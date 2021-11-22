ملعقة واحدة على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تفك أو تكش منك أسرار نجاح كفتة الحاتي بطعمها الأصلي

طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت ، الكفتة من األطعمة المفضلة عند معظم المصريين، ويوجد الكثير من الطرق لطهي الكفتة في المنزل ومن هذه الطرق الكفتة المشوية وهي أحب الطرق بالنسبة للكثير حيث أن الكفتة المشوية لديها طعم مميز، ويريد الكثير تعلم الطريقة الصحيحة لطهي الكفتة المشوية في المنزل ولهذا سوف نعرض اليوم أفضل طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت ، وسوف نقدم اليوم اسهل طريقة حيث يمكن لجميع الاشخاص طهي الكفتة المشوية بالطريقة التي سوف نعرضها أيضا للمبتدئين في الطهي، باإلضافة إلي أن الكفته المشوية طريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها بسيطة يمكنك إعدادها في أي وقت ترغب بيه والوقت الذي تحبه عائلتك مكونات الكفتة المشوية في المنزل لحمة بمقدار واحد كيلو

بصل مفروم بمقدار ثمرة واحدة

طماطم مبشورة بمقدار حبة

فلفل رومي مبشور ناعم بمقدار قرن واحد

ثوم مهروس بمقدار معلقة كبيرة

زيت بمقدار ملعقة كبيرة يمكن استبداله بسمن

ماء بمقدار نصف كوب

جوز الطيب بمقدار معلقة صغيرة

فلفل أسود بمقدار ملعقة صغيرة

حبهان مطحون وشنطة بوردر بمقدار معلقة صغيرة لكل منهم

معلقة ملح صغيرة

معلقة سكر كبيرة

كسبرة ناشفة مطحونة مقدار ملعقة صغيرة

كبابة صينى مطحونة مقدار ملعقة صغيرة

خلطة كفتة بمقدار كيس طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت قومي بوضع البصل المفروم في إناء مع الزيت بعد ذلك قومي بتشويحهم علي نار درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لون

البصل شفاف وبعد ذلك اتركيه حتى يبرد

قومي ببشر كل من الطماطم والفلفل األخضر، ثم ضيفي كل من خلطة الكفتة والطماطم والثوم والفلفل الذي تم بشرة وجميع التوابل مع البصل بعد تركها

.بعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من الماء وقلبي الخلطة بشكل جيد ثم أضيفي اللحمة اخلطي جميع المكونات حتى تصبح متجانسة

ضعي الخليط في البكة حتى تصبح ناعمة ثم اتركي الخليط في الثالجة لمدة تصل إلى ساعة لكي تتماسك باستخدام ملعقة خشب رفيعة قومي تصبيع الكفتة ويجب أن تكون الكفتة مفرغة من الداخل لكي تصبح ناعمة هوشال تقومي بتقليب الكفتة كثيرا لكل ال تنهري .سوف تأخذ الكفتة اللون البني بعد خروج الزيت منها

ضيفي فحمتين بين أصابع الكفتة واحكمي الغطاء جيد

.يمكنك تقديم الكفتة المشوية على فرشة من البقدونس بجانب شرائح البطاطس المحمرة مكونات الكفتة المشوية في المنزلطريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت الوسوم

طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت ، الكفتة من األطعمة المفضلة عند معظم المصريين، ويوجد الكثير من الطرق لطهي الكفتة في المنزل ومن هذه الطرق الكفتة المشوية وهي أحب الطرق بالنسبة للكثير حيث أن الكفتة المشوية لديها طعم مميز، ويريد الكثير تعلم الطريقة الصحيحة لطهي الكفتة المشوية في المنزل ولهذا سوف نعرض اليوم أفضل طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت ، وسوف نقدم اليوم اسهل طريقة حيث يمكن لجميع الاشخاص طهي الكفتة المشوية بالطريقة التي سوف نعرضها أيضا للمبتدئين في الطهي، باإلضافة إلي أن الكفته المشوية طريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها بسيطة يمكنك إعدادها في أي وقت ترغب بيه والوقت الذي تحبه عائلتك مكونات الكفتة المشوية في المنزل لحمة بمقدار واحد كيلو

بصل مفروم بمقدار ثمرة واحدة

طماطم مبشورة بمقدار حبة

فلفل رومي مبشور ناعم بمقدار قرن واحد

ثوم مهروس بمقدار معلقة كبيرة

زيت بمقدار ملعقة كبيرة يمكن استبداله بسمن

ماء بمقدار نصف كوب

جوز الطيب بمقدار معلقة صغيرة

فلفل أسود بمقدار ملعقة صغيرة

حبهان مطحون وشنطة بوردر بمقدار معلقة صغيرة لكل منهم

معلقة ملح صغيرة

معلقة سكر كبيرة

كسبرة ناشفة مطحونة مقدار ملعقة صغيرة

كبابة صينى مطحونة مقدار ملعقة صغيرة

خلطة كفتة بمقدار كيس طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت قومي بوضع البصل المفروم في إناء مع الزيت بعد ذلك قومي بتشويحهم علي نار درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لون

البصل شفاف وبعد ذلك اتركيه حتى يبرد

قومي ببشر كل من الطماطم والفلفل األخضر، ثم ضيفي كل من خلطة الكفتة والطماطم والثوم والفلفل الذي تم بشرة وجميع التوابل مع البصل بعد تركها

.بعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من الماء وقلبي الخلطة بشكل جيد ثم أضيفي اللحمة اخلطي جميع المكونات حتى تصبح متجانسة

ضعي الخليط في البكة حتى تصبح ناعمة ثم اتركي الخليط في الثالجة لمدة تصل إلى ساعة لكي تتماسك باستخدام ملعقة خشب رفيعة قومي تصبيع الكفتة ويجب أن تكون الكفتة مفرغة من الداخل لكي تصبح ناعمة هوشال تقومي بتقليب الكفتة كثيرا لكل ال تنهري .سوف تأخذ الكفتة اللون البني بعد خروج الزيت منها

ضيفي فحمتين بين أصابع الكفتة واحكمي الغطاء جيد

.يمكنك تقديم الكفتة المشوية على فرشة من البقدونس بجانب شرائح البطاطس المحمرة مكونات الكفتة المشوية في المنزلطريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة واحدة على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تفك أو تكش منك أسرار نجاح كفتة الحاتي بطعمها الأصلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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