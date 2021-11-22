طريقة بيتزا بدون عجين أسهل طريقة عمل مغموس البيتزا السحرية بالخطوات

طريقة بيتزا بدون عجين، واحدة من أشهر طرق تحضير البيتزا حاليا، خاصة وأنها تشتهر بأكثر من اسم منها؛ طريقة عمل البيتزا الكذابة، وطريقة عمل بيتزا بدون عجين بالتوست، أو طريقة عمل بيتزا بدون عجينة، أو طريقة عمل البيتزا السحرية، وكلها مسميات مختلفة للتعبير، عن تلك الطريقة المختلفة لعمل البيتزا في المنزل، ولكن بدون الحاجة إلى تحضير عجينة، وهي طريقة تم ابتكارها منذ فترة من الوقت، تماشيًا مع احتياجات العديد من الأشخاص، لتناول البيتزا، ولكنهم يعانون من مشاكل نتيجة تناول الطحين في الطعام، بالإضافة إلى من يرغبون في تقليل نسبة الجلوتين في الجسم، وبالتالي لا يحبون تناول شيئًا يدخل به الطحين، كما يمكنك عمل البيتزا السحرية بأكثر من شكل، تتخلين فيه عن بعض الإضافات، مثل طريقة عمل بيتزا بدون خميرة، أو طريقة عمل عجينة بيتزا بدون حليب، أو طريقة عمل عجينة بيتزا بدون زيت.

للبيتزا مذاق وتفضيل مميز لدى الكثيرون، خاصة أنها من المعجنات الأكثر شهرة حول العالم، ويحبها الكثير من الأطفال والكبار، ويمكنك التنويع في مذاق البيتزا حسب تفضيلاتك أنت وأسرتك، ومن أشهر أنواع الطرق لتحضير البيتزا يوجه عام؛ طريقة عمل البيتزا رول، وبيتزا التوست بدون فرن، والبيتزا السائلة في المقلاة، وعجينة البيتزا الايطالية منال العالم، وكلها طرق سهلة وبسيطة لعمل البيتزا، مع اختلاف الكيفية وطريقة التحضير، والمقادير والحشوات التي يمكنك من خلالها إضفاء لمساتك، لتلك الوجبة الشهية بالفعل، ولا شك أن تجربة طريقة بيتزا بدون عجين، هي تجربة حديثة وتستحق المغامرة.

عبوة جبن كريمي لايت مخفوقة.

½ كوب كريمة حامض لايت أو خفيفة.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

¼ ملعقة صغيرة ملح ثوم.

عبوة صلصة بيتزا.

كوب جبنة موزاريللا في المنزل على طريقة الشيف منال العالم.

على طريقة الشيف منال العالم. بهارات إيطالية جاهزة بمقدار ملعقة صغيرة.

رقائق بطاطس شيبس أو رقائق بسكويت للغموس.

بيبروني لتزيين الوجه.