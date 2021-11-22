بدون فرن ولا خميرة حضري احلي طريقة لعمل فطائر المقلاة بعجينة قطنية جدا للفطار والعشاء

احلي طريقة لعمل فطائر المقلاة بعجينة قطنية، دايما تبحث الأمهات عن افضل الوجبات لأسرتها وخصوصا الأطفال و تحضير الفطائر المقلاة لا تأخذ وقت كبير وهذا المميز في تحضير هذه الفطائر حتى تنتهي سريعا منها وتعطيها لأفراد أسرتك و يمكنك أيضا تضعيها لأولادك في لأنش بوكس الخاص بالمدرسة وتكون طازجة، ويكون في نفس الوقت شيء جديد وتغير عن الساندوتشات التقليدية، يمكنك أيضا تقديم هذه الفطائر بجانب الشاي أو المشروبات الأخرى وفى مقالنا هذا قدمنا لكم طرق مختلفة لتحضير فطائر المقلاة تابعونا. احلي طريقة لعمل فطائر المقلاة بعجينة قطنية احلي طريقة لعمل فطائر المقلاة بعجينة قطنية طريقة عمل فطائر المقلاة بمكونات اقتصادية تعتير فطائر المقلاة وجبة سريعة ومفيدة للكبار والصغار لأنها غنية بالقيمة الغذائية المفيدة جدا مكونات فطائر المقلاة كوب ونصف دقيق

معلقة حليب بودرة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشه ملح

ملعقتين زبدة

معلقة حبة البركة

نصف معلقة خميرة

و نصف معلقة سكر

نصف كوب ماء دافيء طريقة تحضير عمل فطائر المقلاة اخلطي المكونات الجافة (الحليب والدقيق والبيكنج بودر والملح) معًا.

نضيف الزبدة ونبدأ بالخلط جيداً ثم نضيف المكونات الجافة ونخلط مرة أخرى.

في وعاء صغير أضيفي الماء والخميرة والسكر وانتظري حتى يغلي.

نسكب الماء والخميرة على الخليط الأول ونعجنها جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

غطي العجينة واتركيها لمدة نصف ساعة.

ثم تقسم العجينة إلى أجزاء متساوية في حجم المشمش.

نضع ملعقة صغيرة من الزيت في مقلاة تيفال، ثم نضع العجينة المسطحة في المقلاة، ننتظر حتى تنضج ثم طريقة تحضير عمل فطائر المقلاة على نصف العجينة، نقلب النصف الآخر على الحشوة ونتركها لمدة دقيقتين الفطائر المقلاة بالجبنة الفطائر المقلاة بالجبنة مكونات فطائر المقلاة بالجبنة كوب دقيق

حليب بودرة

نصف ملعقة بيكنج بودر

رشه ملح

ملعقتين زبدة

نصف معلقة خميرة

و نصف معلقة سكر

جبنه بيضاء أو جبنه رومي أو أي نوع من أنواع الجبن التي ترغبين به. طريقة تحضير فطائر المقلاة بالجبنة اخلطي المكونات الجافة معًا.

ضيفي الخميرة والسكر والماء المغلي واتركيه حتى يخمر.

ضيفي الخميرة على المكونات الجافة واعجنيها جيدًا حتى تكون عجينة متماسكة.

اتركي العجينة نصف ساعة

شكلي العجينة وضعي بها الجبنة واقفليها، ثم اقليها بالزيت. طريقة تحضير فطائر المقلاة بالجبنة الوسوم

احلي طريقة لعمل فطائر المقلاة بعجينة قطنية، دايما تبحث الأمهات عن افضل الوجبات لأسرتها وخصوصا الأطفال و تحضير الفطائر المقلاة لا تأخذ وقت كبير وهذا المميز في تحضير هذه الفطائر حتى تنتهي سريعا منها وتعطيها لأفراد أسرتك و يمكنك أيضا تضعيها لأولادك في لأنش بوكس الخاص بالمدرسة وتكون طازجة، ويكون في نفس الوقت شيء جديد وتغير عن الساندوتشات التقليدية، يمكنك أيضا تقديم هذه الفطائر بجانب الشاي أو المشروبات الأخرى وفى مقالنا هذا قدمنا لكم طرق مختلفة لتحضير فطائر المقلاة تابعونا. احلي طريقة لعمل فطائر المقلاة بعجينة قطنية احلي طريقة لعمل فطائر المقلاة بعجينة قطنية طريقة عمل فطائر المقلاة بمكونات اقتصادية تعتير فطائر المقلاة وجبة سريعة ومفيدة للكبار والصغار لأنها غنية بالقيمة الغذائية المفيدة جدا مكونات فطائر المقلاة كوب ونصف دقيق

معلقة حليب بودرة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشه ملح

ملعقتين زبدة

معلقة حبة البركة

نصف معلقة خميرة

و نصف معلقة سكر

نصف كوب ماء دافيء طريقة تحضير عمل فطائر المقلاة اخلطي المكونات الجافة (الحليب والدقيق والبيكنج بودر والملح) معًا.

نضيف الزبدة ونبدأ بالخلط جيداً ثم نضيف المكونات الجافة ونخلط مرة أخرى.

في وعاء صغير أضيفي الماء والخميرة والسكر وانتظري حتى يغلي.

نسكب الماء والخميرة على الخليط الأول ونعجنها جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

غطي العجينة واتركيها لمدة نصف ساعة.

ثم تقسم العجينة إلى أجزاء متساوية في حجم المشمش.

نضع ملعقة صغيرة من الزيت في مقلاة تيفال، ثم نضع العجينة المسطحة في المقلاة، ننتظر حتى تنضج ثم طريقة تحضير عمل فطائر المقلاة على نصف العجينة، نقلب النصف الآخر على الحشوة ونتركها لمدة دقيقتين الفطائر المقلاة بالجبنة الفطائر المقلاة بالجبنة مكونات فطائر المقلاة بالجبنة كوب دقيق

حليب بودرة

نصف ملعقة بيكنج بودر

رشه ملح

ملعقتين زبدة

نصف معلقة خميرة

و نصف معلقة سكر

جبنه بيضاء أو جبنه رومي أو أي نوع من أنواع الجبن التي ترغبين به. طريقة تحضير فطائر المقلاة بالجبنة اخلطي المكونات الجافة معًا.

ضيفي الخميرة والسكر والماء المغلي واتركيه حتى يخمر.

ضيفي الخميرة على المكونات الجافة واعجنيها جيدًا حتى تكون عجينة متماسكة.

اتركي العجينة نصف ساعة

شكلي العجينة وضعي بها الجبنة واقفليها، ثم اقليها بالزيت. طريقة تحضير فطائر المقلاة بالجبنة

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