طريقة صحية ومبتكرة لعمل البطاطس المقلية والمقرمشة من غير ما تشرب زيوت نهائي

البطاطس من أكثر المواد الغذائية الأساسية في حياتنا، فهي تستخدم في الكثير من الأشكال المتنوعة من الأكلات، والمحبوبة كلها من الناس بشكل كبير، والبطاطس تعتبر من أهم الأطعمة المشهورة جدًا في جميع بلاد العالم ويحبها الكثير بشكل كبير، ومن أكثر الطرق المحبوبة هي البطاطس المقلية، والآن سنتعرف على طريقة مختلفة لقلي البطاطس حتى تكون صحية وذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البطاطس المقلية الصحية

يفضل الكثير من الناس تناول البطاطس المقلية بشكل صحي، وذلك بعدم استخدام الزيت الوفير في قلبها وذلك لتفادي أي مشاكل صحية وخطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

أربع حبات من البطاطس.

نصف لتر من الماء المثلج.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الشطة.

اضافة اي بهارات أخرى حسب الرغبة.

أربع ملاعق من الزيت فقط..

قومي بغسل البطاطس جيدًا للتخلص من الأتربة أو الطين الموجود عليها.

قومي بتقشير حبات البطاطس جيدًا.

اغسلي البطاطس مرة أخرى جيدًا.

قطعي البطاطس إلى أصابع رفيعة السمك.

الآن أضيفي البطاطس في إناء به المياه المثلجة.

واتركيها لمدة ٤٠ دقيقة في الماء.

بعد مرور هذه المدة قومي بتصفيتها في مصفاة حتى تتخلص من كل المياه الموجودة بداخلها.

الان جففي البطاطس جيدًا في ورق تجفيف جيدًا.

اتركيها لمدة عشر دقائق داخل الغرفة.

الان احضري مقلاة التي سوف يتم قلي البطاطس بها.

أضيفي بها الزيت ثم اتركيها حتى يتم تسخينها جيدًا.

أضيفي البطاطس إلى المقلاة الآن، واتركيها حتى تصبح مقرمشة مع مراعاه التقليب على كل الجوانب حتى تصبح ذات لون ذهبي ومقرمشة.

الآن أخرجي شرائح البطاطس من الزيت.

قومي بوضعها على مناشف المطبخ لامتصاص أي زيوت بها تمامًا، وهكذا تصبح صحية.

رشي عليها البهارات وهي ساخنة والملح والشطة، ويتم تقديمها الآن بألف هنا وشفا.

طريقة التحضير