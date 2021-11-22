أصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي في المنزل وبمكونات طبيعية 100% بدون أضرار بخطوات سهلة وبسيطة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التعرق الزائد وبخاصة خلال فصل الصيف، لارتفاع درجات الحرارة كثيراً، وهذا يعزز إفراز الجسم للسموم على هيئة عرق، وهذا يؤدي بدوره لتراكم البكتيريا في مناطق بعينها في الجسم مثل: تحت الإبط، والمناطق الحساسة، لأنها لا تتعرض للتهوية بشكل دائم، وهذا يؤدي لانبعاث روائح كريهة من الجسم، تحتاج لمزيل عرق للتخلص منها. طريقة عمل مزيل العرق في المنزل برائحة الورد طريقة عمل مزيل العرق في المنزل برائحة الورد المكونات عدد 4 ملاعق شبه مطحونة.

قليل من ماء الورد.

عدد 6 ملاعق بودرة أطفال.

بعض القطرات من المسك الأبيض. طريقة التحضير والاستخدام نحضر إناء ونخلط فيه كل من: الشبه المطحونة، والورد، وبودرة الأطفال، وبضع القطرات من المسك الأبيض لنحصل على خليط كريمي.

ثم نأتي بالخليط وندهنه تحت الإبط كل يوم بعد الاستحمام. طريقة عمل مزيل عرق برائحة جوز الهند طريقة عمل مزيل عرق برائحة جوز الهند المكونات عدد 6 ملاعق بيكنج صودا صغيرة.

عدد 6 ملاعق نشا ذرة صغيرة.

عدد 6 ملاعق زيت جوز الهند.

زيت شجرة الشاي حسب الحاجة. طريقة التحضير والاستخدام في البداية نخلط الست ملاعق من البيكنج صودا، مع مقدار نشا الذرة، وزيت جوز الهند، وبعض القطرات من زيت شجرة الشاي جيداً لنحصل على خليط متجانس.

ثم نضع الخليط في وعاء زجاجي ونستخدمه مباشرةً بعد الاستحمام. طريقة عمل مزيل عرق برائحة المسك طريقة عمل مزيل عرق برائحة المسك المكونات قطعة من الشبة.

ملعقتين صغيرتين من بودرة المسك.

عدد 4 ملاعق صغيرة بودرة تلك. طريقة التحضير والاستخدام نحضر قطة الشبة ونفرمها جيداً لنحصل على بودرة.

ثم نضيف كمية بودرة المسك، وبودرة التلك ونخلطهم جيداً لنحصل على خليط متجانس.

نحضر الخليط ونضعه في علبة زجاجية ونحتفظ بها حين الاستخدام، وتستخدم بعد الاستحمام بشكل مباشر. طريقة عمل مزيل عرق برائحة الكاكاو طريقة عمل مزيل عرق برائحة الكاكاو المكونات عدد 3 ملاعق صغيرة شمع عسل.

مقدار ربع ملعقة كبيرة زبدة كاكاو.

ملعقتان صغيرتان زيت جوز الهند.

كمية من إكليل الجبل.

بعض من زيت الزعتر الأبيض.

زيت اللافنر.

زيت الخروع. طريقة التحضير والاستخدام نذيب كمية شمع العسل، ونضيف لها مقدار ربع ملعقة زبدة كاكاو كبيرة ونخلطهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف ملعقتين من زيت جوز الهند، وإكليل الجبل ونضيف بعد ذلك عدة قطرات من الزعتر الأبيض، وزيت لافندر، وزيت الخروع ونخلطهم معاً.

ثم نضيف الخليط في إناء زجاجي ونستخدمه بعد الاستحمام. الوسوم

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التعرق الزائد وبخاصة خلال فصل الصيف، لارتفاع درجات الحرارة كثيراً، وهذا يعزز إفراز الجسم للسموم على هيئة عرق، وهذا يؤدي بدوره لتراكم البكتيريا في مناطق بعينها في الجسم مثل: تحت الإبط، والمناطق الحساسة، لأنها لا تتعرض للتهوية بشكل دائم، وهذا يؤدي لانبعاث روائح كريهة من الجسم، تحتاج لمزيل عرق للتخلص منها. طريقة عمل مزيل العرق في المنزل برائحة الورد طريقة عمل مزيل العرق في المنزل برائحة الورد المكونات عدد 4 ملاعق شبه مطحونة.

قليل من ماء الورد.

عدد 6 ملاعق بودرة أطفال.

بعض القطرات من المسك الأبيض. طريقة التحضير والاستخدام نحضر إناء ونخلط فيه كل من: الشبه المطحونة، والورد، وبودرة الأطفال، وبضع القطرات من المسك الأبيض لنحصل على خليط كريمي.

ثم نأتي بالخليط وندهنه تحت الإبط كل يوم بعد الاستحمام. طريقة عمل مزيل عرق برائحة جوز الهند طريقة عمل مزيل عرق برائحة جوز الهند المكونات عدد 6 ملاعق بيكنج صودا صغيرة.

عدد 6 ملاعق نشا ذرة صغيرة.

عدد 6 ملاعق زيت جوز الهند.

زيت شجرة الشاي حسب الحاجة. طريقة التحضير والاستخدام في البداية نخلط الست ملاعق من البيكنج صودا، مع مقدار نشا الذرة، وزيت جوز الهند، وبعض القطرات من زيت شجرة الشاي جيداً لنحصل على خليط متجانس.

ثم نضع الخليط في وعاء زجاجي ونستخدمه مباشرةً بعد الاستحمام. طريقة عمل مزيل عرق برائحة المسك طريقة عمل مزيل عرق برائحة المسك المكونات قطعة من الشبة.

ملعقتين صغيرتين من بودرة المسك.

عدد 4 ملاعق صغيرة بودرة تلك. طريقة التحضير والاستخدام نحضر قطة الشبة ونفرمها جيداً لنحصل على بودرة.

ثم نضيف كمية بودرة المسك، وبودرة التلك ونخلطهم جيداً لنحصل على خليط متجانس.

نحضر الخليط ونضعه في علبة زجاجية ونحتفظ بها حين الاستخدام، وتستخدم بعد الاستحمام بشكل مباشر. طريقة عمل مزيل عرق برائحة الكاكاو طريقة عمل مزيل عرق برائحة الكاكاو المكونات عدد 3 ملاعق صغيرة شمع عسل.

مقدار ربع ملعقة كبيرة زبدة كاكاو.

ملعقتان صغيرتان زيت جوز الهند.

كمية من إكليل الجبل.

بعض من زيت الزعتر الأبيض.

زيت اللافنر.

زيت الخروع. طريقة التحضير والاستخدام نذيب كمية شمع العسل، ونضيف لها مقدار ربع ملعقة زبدة كاكاو كبيرة ونخلطهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف ملعقتين من زيت جوز الهند، وإكليل الجبل ونضيف بعد ذلك عدة قطرات من الزعتر الأبيض، وزيت لافندر، وزيت الخروع ونخلطهم معاً.

ثم نضيف الخليط في إناء زجاجي ونستخدمه بعد الاستحمام.

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