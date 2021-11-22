سحر مفعول الحلبة لتبييض وشد تجاعيد الوجه وإزالة الترهلات والجلد الميت هتصغري مهما كان عمرك

يوجد العديد من السيدات الذين يهتمون بجمال بشرتهم من حيث تبييض البشرة او شد الوجه، لذلك يقومون بالبحث عن اسرع واجمل الوصفات الطبيعية التي تساعد علي ذلك فوجد ان استخدام الحلبه من اكثر الخلطات الطبيعية التي لها تاثير جيد وايجابي علي الوجه، فاللحلبه مميزات كثيرة ومتعددة غير التبييض والشد فانها تعطي نعومة فائقة للوجه وتعطيه ايضا نضارة واشراقة، ولهذا السبب يقومون جميع السيدات باستخدام الحلبة للوصول الي النتيجة المطلوبة وهذا يحدث عند مزجها مع مكونات اخري بشرط ان تكون هذه المكونات طبيعية، فعند استخدام وصفة الحلبة يستغني الجميع استعمال مستحضرات التجميل لان تلك المستحضرات قد تسبب ضرر كبير بالوجه، لانها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة غير مناسبة للبشرة. مكونات وصفة الحلبة لشد وتبييض الوجه ربع كوب كبير من بذور الحلبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

ست ملاعق كبيرة الحجم من العسل الابيض. طريقة تحضير وصفة الحلبة لشد وتبييض الوجه في البداية نقوم بتحضير بذور الحلبة ويتم تنقيتها بطريقة جيدة ثم نقوم بغسلها باستخدام الماء، وبعد ذلك يتم طحن بذور الحلبة بشكل جيد ونستمر في طحنها حتي تكون في النهاية ناعمة.

ثم نقوم بتجهيز اناء عميق ونضع في هذا الاناء الحلبة الناعمة التي تم طحنها من قبل، وبعد ذلك يتم اضافة ست ملاعق كبيرة الحجم من العسل الابيض ثم نضيف ايضا ملعقة كبيرة من زيت الخروع، واخيرا يتم وضع ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتي يتم الحصول علي قوام متماسك.

وقبل استخدام هذه الوصفة لابد من غسل الوجه جيدا باستخدام الماء الفاتر ومن الممكن ان نستخدم صابون.

وبعد غسل الوجه جيدا يتم وضع خليط الحلبة علي البشرة مع التدليك برفق، ثم نترك هذا الخليط علي الوجه لمدة نصف ساعة تقريبا.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ولكي تحصلي علي النتيجة المرغوب فيها يتم تكرار هذه الطريقة ثلاث مرات في الاسبوع ولمدة شهران سوف تحصلي علي افضل النتائج. مكونات وصفة الحلبة لشد وتبييض الوجهطريقة تحضير وصفة الحلبة لشد وتبييض الوجه الوسوم

يوجد العديد من السيدات الذين يهتمون بجمال بشرتهم من حيث تبييض البشرة او شد الوجه، لذلك يقومون بالبحث عن اسرع واجمل الوصفات الطبيعية التي تساعد علي ذلك فوجد ان استخدام الحلبه من اكثر الخلطات الطبيعية التي لها تاثير جيد وايجابي علي الوجه، فاللحلبه مميزات كثيرة ومتعددة غير التبييض والشد فانها تعطي نعومة فائقة للوجه وتعطيه ايضا نضارة واشراقة، ولهذا السبب يقومون جميع السيدات باستخدام الحلبة للوصول الي النتيجة المطلوبة وهذا يحدث عند مزجها مع مكونات اخري بشرط ان تكون هذه المكونات طبيعية، فعند استخدام وصفة الحلبة يستغني الجميع استعمال مستحضرات التجميل لان تلك المستحضرات قد تسبب ضرر كبير بالوجه، لانها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة غير مناسبة للبشرة. مكونات وصفة الحلبة لشد وتبييض الوجه ربع كوب كبير من بذور الحلبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

ست ملاعق كبيرة الحجم من العسل الابيض. طريقة تحضير وصفة الحلبة لشد وتبييض الوجه في البداية نقوم بتحضير بذور الحلبة ويتم تنقيتها بطريقة جيدة ثم نقوم بغسلها باستخدام الماء، وبعد ذلك يتم طحن بذور الحلبة بشكل جيد ونستمر في طحنها حتي تكون في النهاية ناعمة.

ثم نقوم بتجهيز اناء عميق ونضع في هذا الاناء الحلبة الناعمة التي تم طحنها من قبل، وبعد ذلك يتم اضافة ست ملاعق كبيرة الحجم من العسل الابيض ثم نضيف ايضا ملعقة كبيرة من زيت الخروع، واخيرا يتم وضع ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتي يتم الحصول علي قوام متماسك.

وقبل استخدام هذه الوصفة لابد من غسل الوجه جيدا باستخدام الماء الفاتر ومن الممكن ان نستخدم صابون.

وبعد غسل الوجه جيدا يتم وضع خليط الحلبة علي البشرة مع التدليك برفق، ثم نترك هذا الخليط علي الوجه لمدة نصف ساعة تقريبا.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ولكي تحصلي علي النتيجة المرغوب فيها يتم تكرار هذه الطريقة ثلاث مرات في الاسبوع ولمدة شهران سوف تحصلي علي افضل النتائج. مكونات وصفة الحلبة لشد وتبييض الوجهطريقة تحضير وصفة الحلبة لشد وتبييض الوجه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحر مفعول الحلبة لتبييض وشد تجاعيد الوجه وإزالة الترهلات والجلد الميت هتصغري مهما كان عمرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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