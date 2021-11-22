طريقة عمل الكرواسون الهش الخفيف على أصوله بطعم ألذ من الجاهز وبمكونات غير مكلفة

يعد الكرواسون من أشهى أنواع المخبوزات ( المعجنات )، فترجع أصولها للمطبخ الفرنسي، وتتميز بأن لها طعم رائع وقوي، هذا بجانب الرائحة القوية التي تجذب الأفراد لتناوله، فهو يشتهر كثيراً بتقديمه على وجبة الإفطار، ويمكن تناوله أيضاً كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية طوال اليوم، ويمكن تناوله سادة أو إضافة شوكولاتة ومكسرات عليه. طريقة عمل الكرواسون المقادير: عدد 5 أكواب دقيق أبيض.

كوبان ماء دافيء.

مقدار نصف كوب كبير زيت.

مقدار ربع كوب كبير لبن بودرة.

ملعقتان كبيرتان سكر أبيض.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

رشة ملح.

زبدة.

بيضة.

رشة فانيليا. خطوات التحضير نحضر بولة عميقة ونضع كوبين دقيق، ونضيف له: الخميرة، السكر، الملح، اللبن البودر ونخلطهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف الماء لخليط الدقيق بشكل تدريجي ونخلط الخليط مرة ثانية لتتجانس المكونات، ثم نغطي العجينة ونتركها 10 دقائق لتختمر.

بعد مرور الوقت ويخمر العجين نضع الزيت وكمية الدقيق المتبقية ونعجنهم مرة ثانية لنحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقسم العجينة على هيئة كرات حجمها متوسط ونتركها لمدة خمس دقائق حتى ترتاح.

نضع قليل من الدقيق على سطح ونفرد كرات العجين باستخدام النشابة ليكون رقيق ثم ندهنها بالزبدة.

ثم نضع كرات العجين فوق بعضها، مع مراعاة دهن الزبدة بين الطبقات.

بعد ذلك نفرد كل الطبقات مرة ثانية بالنشابة لتصبح رقيقة، ثم نقطعها لمثلثات حجمها متساوي.

ثم نضع حشو الكرواسون المفضل، ونلفها بدءاً من رأس المثلث من العجين وحتى القاعدة.

ثم ندهن الصينية بالزبدة ونضع فيها قطع الكرواسون ونرصها بجانب بعضها مع ترك مسافة بين القطعة والأخرى.

بعد ذلك نخفق البيضة جيداً ونضيف لها الفانيليا ثم نخفقها مرة ثانية لتختفي الفانيليا في البيضة، ونستخدمها في دهن الكرواسون ثم نترك الكرواسون بعد وضع خليط البيض والفانيليا عليه لمدة نصف ساعة ثانية، لتختمر مرة أخرى.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونضع الصينية في الفرن بعد تسخينه لمدة عشر دقائق، ويوضع الكرواسون في الفرن لمدة نصف ساعة لينضج ويحمر وجهه.

يفضل تقديم الكرواسون مع المربى، أو مع النوتيلا. خطوات التحضير الوسوم

يعد الكرواسون من أشهى أنواع المخبوزات ( المعجنات )، فترجع أصولها للمطبخ الفرنسي، وتتميز بأن لها طعم رائع وقوي، هذا بجانب الرائحة القوية التي تجذب الأفراد لتناوله، فهو يشتهر كثيراً بتقديمه على وجبة الإفطار، ويمكن تناوله أيضاً كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية طوال اليوم، ويمكن تناوله سادة أو إضافة شوكولاتة ومكسرات عليه. طريقة عمل الكرواسون المقادير: عدد 5 أكواب دقيق أبيض.

كوبان ماء دافيء.

مقدار نصف كوب كبير زيت.

مقدار ربع كوب كبير لبن بودرة.

ملعقتان كبيرتان سكر أبيض.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

رشة ملح.

زبدة.

بيضة.

رشة فانيليا. خطوات التحضير نحضر بولة عميقة ونضع كوبين دقيق، ونضيف له: الخميرة، السكر، الملح، اللبن البودر ونخلطهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف الماء لخليط الدقيق بشكل تدريجي ونخلط الخليط مرة ثانية لتتجانس المكونات، ثم نغطي العجينة ونتركها 10 دقائق لتختمر.

بعد مرور الوقت ويخمر العجين نضع الزيت وكمية الدقيق المتبقية ونعجنهم مرة ثانية لنحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقسم العجينة على هيئة كرات حجمها متوسط ونتركها لمدة خمس دقائق حتى ترتاح.

نضع قليل من الدقيق على سطح ونفرد كرات العجين باستخدام النشابة ليكون رقيق ثم ندهنها بالزبدة.

ثم نضع كرات العجين فوق بعضها، مع مراعاة دهن الزبدة بين الطبقات.

بعد ذلك نفرد كل الطبقات مرة ثانية بالنشابة لتصبح رقيقة، ثم نقطعها لمثلثات حجمها متساوي.

ثم نضع حشو الكرواسون المفضل، ونلفها بدءاً من رأس المثلث من العجين وحتى القاعدة.

ثم ندهن الصينية بالزبدة ونضع فيها قطع الكرواسون ونرصها بجانب بعضها مع ترك مسافة بين القطعة والأخرى.

بعد ذلك نخفق البيضة جيداً ونضيف لها الفانيليا ثم نخفقها مرة ثانية لتختفي الفانيليا في البيضة، ونستخدمها في دهن الكرواسون ثم نترك الكرواسون بعد وضع خليط البيض والفانيليا عليه لمدة نصف ساعة ثانية، لتختمر مرة أخرى.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونضع الصينية في الفرن بعد تسخينه لمدة عشر دقائق، ويوضع الكرواسون في الفرن لمدة نصف ساعة لينضج ويحمر وجهه.

يفضل تقديم الكرواسون مع المربى، أو مع النوتيلا. خطوات التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكرواسون الهش الخفيف على أصوله بطعم ألذ من الجاهز وبمكونات غير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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