كيكة المياه السخنة الاقتصادية هشة وخفيفة وطعمها تحفة

كيكة المياه السخنة، تعد الكيكة من الحلويات التي يحبها العديد من الأشخاص، ولكن الكيك لها أنواعها كثيرها والأطعمة متعددة منها كيكة بالشكولاتة وكيك بصوص البرتقال أو كيك بطعم اليوسفي اللذيذ وهي من أجمل الكيكات التي تقدم في فصل الشتاء بكثرة، أو يمكن عملها بالليمون، أنما اليوم سنعرض عليكم طريقة تحضير الكيك بالمياه السخنة الأقتصادية بدون تكلفة.

كيكة المياه الاقتصادية:

تعتبر كيكة المياه الساخنة من أفضل أنواع الكيك الذي يقبل على تناوله الكثيرين فهنا يتم تحضيره بالاعتماد على المياه بدلًا من المياه الساخنة، فتتسم تلك الكيكة بالمذاق الجيد كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ونظرًا لرغبة الكثير من الأمهات سنقدم إليكم طريقة تحضير كيكة المياه الساخنة في المنزل بكل سهولة.

طريقة تحضير كيكة المياه الساخنة:

تتسم طريقة تحضير كيكة المياه الساخنة بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت على الإطلاق في التحضير وإليكم في السطور الآتية المقادير:

كأس ونصف من الدقيق.

نصف كأس من السكر.

نصف كأس من الزيت.

نصف كأس من المياه الساخن.

بيضتان.

فانيليا.

بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقتان من الكاكاو الخام.

كمية قليلة من الملح.

خطوات تحضير كيكة المياه الساخنة:

يتم تحضير كيكة المياه الساخنة بطريقة سهلة وسريعة وبإمكان الجميع الآن أن يحضروها في المنزل بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة المياه الساخنة في المنزل:

الحصول على بولة عميقة ويتم وضع فيها كلًا من البيض والفانيليا والسكر ويتم خلطهم بالاعتماد على المضرب الكهربائي. القيام بإضافة الزيت ثم يتم الضرب مرة أخرى لحين أن تختلط كافة المكونات مع بعضها البعض بصورة متجانسة. بعد ذلك يتم إضافة جميع المكونات الجافة وهي كلًا من الدقيق والبيكنج بودر والملح مع ملعقتين من الكاكاو. بعد ذلك يتم الخلط مجددا بالاعتماد على المضرب. يتم الحصول على كأس من المياه المغلي ويتم إذابة فيه ملعقة من النسكافيه قبل أن يتم إضافته لجميع المكونات. بعد ذلك يتم وضعه على الخليط ويتم الضرب بالاعتماد على المضرب وبعد ذلك يتم وضع ملعقة من الخل ويتم الضرب مرة أخرى. الحصول على قالب الكيك ويتم وضع في ملعقة من الزيت أو الزبدة مع ملعقة من الدقيق ثم يتم توزيعهم بصورة متساوية منعًا لأن يتكتلوا ثم يتم صب الخليط بكل هدوء في القالب. بعد ذلك يتم إدخاله إلى الفرن وتركه لمدة نصف ساعة على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة وبالهناء على الجميع.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة الاقتصادية:

من أفضل الحلويات التي تقدم في فصل الشتاء هي كيكة البرتقال الهشة لأن البرتقال يتواجد بكثرة في فصل الشتاء، لذا سنقدم لكم عبر السطور التالية طريقة تحضير ومقادير كيكة البرتقال الهشة بدون تكلفة في المنزل.

كوب ونصف عصير البرتقال.

ربع كوب عصير ليمون.

كوبان من الدقيق.

مقادير كيكة البرتقال الهشة: