لشتاء أكثر دفئاً طريقة عمل السحلب بالمكسرات بقوام ومذاق رائع ألذ مشروب شتوي مفضل

يعد السحلب من المشروبات الشتوية الشهيرة والذي يفضل الكثير تناوله لتدفئة الجسم في فصل الشتاء، فهو من المشروبات اللذيذة المغذية لأنه يدخل في تحضيره اللبن الحليب والمكسرات لذلك يريد الكثير معرفة طريقة تحضيره في البيت بطريقة سهلة وبسيطة في أقل من عشر دقائق وسوف نذكر في هذا المقال طريقة إعداد السحلب ببساطة.

يعتبر السحلب من أكثر المشروبات اللذيذة التي يفضلها الكثير من الناس وخاصة في فصل الشتاء، وطريقة عمل السحلب بالمكسرات هي:

المكونات:

كوبان من اللبن الحليب.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من بودرة السحلب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

مقدار من جوز الهند المبشور وذلك حسب الرغبة.

مكسرات مجروشة حسب الرغبة.

طريقة تحضير السحلب:

نقوم بوضع مقدار اللبن ويرفع الوعاء على نار متوسطة حتي يسخن اللبن.

-ننزل بالتدريج الماء و بودرة السحلب تدريجيا مع مراعاة التقليب باستمرار.

-ثم نضيف الفانيليا والسكر للسحلب مع الاستمرار في التقليب.

يجب رفع درجة الحرارة قليلا ثم يترك مزيج السحلب على النار ليغلي مع مراعاة الاستمرار في التقليب لمدة دقيقتين أثناء الغليان للحصول على مشروب السحلب بقوام سميك.

بعد الانتهاء يتم وضع السحلب في أكواب التقديم ونضيف إليه جوز الهند والمكسرات حسب الرغبة ويقدم ساخناً.

يجب إضافة بودرة السحلب بالتدريج مع التقليب حتي لا تتحول إلى كتل.

يمكن استخدام النشا كبديل لبودرة السحلب.

فوائد السحلب باللبن والمكسرات:

يوجد للسحلب بالمكسرات فوائد كثيرة فهو يعمل على تقوية العظام والمفاصل

يعمل السحلب أيضاً على تقوية الجهاز المناعي.

يعطي السحلب سعرات حرارية عالية لأنه كل 100 جرام من السحلب تحتوي على 320 سعر حراري.

المكونات:

اربع أكواب من الحليب.

كوب واحد من السكر.

نصف كوب حليب بودره.

كوب سكر بودره.

نصف كوب من الأرز المطحون.

كوب من جوز الهند.

اربع ملاعق من النشا.

نصف كوب سمسم.

معلقة صغيره من الفانيليا.

فص مستكة مطحون َت معلقة سكر.

قرفة ومكسرات وجوز الهند للتزيين.

طريقة التحضير: