بصورة كبيرة وتناوله بكل سعادة وهو ما تتميز به شركات الكيك والمخبوزات الكبري وهو سر من أسرار نجاحها، كما أن هناك العديد من طرق عمل الكيك والنكهات المضافة لها وهي إما كيكة بالبرتقال أو كيكة بالحليب أو الشاي أو غيرها من الأطعم المضافة لها، لذلك يقوم بعملها الكثير من السيدات ولكنهم يقومون بعملها بالطريقة التقليدية المعتادة، ويرغب الكثير من السيدات بعمل كيكة بطريقة مختلفة غير المعتادة، حيث توجد هناك طريقة جديدة لعمل الكيكة هشة وذات طعم مستساغ يرغب في تناوله الكبار والصغار ، وكيك الشاي يحتوي على مكونات غذائية عالية تفيد الجسم والصحة بالعناصر الغذائية الهامة والتي يحتاجها الجسم والصحة بصورة يومية وخاصة الأطفال أثناء الدراسة والذين يبذلون مجهودات كبيرة يومياً مما يتطلب إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة التي تساعدهم على موصلة أداء الأنشطة اليومية بشكل جيد والتركيز الجيد، كما تعمل كيك الشاي بمد الجسم بالبروتينات، والكالسيوم، والحديد، وهذة الطريقة من الطرق المختلفة والجديدة لعمل الكيك وتصبح ذات نكهة وطعم لذيذ ورائع، وسوف نعرض عليكي سيدتي طريقة عمل كيكة الشاي السادة الخالية من أي طعم أو نكهة مضافة غير الكيك التقليدي بطريقة جديدة ومختلفة ذات طعم جميل ورائع ومدهش.

طريقة عمل كيكة الشاي ومكوناتها

ونقدم لكي سيدتي أفضل واضمن طريقة عمل كيك الشاي اللذيذة والرائعة والتي بمكونات أغلبها موجودة في أغلب البيوت، مثل السكر، والدقيق، والحليب، والبيض وكل ذلك مكونات غير مكلفة وبسيطة وفي مقدرة غالبية الأفراد ويفضل عمل كيك الشاي في البيت وذلك لضمانة عمله وصنعه بطريقة صحية ومضمونة لأطفالنا وأفراد الأسرة، ولذلك نقدمها لك سيدتي طريقتنا المميزة والتي يبحث عنها الجميع لعمل ألذ كيك الشاي.

كوب ونصف من السكر.

كوبان إثنان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر أو البيكنج صودا.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

كوب واحد من الحليب السائل.

أربعة بيضات.

نحضر اولا الخلاط الكهربائي ونضع به أربعة بيضات وكوب من الحليب السائل وكوب ونصف من السكر وملعقة صغيرة من الفانيليا، وكوب إلا ربع من الزيت النباتي، ونقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي على هذه المكونات حتي يتم خفق المكونات مع بعضها.

ثم نحضر وعاء عميق، ونقوم بتفريغ المكونات المخفوقة في الخلاط الكهربائي في هذا الوعاء العميق ونضيف عليهم، كوبان من الدقيق المنخول ثم نضيف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها في اتجاه واحد.

ثم عليكي بتحضير قالب للكيك، ونقوم بدهنه بثلاث ملاعق كبيرة من السمنة او الزبدة السائلة، ثم نضع عليها خليط الكيك الذي تم تحضيره.

ثم نشغل الفرن على درجة حرارة عالية، ونقوم بإدخال قالب الكيك في الفرن بعد وصول الفرن إلى درجة حرارة عالية، ونترك قالب الكيك في الفرن حتى تنضج وتصل إلي اللون الذهبي الفاتح المرغوب لديكي.

المكوناتَطريقة التحضير