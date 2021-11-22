طريقة عمل كيكة التونكيز الهشة بنفس مقادير الجاهزة وبدون تكلفة وبطعم لذيذ جداً

يزداد البحث عن طريقة سهلة لعمل كيكة التوينكيز مثل التي نقوم بشرائها من المحلات، وذلك بسبب حب الناس الشديد لكيكة التوينكيز بمختلف الأعمار وخاصة الأطفال، ومن أهم مميزات كيكة التوينكيز هي أن الكيكة هشة وناعمة، وسوف نقوم بعرض بعض الوصفات التي يجب إتباعها للحصول على النتيجة الصحيحة. طريقة عمل كيكة التوينكيز مقادير كيك توينكيز: واحد كوب ونصف من الدقيق المجهول المخصص للكيك.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف كوب من الحليب مع إضافة عصرة ليمون على الحليب.

نصف كوب من الزبدة.

عدد 2بيض مفصول.

ملعقة صغيرة فانيليا. كريمة الحشو: نصف كوب من السكر.

2بياض بيض.

مقدار ملعقة كبيرة عسل نحل.

ملعقتان من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح. طريقة تحضير كيك توينكيز يتم خلط جميع المكونات من نصف كمية السكر والدقيق وصفار البيض والزبدة والفانيليا والحليب البيكنج بودر والبيكنج بودر باستخدام المضرب اليدوي.

نضع في وعاء آخر بياض البيضة مع عصرة الليمون أو نضع قليل من الخل الأبيض مع الخفق جيداً حتي تتكون رغوة ثم ننزل بكمية السكر المتبقية بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتي الحصول على قوام مناسب للكيك.

نضيف خليط بياض البيض مع الخليط السابق ثم يقلب برفق باستخدام ملعقة سيليكون وبعد ذلك نضع خليط الكيك في كيس حلواني.

نحضر صينية كيك تشبه كيك توينكيز وتدهن بالزيت ويوزع الخليط بها.

يخبز الكيك في فرن عن تسخينه سابقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

نخرج الكيك من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً وبعد ذلك يصنع في الميك من الأسفل ثلاثة ثقوب صغيرة.

لتحضير الحشو قومى بإضافة كافة المكونات الكريمة ماعدا الفانيليا في إناء كبير وفي إناء آخر نضع ماء ساخن ويرفع على النار، وبعد ذلك نضع الإناء الذي به مكونات الكريمة فوق الإناء الآخر ويقلب جيداً لمدة أربع دقائق حتي تزوب المكونات جيداً ثم نضيف ملعقة الفانيليا مع الاستمرار في التقليب حتي تحصلي على قوام كريمي.

نضع الخليط في كيس حلواني عندما يبرد الخليط ونضع داخل كل ثقب كمية مناسبة من الحشو. طريقة تحضير كيك توينكيز الوسوم

يزداد البحث عن طريقة سهلة لعمل كيكة التوينكيز مثل التي نقوم بشرائها من المحلات، وذلك بسبب حب الناس الشديد لكيكة التوينكيز بمختلف الأعمار وخاصة الأطفال، ومن أهم مميزات كيكة التوينكيز هي أن الكيكة هشة وناعمة، وسوف نقوم بعرض بعض الوصفات التي يجب إتباعها للحصول على النتيجة الصحيحة. طريقة عمل كيكة التوينكيز مقادير كيك توينكيز: واحد كوب ونصف من الدقيق المجهول المخصص للكيك.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف كوب من الحليب مع إضافة عصرة ليمون على الحليب.

نصف كوب من الزبدة.

عدد 2بيض مفصول.

ملعقة صغيرة فانيليا. كريمة الحشو: نصف كوب من السكر.

2بياض بيض.

مقدار ملعقة كبيرة عسل نحل.

ملعقتان من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح. طريقة تحضير كيك توينكيز يتم خلط جميع المكونات من نصف كمية السكر والدقيق وصفار البيض والزبدة والفانيليا والحليب البيكنج بودر والبيكنج بودر باستخدام المضرب اليدوي.

نضع في وعاء آخر بياض البيضة مع عصرة الليمون أو نضع قليل من الخل الأبيض مع الخفق جيداً حتي تتكون رغوة ثم ننزل بكمية السكر المتبقية بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتي الحصول على قوام مناسب للكيك.

نضيف خليط بياض البيض مع الخليط السابق ثم يقلب برفق باستخدام ملعقة سيليكون وبعد ذلك نضع خليط الكيك في كيس حلواني.

نحضر صينية كيك تشبه كيك توينكيز وتدهن بالزيت ويوزع الخليط بها.

يخبز الكيك في فرن عن تسخينه سابقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

نخرج الكيك من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً وبعد ذلك يصنع في الميك من الأسفل ثلاثة ثقوب صغيرة.

لتحضير الحشو قومى بإضافة كافة المكونات الكريمة ماعدا الفانيليا في إناء كبير وفي إناء آخر نضع ماء ساخن ويرفع على النار، وبعد ذلك نضع الإناء الذي به مكونات الكريمة فوق الإناء الآخر ويقلب جيداً لمدة أربع دقائق حتي تزوب المكونات جيداً ثم نضيف ملعقة الفانيليا مع الاستمرار في التقليب حتي تحصلي على قوام كريمي.

نضع الخليط في كيس حلواني عندما يبرد الخليط ونضع داخل كل ثقب كمية مناسبة من الحشو. طريقة تحضير كيك توينكيز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة التونكيز الهشة بنفس مقادير الجاهزة وبدون تكلفة وبطعم لذيذ جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.