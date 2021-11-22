بملعقة نشا اصنعي اقوي كريم أساس طبيعي عالي التغطية ومناسب لجميع انواع البشرة

بملعقة نشا اصنعي اقوي كريم أساس طبيعي، المستحضرات الطبيعية والتي من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها في البيت تعد من أهم ما يجب أن نهتم به للحصول على بشرة صحية ونضرة وخالية من أي تجاعيد، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن مقادير متميزة تعمل على تحضير وصفة ممتازة من الكريم المطبق على الوجه والذي يكون أساس للبشرة ومن الممكن الاعتماد عليه لتصفية البشرة وإنارتها قبيل استعمال المستحضرات التجميلية، ومن خلال الآتي من السطور الآتية نتعرف بالتفصيل على أهم ما يجب اتباعه للحصول على تلك الخلطة الكريمية المتميزة كأساس للبشرة.

بملعقة نشا اصنعي اقوي كريم أساس طبيعي

كريم أساس يعد من أهم المستحضرات دائمة التواجد مع السيدات الفتيات حيث أنه يعمل على إخفاء أ عيوب أو إصابات جلدية على البشرة كما يزيد من درجة بياض الجلد ويعزز من نضارته وينصح مختلف الخبراء أن تكون الخلطات الطبيعية والتي تستهدف تحضير كريم أساس يكون طبيعي بشكل كامل لا بد من أن يكون خالي من الكيماويات والتي تعمل على الإضارار بالبشرة أكثر من نفعها، ومن خلال الفقرة التالية نوضح أهم المكونات المستعملة في التحضير لتركيبة طبيعية من الفاونديشن.

مكونات عمل كريم الأساسي في البيت

الفاونديشن أو كريم الأساس الطبيعي كي يكون مجدي نفعا وفعل لا بد من الإحضار للآتي من المكونات:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة بودرة التفتيح.

ملعقة نشا.

ملعقة دقيق.

زيت لافندر.

القليل من زيت الياسمين.

طريقة تحضير كريم الأساس

التحضير يكون من خلال المتابعة للآتي من الخطوات القادمة: