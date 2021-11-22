سحر مفعول الحنة والحلبة لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ شعرك هيطول ويتقل بدون توقف

الشعر الطويل أمل كل فتاة وسيدة، لأن الشعر هو تاج المرأة ورمز زينتها، ولهذا فإن أمر إصابته بمشاكل متعددة يعتبر أمر خطير ومزعج يودي بالسيدة للبحث عن طرق التخلص من هذه المشاكل التي أشهرها على الإطلاق تساقط الشعر، بمرور الوقت فيصبح شعرها خفيف، ويمكن الحصول على شعر طويل بوصفات طبيعية في المنزل، وذلك بخلطة الحلبة والحنة الطبيعية والتي تعمل على تطويل الشعر بدون أي أثار جانبية، فمعروف أن الوصفات الطبيعية لها تأثير قوي في علاج جميع مشاكل الشعر والبشرة، ولذلك سوف نشرح لكي سيدتي بعض الخلطات الطبيعية أسفل هذ المقال. الحلبة والحناء لتطويل الشعر المكونات: نصف كوب حناء.

ملعقتان كبيرتان حبوب حلبة.

كوبان ماء. طريقة التحضير: نغلي الماء على نار متوسطة ثم نضيف الحلبة ونتركها على النار لتغلي قليلاً وتتبخر نصف كمية الماء.

نقوم بتصفية الماء من الحلبة جيداً، ونضيف لها الحناء ونخلط كافة المكونات معاً جيداً.

ثم نضع الخليط على الشعر وندلكه بشكل مستمر بحركات دائرية بأصابع اليد، ويترك على الشعر لمدة 3 ساعات.

ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو، ونرطب الشعر بعدها بقليل من البلسم، لأن الحناء تتسبب في جفاف الشعر قليلاً. خلطة الزعتر والماء لتطويل الشعر وتكثيفه المكونات: نصف كوب زعتر مجفف.

كوبان ماء. طريقة التحضير: نغلي الزعتر جيداً على النار ونتركه قليلاً.

ثم نصفي الماء من أوراق الزعتر ونتركه جانباً ليبرد.

نضع الزعتر المغلي في زجاج بخاخ للرش.

نقوم برش الشعر بشكل كامل من الجذور وحتى الأطراف بماء الزعتر وندلك بحركات دائرية خفيفة بأصابع اليد. خلطة العسل والبيض لتطويل الشعر العسل والبيض لهم تأثير قوي في تطويل الشعر وتكثيفه، إليكي خطوات تحضيرها بكل سهولة في المنزل. المكونات: بيضة واحدة.

ملعقة عسل نحل أبيض.

ملعقة ريحان كبيرة. طريقة التحضير: نضع البيضة في وعاء ونخفقها ثم نضيف لها العسل، والريحان.

نخلط كافة المكونات معاً لنحصل على خليط متجانس.

نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة خمس دقائق.

نشطف الشعر بماء فاتر جيداً.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لملاحظة النتيجة. الوسوم

الشعر الطويل أمل كل فتاة وسيدة، لأن الشعر هو تاج المرأة ورمز زينتها، ولهذا فإن أمر إصابته بمشاكل متعددة يعتبر أمر خطير ومزعج يودي بالسيدة للبحث عن طرق التخلص من هذه المشاكل التي أشهرها على الإطلاق تساقط الشعر، بمرور الوقت فيصبح شعرها خفيف، ويمكن الحصول على شعر طويل بوصفات طبيعية في المنزل، وذلك بخلطة الحلبة والحنة الطبيعية والتي تعمل على تطويل الشعر بدون أي أثار جانبية، فمعروف أن الوصفات الطبيعية لها تأثير قوي في علاج جميع مشاكل الشعر والبشرة، ولذلك سوف نشرح لكي سيدتي بعض الخلطات الطبيعية أسفل هذ المقال. الحلبة والحناء لتطويل الشعر المكونات: نصف كوب حناء.

ملعقتان كبيرتان حبوب حلبة.

كوبان ماء. طريقة التحضير: نغلي الماء على نار متوسطة ثم نضيف الحلبة ونتركها على النار لتغلي قليلاً وتتبخر نصف كمية الماء.

نقوم بتصفية الماء من الحلبة جيداً، ونضيف لها الحناء ونخلط كافة المكونات معاً جيداً.

ثم نضع الخليط على الشعر وندلكه بشكل مستمر بحركات دائرية بأصابع اليد، ويترك على الشعر لمدة 3 ساعات.

ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو، ونرطب الشعر بعدها بقليل من البلسم، لأن الحناء تتسبب في جفاف الشعر قليلاً. خلطة الزعتر والماء لتطويل الشعر وتكثيفه المكونات: نصف كوب زعتر مجفف.

كوبان ماء. طريقة التحضير: نغلي الزعتر جيداً على النار ونتركه قليلاً.

ثم نصفي الماء من أوراق الزعتر ونتركه جانباً ليبرد.

نضع الزعتر المغلي في زجاج بخاخ للرش.

نقوم برش الشعر بشكل كامل من الجذور وحتى الأطراف بماء الزعتر وندلك بحركات دائرية خفيفة بأصابع اليد. خلطة العسل والبيض لتطويل الشعر العسل والبيض لهم تأثير قوي في تطويل الشعر وتكثيفه، إليكي خطوات تحضيرها بكل سهولة في المنزل. المكونات: بيضة واحدة.

ملعقة عسل نحل أبيض.

ملعقة ريحان كبيرة. طريقة التحضير: نضع البيضة في وعاء ونخفقها ثم نضيف لها العسل، والريحان.

نخلط كافة المكونات معاً لنحصل على خليط متجانس.

نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة خمس دقائق.

نشطف الشعر بماء فاتر جيداً.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لملاحظة النتيجة.

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