طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبن في المنزل بطعم في منتهى اللذاذة، نكشف لكم اليوم عن طريقة بسيطة لعمل نوع رائع من وصفات الكنافة وهي الكنافة النابلسية، والتي تعتبر من أكثر أنواع الكنافة شهرة وأفضلها من حيث القوام والطعم اللذيذ. سوف نقوم معاً وبالخطوات بتحضير وصفة الكنافة النابلسية التي يحبها الكبار والصغار بالجبن الذائب مثل المحلات، مع ضمان الحصول على لون ذهبي وقوام طري وطعم مضبوط للكنافة.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبن

لعمل وصفة الكنافة الاندلسية في المنزل سوف نستخدم المقادير التالية:

نصف كيلو كنافة شعر سميكة.

نصف كوب + ملعقة كبيرة سمن ذائب.

ملعقة كبيرة شربات (عسل الكنافة).

2 كوب جبن عكاوي مبشور.

2 كوب جبن مودزريلا مبشور.

نأخذ مقدار الكنافة ونقطعها بالسكينة ثم نطحنها في المطحنة الكهربائية أو محضر الطعام، لنحصل على قوام ناعم مطحون ونضعها في وعاء عميق ثم نضيف إليها السمن الذائب وعسل الكنافة، ثم نغلف الكنافة جيداً بالسمن والعسل وبعد ذلك نحضر صينية الومنيوم مقاس 24، ونضع في القاعدة والاطراف سمن ورشة بسيطة جداً من صبغة الكنافة (إختياري)، ثم نقوم بدهن السمن مع الصبغة جيداً في الصينية ونضع عليها طبقة من الكنافة.

كنافة أندلسية بألذ طعم

نقوم بالضغط على طبقة الكنافة جيداً بأطراف الأصابع ثم نضع كيس بلاستيكي وعليه صينية أخرى أصغر قليلاً ونضغط جيداً؛ لتأخذ شكل متساوي مضغوط. نأخذ الجبن العكاوي ونقطعها وننقعها في ماء مع تغيير الماء كل نصف ساعة حتى تصبح بملح خفيف، ولابد من عصرها جيداً من الماء قبل إستخدامها أو يمكنك إستخدام جبن عكاوي بملح خفيف، نحضر الجبن المودزريلا ونقوم بإضافتها على جبن العكاوي ونقلبهما معاً، ثم نضيفهما إلى الصينية في المنتصف بعيداً عن الأطراف بحوالي 2 سم.

بعد ذلك نضع الصينية على النار بحيث تكون درجة حرارتها أقل من المتوسط، ونستمر في لف الصينية مع وضع النار على أطرافها لمدة 20 دقيقة تقريباً؛ وذلك حتى تذوب طبقة الجبن وحتى تأخذ الاطراف لون. بعد ذلك نرش رشة من دقيق السميد أو كمية قليلة من الكنافة (إذا تبقى) ثم نقلبها، ونضع على السطح عسل كنافة حسب الذوق ثم نزين السطح بقليل من الفستق المطحون ونقطعها، وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم.