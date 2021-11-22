معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة، حيث يعد تبييض البشرة بشكل عام هو حلم كل فتاة وسيدة، لأن البقع السمراء تعد من المشاكل المزعجة التي تبحث الكثير من السيدات عن حل مناسب لها، وفي هذا المقال سنتحدث عن خليط الفازلين والقرنفل للبشرة، تعاني النساء من اسمرار الوجه نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة وتبحث جاهدة عن وصفات طبيعية لتفتيح البشرة، ولكن هناك مشكلتين! الأولى هي التعجل في الوصول إلى النتيجة المطلوبة من تنفيذ وصفات تفتيح البشرة، والثانية هي عدم الاستمرارية على تلك الوصفات.

معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

يعتبر خليط الفازلين والقرنفل من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتنظيفها من البقع الداكنة والكلف وتجعل البشرة مشرقة ولامعة، لتحضير خليط تفتيح البشرة من الفازلين والقرنفل:

المكونات

لابد من إحضار ملعقتين من الفازلين، وملعقة من القرنفل المطحون، وهذا المكونان متوفران لدى جميع محلات العطارة.

طريقة التحضير

يتم وضع الفازلين مع القرنفل في طبق صغير، ثم خلط المكونات مع بعضها البعض بحمام مائي حتى يذوب الفازلين، ويختفي تماما.

نترك هذا الخليط ليبرد، ثم نضيف ملعقة من المكونات التالية (القهوة- زيت الزيتون- زيت جوز الهند) ثم خلط المكونات جميعا مع بعض.

طريقة الاستخدام

يوضع قطعة صغيرة من الخليط على سطح الجلد، لاختبار مدى حساسية الجلد لهذا الخليط.

يوضع الكريم على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة، ثم نقوم بفرك البشرة بحركات دائرية بسيطة من أجل تنظيف البشرة من البقع السوداء والبثور الصغير.

يتم غسل البشرة جيدا، ثم تطهير البشرة بماء ورد أو ثلج لغلق المسام.

يفضل وضع كريم مرطب مناسب للبشرة من أجل نضارة ونعومة البشرة

فوائد خليط الفازلين والقرنفل للبشرة

يوجد العديد من الفوائد عند خلط الفازلين مع القرنفل ووضعهم على البشرة، حيث أنه يقوم بما يلي: