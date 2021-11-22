اعملي قرنبيط مقرمش وصحي بدون ما يمتص نقطة زيت نهائي بهذه الطريقة الصحية

القرنبيط يعد من اجمل والذ الماكولات الشعبية والتي يعشها الكثير من الاشخاص كبار السن او صغار السن، فقد يوجد طرق كثيرة ومتعددة للقرنبيط فمنه القرنبيط المقلي ومنه صينية القرنبيط باللحمة المفرومة وغير ذلك الكثير، ولكن الصنف الاكثر تناولا بين الاشخاص هو القرنبيط المقلي، ولكن عند قلي االقرنبيط يحتوي علي كمية كبيرة من الزيت لانه من الماكولات التي تشرب زيت بكمية كثيرة عند قليها. مكونات قلي القرنبيط بدون ان يشرب نقطة زيت كمية من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

نصف كوب من الدقيق.

ملح وفلفل اسود.

كمون وكزبرة جافة.

كوب صغير من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

بيضتان.

كمية من الكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت. طريقة تحضير القرنبيط المقلي بدون ان يشرب نقطة زيت نقوم بتحضير القرنبيط ويتم تقطيعها بالشكل المرغوب فيه وبعد ذلك يتم تحضير اناء عميق ونقوم بوضعه علي النار ونضيف الي هذا الاناء كمية مناسبة من الماء، ونتركه علي النار حتي الغليان ثم نقوم بوضع قطع القرنبيط ونضيف رشة من الملح والكمون ونتركه علي النار حتي يتم سلق القرنبيط.

وبعد ان يتم سلق القرنبيط نقوم باخراجه من الماء ووضعه في مصفاه حتي يجف من الماء التي توجد به.

ثم نحضر اناء اخر يكون عميق ونضه به كوب صغير من الحليب السائل ونضيف الدقيق والثوم المهروس ونضع ايضا الكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت ثم نضيف اليهم كمية مناسبة من الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبرة الجافة ثم نضع ايضا البيضتان، وبعد ذلك نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها جيدا.

نقوم بتجهيز مقلاة مناسبة ونضع بها كمية مناسة للقلي ونضعها علي نار متوسطة ونتركه حتي يسخن جيدا، ثم نقوم بوضع قطع القرنبيط في خلطة الدقيق والحليب التي تم تجهيزها ونقوم بتغليف القرنبيط جيدا.

وبعد تغليف القرنبيط بهذه الخلطة نبدا بوضع قطع القرنبيط في الزيت السخن، ونتركه في الزيت حتي يتم قليها وتاخذ اللون الذهبي وعند اخراجها من الزيت لابد من تحضير طبق مسطح ونضع علي هذا الطبق مناديل مطبخ لامتصاص اي زيت يوجد بالقرنبيط.

وبعد الانتهاء من كمية القرنبيط نقوم بتقديمه مباشرة. مكونات قلي القرنبيط بدون ان يشرب نقطة زيتطريقة تحضير القرنبيط المقلي بدون ان يشرب نقطة زيت الوسوم

القرنبيط يعد من اجمل والذ الماكولات الشعبية والتي يعشها الكثير من الاشخاص كبار السن او صغار السن، فقد يوجد طرق كثيرة ومتعددة للقرنبيط فمنه القرنبيط المقلي ومنه صينية القرنبيط باللحمة المفرومة وغير ذلك الكثير، ولكن الصنف الاكثر تناولا بين الاشخاص هو القرنبيط المقلي، ولكن عند قلي االقرنبيط يحتوي علي كمية كبيرة من الزيت لانه من الماكولات التي تشرب زيت بكمية كثيرة عند قليها. مكونات قلي القرنبيط بدون ان يشرب نقطة زيت كمية من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

نصف كوب من الدقيق.

ملح وفلفل اسود.

كمون وكزبرة جافة.

كوب صغير من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

بيضتان.

كمية من الكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت. طريقة تحضير القرنبيط المقلي بدون ان يشرب نقطة زيت نقوم بتحضير القرنبيط ويتم تقطيعها بالشكل المرغوب فيه وبعد ذلك يتم تحضير اناء عميق ونقوم بوضعه علي النار ونضيف الي هذا الاناء كمية مناسبة من الماء، ونتركه علي النار حتي الغليان ثم نقوم بوضع قطع القرنبيط ونضيف رشة من الملح والكمون ونتركه علي النار حتي يتم سلق القرنبيط.

وبعد ان يتم سلق القرنبيط نقوم باخراجه من الماء ووضعه في مصفاه حتي يجف من الماء التي توجد به.

ثم نحضر اناء اخر يكون عميق ونضه به كوب صغير من الحليب السائل ونضيف الدقيق والثوم المهروس ونضع ايضا الكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت ثم نضيف اليهم كمية مناسبة من الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبرة الجافة ثم نضع ايضا البيضتان، وبعد ذلك نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها جيدا.

نقوم بتجهيز مقلاة مناسبة ونضع بها كمية مناسة للقلي ونضعها علي نار متوسطة ونتركه حتي يسخن جيدا، ثم نقوم بوضع قطع القرنبيط في خلطة الدقيق والحليب التي تم تجهيزها ونقوم بتغليف القرنبيط جيدا.

وبعد تغليف القرنبيط بهذه الخلطة نبدا بوضع قطع القرنبيط في الزيت السخن، ونتركه في الزيت حتي يتم قليها وتاخذ اللون الذهبي وعند اخراجها من الزيت لابد من تحضير طبق مسطح ونضع علي هذا الطبق مناديل مطبخ لامتصاص اي زيت يوجد بالقرنبيط.

وبعد الانتهاء من كمية القرنبيط نقوم بتقديمه مباشرة. مكونات قلي القرنبيط بدون ان يشرب نقطة زيتطريقة تحضير القرنبيط المقلي بدون ان يشرب نقطة زيت

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