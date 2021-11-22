وجبة سهلة وسريعة التحضير للغداء أو العشاء في المقلاة صحية وشهية جداً

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وجبة سهلة وسريعة التحضير ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لاحتوائها على البطاطس الأكلة المفضلة لدى الجميع، كما تصلح لوجبة الغداء أو العشاء وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفة باذنجان بالخضار بالفرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة سهلة وسريعة التحضير بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات وجبة سهلة وسريعة التحضير
تتكون وجبة سهلة وسريعة التحضير من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- حبة بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.
- 3 حبات بطاطس كبار مقطع مكعبات صغيرة.
- حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.
- حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات صغيرة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- 4 بيضات.
- 3 جبن مثلثات مقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ثوم بودر.
- شطة.
- بابريكا.
- كركم.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- زيتون.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة سهلة وسريعة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت النباتي والبصل ورشة ملح، ثم نقلبه باستمرار حتى يذبل.
- ثم نضيف إليه الفلفل الأخضر والأحمر ونقلب باستمرار قليلاً، ثم نغطي المقلاة ونترك المكونات تذبل.
- ثم نضيف البطاطس ونقلب باستمرار لبعض الوقت، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى ينضج البطاطس مع التقليب من وقت لآخر.
- بعد ذلك نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والشطة، ثم نقلب باستمرار لبعض الوقت، ثم نغطي المقلاة ونترك البطاطس ينضج.
- ثم نحضر وعاء، ثم نضيف إليه البيض والزبادي والبقدونس المفروم ناعم ورشة من الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والشطة، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف قطع الجبن.
- بعد ذلك نسكب خليط البيض على البطاطس ونغطي المقلاة ونتركها حتى ينضج البيض.
- ثم نرفع الغطاء ونضيف الزيتون.
- بعد ذلك نرفع المقلاة من على النار.
- ثم نقدم وجبة سهلة وسريعة.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
وجبة سهلة وسريعة التحضير ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لاحتوائها على البطاطس الأكلة المفضلة لدى الجميع، كما تصلح لوجبة الغداء أو العشاء وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفة باذنجان بالخضار بالفرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة سهلة وسريعة التحضير بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات وجبة سهلة وسريعة التحضير
تتكون وجبة سهلة وسريعة التحضير من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- حبة بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.
- 3 حبات بطاطس كبار مقطع مكعبات صغيرة.
- حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.
- حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات صغيرة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- 4 بيضات.
- 3 جبن مثلثات مقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ثوم بودر.
- شطة.
- بابريكا.
- كركم.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- زيتون.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة سهلة وسريعة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت النباتي والبصل ورشة ملح، ثم نقلبه باستمرار حتى يذبل.
- ثم نضيف إليه الفلفل الأخضر والأحمر ونقلب باستمرار قليلاً، ثم نغطي المقلاة ونترك المكونات تذبل.
- ثم نضيف البطاطس ونقلب باستمرار لبعض الوقت، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى ينضج البطاطس مع التقليب من وقت لآخر.
- بعد ذلك نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والشطة، ثم نقلب باستمرار لبعض الوقت، ثم نغطي المقلاة ونترك البطاطس ينضج.
- ثم نحضر وعاء، ثم نضيف إليه البيض والزبادي والبقدونس المفروم ناعم ورشة من الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والشطة، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف قطع الجبن.
- بعد ذلك نسكب خليط البيض على البطاطس ونغطي المقلاة ونتركها حتى ينضج البيض.
- ثم نرفع الغطاء ونضيف الزيتون.
- بعد ذلك نرفع المقلاة من على النار.
- ثم نقدم وجبة سهلة وسريعة.
- وبالهنا والشفا.
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